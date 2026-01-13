EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

La Liga BetPlay iniciará el fin de semana del 16 de enero en el 2026 - crédito Dimayor
Bienvenidos al minuto a minuto donde podrá estar al tanto de todas las novedades del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. Los jugadores que llegan, los que se van y los rumores en la semana previa al inicio de la Liga BetPlay I-2026.
11:53 hsHoy
Águilas Doradas
Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.
Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo
Alianza Valledupar
Fichajes: Yeiner Londoño, Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza.
Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.
Atlético Bucaramanga
Fichajes: Brandon Caicedo, Martín Rea.
Salidas: Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.
Atlético Nacional
Fichajes: Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño.
Salidas: Joan Castro, Camilo Candido, Billy Arce, Facundo Bautista
América de Cali
Fichajes: Marlon Torres, Darwin Machis, Jean Fernandes, Danny Rosero, Yeison Guzmán
Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Franco Leys.
Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.
Deportes Tolima
Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Flórez, Edwar López y Luis Sandoval.
Salidas: Cristopher Fiermarin, Marlon Torres, Samuel Velásquez, Léider Riascos, Jáder Quiñones, Kevin Pérez y Bruno Larregui.
Deportivo Cali
Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emmanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo.
Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán.
Deportivo Pereira
Fichajes: Arturo Reyes (DT), Daniel Ortíz.
Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Juan David Ríos, Salvador Ichazo.
Deportivo Pasto
Fichajes: Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Harrinson Mancilla, Edwin Velasco, Mateo Garavito, Geovanni Banguera, Andrey Estupiñán, Joider Micolta, Matias Pisano.
Salidas: Diego Martínez, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.
Fortaleza
Fichajes: Miguel Silva, Franco Pulicastro, Miguel Pernia.
Salidas: Andrés Ricaurte, Ronaldo Pájaro, Jordan García, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar, Santiago Córdoba, Kelvin Florez, Emilio Aristazabal, Sebastián Valencia.
Independiente Medellín
Fichajes: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Didier Moreno, Jhon Montaño, Salvado Ichazo, Yony González.
Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Juan Arizala, Malcom Palacios
Independiente Santa Fe
Fichajes: Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Franco Fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos.
Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Juan Aristizábal.
Internacional de Bogotá
Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta, Wilker Fariñez, Joan Castro.
Jaguares
Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de la Rosa, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Bladimir Angulo, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Fabian Mosquera.
Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa.
Junior FC
Fichajes: Jannenson Sarmiento.
Salidas: Jose Abad Cuenú, José Enamorado.
Llaneros
Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Leider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo, Kevin Caicedo, Dennys Quintero.
Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Goez.
Millonarios
Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao.
Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.