EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de América de Cali vs. Once Caldas, que hace parte de los partidos de la Serie Colombia, en donde los clubes de la Liga BetPlay I-2026 prueban a sus nuevos jugadores y sus estrategias para una nueva temporada.

Últimas noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia El colombiano sigue destacándose en el fútbol alemán con goles, asistencias y actuaciones decisivas. Sus recientes partidos lo han convertido en pieza clave del equipo

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

Millonarios: novedades sobre Hernán Torres, el futuro del ‘Gato’ Pérez y quién iba a ser el reemplazo de David González El Embajador apunta a comenzar la Liga BetPlay con buenos resultados, con la intención de evitar más cambios dentro de su estructura y consolidar el proyecto deportivo planteado para este semestre