Deportes

Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

El equipo Tiburón clasificó al torneo de Conmebol, luego de ser campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay 2025 y espera por el sorteo de la fase de grupos para conocer sus rivales

Guardar
Fuad Char, máximo accionista de
Fuad Char, máximo accionista de Junior, confía en hacer una buena Copa Libertadores - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla enfrenta la Copa Libertadores de 2026 con un reto considerable: competir desde una posición económica notoriamente inferior a la de los clubes brasileños y argentinos, según los propios directivos del club. La plantilla para esta temporada, presentada con gran despliegue en el Gran Malecón del Río, representa la mayor apuesta de Junior tras conquistar en 2025 su undécimo título en la Liga BetPlay y asegurar su presencia en el principal torneo continental.

Al cierre del evento, realizado ante 1.000 asistentes y conducido por Melissa Martínez y Mario Sebastián Viera, Fuad Char reconoció públicamente las diferencias que condicionan las aspiraciones internacionales del equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El máximo accionista del Junior FC aseguró que es difícil competirle a los clubes de Brasil y Argentina - crédito DSports

Consultado por DSports sobre el compromiso deportivo y el desafío logístico que implica afrontar simultáneamente la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Conmebol Libertadores con 25 jugadores en plantilla, Fuad Char subrayó: “Jugar el campeonato, jugar la Copa Libertadores, es bastante difícil, pero eso fue lo que se aprobó y así vamos a enfrentar.”

El máximo accionista también se refirió a la economía de los clubes del fútbol colombiano: “Nosotros somos de los equipos más pobres de Sudamérica, los equipos colombianos, pero esperamos dar la pelea. Hemos armado un equipo que tiene todas las condiciones para hacer una presentación bastante interesante.”

El impacto financiero de la reciente conquista liguera se reflejó en los ingresos: Junior percibió USD 500.000 por el premio entregado por la Dimayor tras su título, así como USD 3 millones por su ingreso directo a la fase de grupos de la Libertadores. Además, el club oficializó la venta de José Enamorado por una cifra estimada en USD 3 millones al Grêmio.

Presentación de los refuerzos del
Presentación de los refuerzos del Junior 2026 y homenaje a los campeones del 2025 - crédito Junior FC

Durante la gala, se ratificaron refuerzos como Janneson Sarmiento, Kevin Pérez, Jean Pestaña y Juan David Ríos. Fuad Char detalló, según DSports, que Luis Fernando Muriel será sometido a exámenes médicos esta semana: “Si los supera, se convertirá en nueva contratación.” Además, Christian Barrios está previsto que se incorpore a la ciudad procedente de Cali para realizar las pruebas correspondientes.

Entre las bajas recientes, Steven Andrés ‘Titi’ Rodríguez fue transferido al Deportivo Cali y John Fredy Salazar pasa al Atlético Bucaramanga, como confirmó el club. Junto al éxito deportivo y los movimientos de plantilla, Junior mantiene su solidez comercial: en 2024, registró 66.374 millones de pesos en ingresos, situándose entre los diez equipos con mayores ingresos del fútbol colombiano. Su nómina, valorada en más de USD 18 millones, es la cuarta más costosa del país, respaldada por patrocinadores como Olímpica, Tecnoglass, Aguila, BetPlay y la marca de indumentaria Adidas.

Alfredo Arias y su objetivo con Junior en 2026

El tiburón se consagró por
El tiburón se consagró por décima primera vez en su historia como campeón del fútbol colombiano - crédito @JuniorClubSA / X

Junior afronta el inicio de la temporada 2026 con el objetivo de lograr el bicampeonato y conquistar la Superliga, según afirmó su técnico, Alfredo Arias, tras el evento ‘La noche del campeón’. “Junior tiene que ir por el bicampeonato y tiene que ir por esta Superliga primero, y después ir por las Libertadores”, expresó el entrenador uruguayo al ser consultado sobre las metas inmediatas.

El entrenador advirtió sobre el ajustado calendario y la inmediatez del próximo reto: “Ya dentro de dos días tenemos que volver a competir por un título y la obligación acá siempre es ganar”. También puso en valor el compromiso y esfuerzo que deberán mostrar tanto los nuevos como los actuales jugadores: “Los jugadores que vienen van a tener que hacerse merecedores de esta camiseta y de este momento de ser los actuales campeones, para eso tienen que esforzarse mucho, entrenar fuerte y entonces veremos cuánto nos aportan”.

Referente a la final de la Superliga ante Santa Fe, Arias anticipó que será un compromiso exigente y reiteró la convicción de buscar la victoria desde el primer momento.

Temas Relacionados

Fuad CharCopa Libertadores 2026Junior FCJunior LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

En dos días se iniciará el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, mientras que Junior y Santa Fe serán los dos primeros clubes en tener competencia oficial, con la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

El cuadro motilón regresará en 2026 a la primera división del fútbol colombiano, por lo que aceptó la invitación para dos partidos amistosos de pretemporada de alto cartel en territorio uruguayo

EN VIVO - San Lorenzo

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

Cuando el atacante comenzaba a tener mejores números en Europa, sumando goles y asistencias, el Verdão recibió el aval para continuar las negociaciones y sumarlo a su fila de cara al Brasileirao 2026

Palmeiras avanza en la contratación

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

El equipo colombiano culminará su pretemporada al sur del continente visitando La Bombonera en un partido en homenaje al fallecido entrenador que les dio el título de Liga en 2017 y la Superliga de 2018

EN VIVO - Boca Juniors

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce

El colombiano ya había sido investigado por el Comité Disciplinario por una excesiva celebración de gol en el partido contra Galatasaray, válido por la Liga de Turquía

Jhon Jader Durán será investigado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Siga el

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

Marcela Reyes volvió a hablar sobre la millonaria apuesta que hizo con Epa Colombia y contó los detalles

Alexa Torres rompió en llanto como líder en ‘La casa de los famosos’: “No me gusta estar detrás de las personas”

Yina Calderón regresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la labor que realizará en su participación

Yuri Buenaventura compartió la historia de cómo compuso ‘El Guerrero’, la canción preferida de Miguel Uribe Turbay

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Jhon Jader Durán será investigado en Turquía por conducta antideportiva durante la celebración del título de Superliga con Fenerbahce