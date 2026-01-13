Colombia

Así fue el intento de Alberto Gamero para fichar a Falcao García en el Deportivo Cali, antes de su llegada a Millonarios

‘El Tigre’ volvió al fútbol colombiano para jugar con Millonarios en 2026, pero antes de firmar con los Embajadores recibió una propuesta del técnico samario

Gamero habló de su forma
Gamero habló de su forma de trabajar con Millonarios - crédito Millonarios FC

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios para el primer semestre de 2026 despertó gran expectativa entre los hinchas y seguidores de la Liga BetPlay. El “Tigre”, que llevaba seis meses sin club tras su salida en julio de 2025, eligió volver al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y al equipo del que es hincha.

Aunque hubo interés de equipos en Paraguay, Estados Unidos, Ecuador y Europa, Falcao optó por vestir la camiseta de Millonarios. Sin embargo, el lunes 12 de enero surgió una revelación: un referente de la liga intentó convencerlo para que fichara por otro club colombiano.

Se espera que Falcao García
Se espera que Falcao García y Millonarios confirmen el nuevo contrato para que el jugador siga en Colombia durante 2025 - crédito Millonarios FC

El extécnico de Millonarios, Alberto Gamero, quien dirige actualmente al Deportivo Cali, contó en una entrevista radial que buscó acercar a Falcao al club ‘Azucarero’. Gamero explicó: “Con ‘Falca’ hablo mucho, siempre he tenido una amistad porque el papá (Radamel García) era como un hermano para nosotros”. Ambos compartieron camerino en el Unión Magdalena.

El entrenador, campeón con Millonarios en la Liga BetPlay 2023-I y la Copa BetPlay 2022, relató en el programa El Vbar de Caracol Radio que, al llegar al Cali, intentó fichar a Falcao: “Recién cuando llegué el año pasado (al Cali), le dije que estaban las puertas abiertas”. No obstante, la respuesta de Falcao fue contundente: “Llegar a otro equipo en Colombia lo veía difícil”, recordando su afinidad azul y los antecedentes sobre su regreso al país.

Alberto Gamero, entrenador de Falcao
Alberto Gamero, entrenador de Falcao García a su llegada a Millonarios, se refirió al regreso del 'Tigre' al cuadro Embajador - crédito Colprensa

Millonarios y Deportivo Cali volverán a encontrarse este semestre, pero con Gamero en el banquillo del Cali y Falcao en la cancha con Millonarios. La Dimayor confirmó que ambos equipos se enfrentarán el 8 de febrero en el estadio Palmaseca, en el inicio de la Liga BetPlay 2026.

El paso de Falcao bajo la dirección de Gamero en Millonarios

La etapa de Falcao con Gamero en Millonarios fue breve. El delantero jugó diez partidos y marcó dos goles, uno ante Patriotas y otro frente a Boyacá Chicó durante la fase regular del torneo 2024-II. Su participación se vio afectada por una lesión muscular en el gemelo derecho sufrida en la fecha 9 ante Once Caldas en Manizales, que lo dejó fuera de siete partidos.

Falcao García marcó el único
Falcao García marcó el único gol del encuentro- crédito Millonarios FC

Refuerzos en el Deportivo Cali: el panorama para 2026

En la misma entrevista, Gamero se refirió a las posibles incorporaciones para el Deportivo Cali, destacando el interés en Steven ‘Titi’ Rodríguez: “En esto, hasta que no llegue no se puede decir nada, hoy tenemos una posibilidad con él, como la tenemos con otros jugadores y posiblemente puedan ser extranjeros”. Además, mencionó que la directiva busca un extremo, y uno de los nombres que suena es Jader Obrian, jugador del Austin FC de la MLS.

Asimismo, se refirió sobre la salida del portero Alejandro Rodríguez, que fur oficializado por Deportivo Pereira: “Se está contemplando, la verdad es que lo de Alejandro nos dejó a nosotros como stand-by, porque ya a una semana del torneo y por lo menos no había dicho nada. Bueno, le salió otra posibilidad, no sé si es para allá y lo manifestó antes de ayer. Las otras posibilidades son Sánchez y Rojo, que son de la Sub-20, pero se puede que no quedemos así o mirar otra cosa”, concluyo el adiestrador.

