Este es el motivo por el que no fueron presentados Luis Muriel y Cristian Barrios como nuevos jugadores del Junior FC

Presentación de los refuerzos del Junior 2026 y homenaje a los campeones del 2025 - crédito Junior FC

La ausencia de Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios durante la presentación del Junior de Barranquilla para la temporada 2026 desató especulaciones entre los hinchas. Aunque el club celebró la obtención de su undécima estrella, homenajeó a sus campeones y reveló a cuatro de sus nuevos refuerzos, la imposibilidad de mostrar en el evento a los dos jugadores más esperados responde, según el máximo accionista Fuad Char Abdala, a trámites administrativos y requisitos médicos aún pendientes.

El club tiene previsto oficializar sus incorporaciones tras la superación de estos pasos, con el objetivo de ponerlos rápidamente a disposición del entrenador Alfredo Arias, en una plantilla que experimenta diferentes movimientos de salida y llegada de figuras.

Al cierre de ‘La noche del campeón’, Char Abdala explicó a El Heraldo que “por cuestiones de los exámenes médicos en el caso de Muriel. En el caso de Barrios porque solo se cerró la operación ayer (lunes) y todavía está en Cali. Llega mañana (miércoles) para los exámenes”, confirmando así lo adelantado en la antesala del evento.

Luis Fernando Muriel tiene un pie y medio en Junior de Barranquilla, que se reforzó con una figura de peso para 2026 - crédito Reuters

Ambos jugadores permanecen fuera de la nómina oficializada hasta cumplir con estos trámites. Esta situación fue ratificada también durante el acto por la periodista Melissa Martínez, quien señaló la existencia de dificultades en la tramitación de documentación debido a los días festivos recientes, aunque anticipó que “en las próximas horas podremos hacer el anuncio oficial a través de las redes sociales de Junior”.

La reciente fotografía tomada en el Pabellón de Cristal, dedicada a los gestores del título y a la nueva camada para la temporada, mostró únicamente a Jean Pestaña, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez como refuerzos formalmente presentados.

Tanto Muriel como Barrios, cuyas contrataciones encabezan la lista de altas más comentadas, permanecieron ajenos a la escena oficial, en parte por lo que Char Abdala describió respecto al delantero como: “Ya está terminado (el fichaje de Muriel). De los exámenes médicos quedaron pendientes algunas cositas que querían revisar. No lo podemos presentar todavía, pero vamos a anunciar que ya todo está avanzado. No creo que tenga algún problema físico. La parte contractual está completamente terminada con el jugador, con el equipo y la Major League Soccer (MLS)”, según declaraciones recogidas por El Heraldo.

Cristian Barrios celebrando su gol con América ante la hinchada del Deportivo Cali - crédito Colprensa

La directiva había planeado que ambos estuvieran listos y presentados durante la gala, pero la decisión final pasó por esperar a que la firma se produzca con todas las garantías médicas y contractuales. Como aclaró Char, en el proceso hubo que resolver dificultades específicas para el pase de Muriel, fundamentalmente con la autorización requerida desde la MLS: “Estábamos alistando solucionar el problema de Muriel, teníamos dificultades con la MLS, pero nos ha ido bien”.

En paralelo, mientras se concretan estos fichajes, la nómina de Junior sufrió otras variaciones. Entre las salidas confirmadas figuran Jhon Fredy Salazar, cedido al Atlético Bucaramanga, y ‘Tití’ Rodríguez, a préstamo en el Deportivo Cali, operaciones confirmadas por Char. Esto deja al club con 24 cupos confirmados de los 25 reglamentarios, manteniéndose en revisión la inscripción de Carlos Bacca —en proceso de recuperación de una lesión— cuyo futuro está supeditado al visto bueno del cuerpo técnico.