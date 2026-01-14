Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

Fuad Char, máximo accionista de Junior, confía en hacer una buena Copa Libertadores - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla enfrenta la Copa Libertadores de 2026 con un reto considerable: competir desde una posición económica notoriamente inferior a la de los clubes brasileños y argentinos, según los propios directivos del club. La plantilla para esta temporada, presentada con gran despliegue en el Gran Malecón del Río, representa la mayor apuesta de Junior tras conquistar en 2025 su undécimo título en la Liga BetPlay y asegurar su presencia en el principal torneo continental.

Al cierre del evento, realizado ante 1.000 asistentes y conducido por Melissa Martínez y Mario Sebastián Viera, Fuad Char reconoció públicamente las diferencias que condicionan las aspiraciones internacionales del equipo.

Consultado por DSports sobre el compromiso deportivo y el desafío logístico que implica afrontar simultáneamente la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Conmebol Libertadores con 25 jugadores en plantilla, Fuad Char subrayó: “Jugar el campeonato, jugar la Copa Libertadores, es bastante difícil, pero eso fue lo que se aprobó y así vamos a enfrentar.”

El máximo accionista también se refirió a la economía de los clubes del fútbol colombiano: “Nosotros somos de los equipos más pobres de Sudamérica, los equipos colombianos, pero esperamos dar la pelea. Hemos armado un equipo que tiene todas las condiciones para hacer una presentación bastante interesante.”

El impacto financiero de la reciente conquista liguera se reflejó en los ingresos: Junior percibió USD 500.000 por el premio entregado por la Dimayor tras su título, así como USD 3 millones por su ingreso directo a la fase de grupos de la Libertadores. Además, el club oficializó la venta de José Enamorado por una cifra estimada en USD 3 millones al Grêmio.

Durante la gala, se ratificaron refuerzos como Janneson Sarmiento, Kevin Pérez, Jean Pestaña y Juan David Ríos. Fuad Char detalló, según DSports, que Luis Fernando Muriel será sometido a exámenes médicos esta semana: “Si los supera, se convertirá en nueva contratación.” Además, Christian Barrios está previsto que se incorpore a la ciudad procedente de Cali para realizar las pruebas correspondientes.

Entre las bajas recientes, Steven Andrés ‘Titi’ Rodríguez fue transferido al Deportivo Cali y John Fredy Salazar pasa al Atlético Bucaramanga, como confirmó el club. Junto al éxito deportivo y los movimientos de plantilla, Junior mantiene su solidez comercial: en 2024, registró 66.374 millones de pesos en ingresos, situándose entre los diez equipos con mayores ingresos del fútbol colombiano. Su nómina, valorada en más de USD 18 millones, es la cuarta más costosa del país, respaldada por patrocinadores como Olímpica, Tecnoglass, Aguila, BetPlay y la marca de indumentaria Adidas.

Alfredo Arias y su objetivo con Junior en 2026

Junior afronta el inicio de la temporada 2026 con el objetivo de lograr el bicampeonato y conquistar la Superliga, según afirmó su técnico, Alfredo Arias, tras el evento ‘La noche del campeón’. “Junior tiene que ir por el bicampeonato y tiene que ir por esta Superliga primero, y después ir por las Libertadores”, expresó el entrenador uruguayo al ser consultado sobre las metas inmediatas.

El entrenador advirtió sobre el ajustado calendario y la inmediatez del próximo reto: “Ya dentro de dos días tenemos que volver a competir por un título y la obligación acá siempre es ganar”. También puso en valor el compromiso y esfuerzo que deberán mostrar tanto los nuevos como los actuales jugadores: “Los jugadores que vienen van a tener que hacerse merecedores de esta camiseta y de este momento de ser los actuales campeones, para eso tienen que esforzarse mucho, entrenar fuerte y entonces veremos cuánto nos aportan”.

Referente a la final de la Superliga ante Santa Fe, Arias anticipó que será un compromiso exigente y reiteró la convicción de buscar la victoria desde el primer momento.