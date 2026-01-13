Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

Guardar
La Liga BetPlay iniciará el
La Liga BetPlay iniciará el fin de semana del 16 de enero en el 2026 - crédito Dimayor

Bienvenidos al minuto a minuto donde podrá estar al tanto de todas las novedades del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. Los jugadores que llegan, los que se van y los rumores en la semana previa al inicio de la Liga BetPlay I-2026.

11:53 hsHoy

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Fichajes: Yeiner Londoño, Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza.
  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.

Atlético Bucaramanga

  • Fichajes: Brandon Caicedo, Martín Rea.
  • Salidas: Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Fichajes: Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño.
  • Salidas: Joan Castro, Camilo Candido, Billy Arce, Facundo Bautista

América de Cali

  • Fichajes: Marlon Torres, Darwin Machis, Jean Fernandes, Danny Rosero, Yeison Guzmán
  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Franco Leys.

Cúcuta Deportivo

  • Fichajes: Federico Abadía, Víctor Mejía, Luifer Hernández, Jhon Quiñones, Leider Berdugo, Sebastián Rodríguez.
  • Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.

Deportes Tolima

  • Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Flórez, Edwar López y Luis Sandoval.
  • Salidas: Cristopher Fiermarin, Marlon Torres, Samuel Velásquez, Léider Riascos, Jáder Quiñones, Kevin Pérez y Bruno Larregui.

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emmanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo.
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán.

Deportivo Pereira

  • Fichajes: Arturo Reyes (DT), Daniel Ortíz.
  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Juan David Ríos, Salvador Ichazo.

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Harrinson Mancilla, Edwin Velasco, Mateo Garavito, Geovanni Banguera, Andrey Estupiñán, Joider Micolta, Matias Pisano.
  • Salidas: Diego Martínez, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.

Fortaleza

  • Fichajes: Miguel Silva, Franco Pulicastro, Miguel Pernia.
  • Salidas: Andrés Ricaurte, Ronaldo Pájaro, Jordan García, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar, Santiago Córdoba, Kelvin Florez, Emilio Aristazabal, Sebastián Valencia.

Independiente Medellín

  • Fichajes: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Didier Moreno, Jhon Montaño, Salvado Ichazo, Yony González.
  • Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Juan Arizala, Malcom Palacios

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Franco Fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos.
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Juan Aristizábal.

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta, Wilker Fariñez, Joan Castro.

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de la Rosa, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Bladimir Angulo, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Fabian Mosquera.
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa.

Junior FC

  • Fichajes: Jannenson Sarmiento.
  • Salidas: Jose Abad Cuenú, José Enamorado.

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Leider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo, Kevin Caicedo, Dennys Quintero.
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Goez.

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao.
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Fichajes: Jaime Alvarado, Yohan Rodallega, Andrés Roa.
  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

Temas Relacionados

Mercado de fichajesBolsa de jugadoresFichajes Liga ColombianaFPCLiga BetPlayMillonariosAmérica de CaliDeportivo CaliJunior FCColombia-Deportes

Últimas noticias

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia

El colombiano sigue destacándose en el fútbol alemán con goles, asistencias y actuaciones decisivas. Sus recientes partidos lo han convertido en pieza clave del equipo

Luis Díaz brilla en el

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

EN VIVO - Mercado de

Millonarios: novedades sobre Hernán Torres, el futuro del ‘Gato’ Pérez y quién iba a ser el reemplazo de David González

El Embajador apunta a comenzar la Liga BetPlay con buenos resultados, con la intención de evitar más cambios dentro de su estructura y consolidar el proyecto deportivo planteado para este semestre

Millonarios: novedades sobre Hernán Torres,

Junior afina detalles para el fichaje de Luis Fernando Muriel: fecha y lugar de la presentación del delantero

El de Santo Tomás llegará proveniente de Orlando City de Estados Unidos y será presentado ante la hinchada del Tiburón

Junior afina detalles para el

Brasil, el nuevo destino favorito de los futbolistas colombianos: sueldos europeos y liga competitiva

Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré y Jose Enamorado son tres de los 27 colombianos en la primera división del gigante sudamericano

Brasil, el nuevo destino favorito

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crece la venta ilegal callejera

Crece la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires: cuáles son las calles más afectadas

Fuerte cruce al aire entre un periodista y un meteorólogo por la situación de los carpinchos en Nordelta

Tip de la RAE: laísmo, leísmo y loísmo, claves de redacción

El precio del oro cotiza en su récord histórico: hasta qué nivel puede llegar según los analistas

“Estamos desesperados y pedimos una fe de vida”, aseguró la esposa del abogado argentino secuestrado en Venezuela

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 24 trabajadores de

Al menos 24 trabajadores de la prensa forman parte de la lista de presos políticos que esperan por su liberación en Venezuela

El régimen de Irán procesará a manifestantes con cargos que conllevan la pena de muerte tras la represión

Giorgia Meloni recibió en el aeropuerto de Roma a los dos italianos excarcelados en Venezuela

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

DEPORTES

El inesperado accionar del argentino

El inesperado accionar del argentino Camilo Ugo Carabelli con su pelo en pleno partido del ATP 250 de Auckland

Juan Manuel La Serna, el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del Challenger TCA

Un fanático fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador en Escocia

Continúan los cambios en Alpine: confirmaron la salida de Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”