Se habría caído el fichaje de Miguel Ángel Borja a Cruz Azul: exfigura de Atlético Nacional sería responsable

Miguel Ángel Borja no renovó con River Plate, quedó como agente libre y su mejor opción fue Cruz Azul - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Miguel Ángel Borja es uno de los jugadores que más interesó en el mercado de fichajes a nivel internacional, debido a que salió en condición libre de River Plate y cuenta con condiciones para seguir su poder goleador en otra escuadra, en Argentina u otra parte del mundo.

Aunque Cruz Azul lo tenía casi listo, se habría caído la contratación de Borja, una noticia que sacudió tanto a la Liga MX, como a otros países porque las ofertas que tuvo el delantero eran bastantes, pero la Máquina Cementera fue la que más avanzó en la negociación.

Queda por saber lo que pasará con el atacante, pues una de las versiones sobre lo ocurrido con su fichaje es que una exfigura de los verdolagas sería responsable de que el Colibrí no firmara con los mexicanos y quedara en el limbo para el primer semestre de 2026.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Borja?

Después de que se anunciara la salida del delantero de River, le llegaron varias ofertas interesantes, pero la de la Máquina Cementera fue la que más avanzó y se llegó a un acuerdo en diciembre, a la espera de hacerse los exámenes médicos, ultimar detalles y firmar contrato.

Sin embargo, el 13 de enero se conoció que Miguel Ángel Borja no firmará con Cruz Azul, con dos versiones de la prensa mexicana que han circulado en las últimas horas, una de ellas tiene que ver con la parte económica y la otra sobre uno de los cupos en la plantilla del club.

Cruz Azul y Miguel Ángel Borja no habrían llegado a un acuerdo por temas económicos y el delantero volvería a Colombia - crédito @Pulimau/X

La primera proviene del periodista Mauricio Gutiérrez, del medio Azteca Deportes, al señalar en su cuenta de X que “el tema del dinero y ‘bonos’ que pedía el jugador complicó todo, por esa razón nunca fue anunciado en Cruz Azul, sería más del jugador que de la Máquina Cementera”.

Otra versión viene del comunicador Daniel Sandoval, señalando que, debido a que Atlético Nacional no renovó a Camilo Cándido, debió volver a Cruz Azul y le quitó el puesto a Miguel Borja, pues completó los nueve cupos de jugadores no formados en México, al menos por ahora hasta que el entrenador Nicolás Larcamón decida su futuro.

Camilo Cándido, exlateral de Atlético Nacional, le habría quitado el cupo a Miguel Ángel Borja en Cruz Azul - crédito @DanielBSandoval/X

En los próximos días, se confirmará si el conjunto mexicano continuará o no con las negociaciones por el delantero colombiano, que habría vuelto a su país y a la espera de mirar otras opciones en el mercado, pues su deseo es volver a la selección nacional y necesita un club de alto nivel.

Cruz Azul inicia sin delantero

Así como el goleador colombiano está buscando equipo con urgencia y lo ocurrido en México lo dejó en un limbo para su carrera, el cuadro azul también quedó afectado porque no pensó que la negociación tomaría este rumbo, sobre todo por el calendario que tiene encima.

Todo se debe a que Cruz Azul comenzará la Liga MX sin delantero, pues esperaba con ansias que se concretara la llegada de Miguel Ángel Borja para que se acoplara a sus compañeros y debutara pronto en el campeonato, pero ahora deberá resolver el caso con el atacante.

Miguel Borja iba a vivir su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito River Plate

El 14 de enero, la Máquina Cementera debutará en el Torneo Clausura 2026 frente a Atlas, en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, a donde se mudó tras finalizar su paso por el estadio Universitario, y esperando una victoria para arrancar el año con la ilusión de pelear título.

Sumado a eso, para febrero será el debut en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, de la que el club fue campeón en 2025 y que le dio cupo al Mundial de Clubes de 2029, con sede por confirmar, así como la Copa Intercontinental 2025.