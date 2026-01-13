EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero
Los Diablos Rojos jugarán su primer partido amistoso de la pretemporada 2026, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026
América de Cali sigue armando su nómina para la temporada 2026, en la que tendrá varias bajas - crédito Colprensa
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de América de Cali vs. Once Caldas, que hace parte de los partidos de la Serie Colombia, en donde los clubes de la Liga BetPlay I-2026 prueban a sus nuevos jugadores y sus estrategias para una nueva temporada.
12:06 hsHoy
Ficha del partido
América de Cali vs. Once Caldas - Partido amistoso Serie Colombia 2026
Lugar: estadio Pascual Guerrero - Cali, Colombia
Fecha y hora: martes 13 de enero - 7:00 p. m. hora colombiana
Transmisión: ESPN y Disney +
Posible alineación América de Cali: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniel Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Manuela Pavi, Leicy Santos, Linda Caicedo y Valerín Loboa.