Deportes

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer partido amistoso de la pretemporada 2026, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

Guardar
América de Cali sigue armando
América de Cali sigue armando su nómina para la temporada 2026, en la que tendrá varias bajas - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de América de Cali vs. Once Caldas, que hace parte de los partidos de la Serie Colombia, en donde los clubes de la Liga BetPlay I-2026 prueban a sus nuevos jugadores y sus estrategias para una nueva temporada.

12:06 hsHoy

Ficha del partido

  • América de Cali vs. Once Caldas - Partido amistoso Serie Colombia 2026
  • Lugar: estadio Pascual Guerrero - Cali, Colombia
  • Fecha y hora: martes 13 de enero - 7:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +
  • Posible alineación América de Cali: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniel Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Manuela Pavi, Leicy Santos, Linda Caicedo y Valerín Loboa.
  • D. T. de América de Cali:
  • Posible alineación Once Caldas:
  • D. T. de Once Caldas:

Temas Relacionados

EN VIVOAmérica de CaliOnce CaldasAmérica vs. Once CaldasSerie ColombiaPartido AmistosoLiga BetPlayFPCColombia-Deportes

Últimas noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de

Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: Harry Kane lo elogia y la Bundesliga lo premia

El colombiano sigue destacándose en el fútbol alemán con goles, asistencias y actuaciones decisivas. Sus recientes partidos lo han convertido en pieza clave del equipo

Luis Díaz brilla en el

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

EN VIVO - Mercado de

Millonarios: novedades sobre Hernán Torres, el futuro del ‘Gato’ Pérez y quién iba a ser el reemplazo de David González

El Embajador apunta a comenzar la Liga BetPlay con buenos resultados, con la intención de evitar más cambios dentro de su estructura y consolidar el proyecto deportivo planteado para este semestre

Millonarios: novedades sobre Hernán Torres,

Junior afina detalles para el fichaje de Luis Fernando Muriel: fecha y lugar de la presentación del delantero

El de Santo Tomás llegará proveniente de Orlando City de Estados Unidos y será presentado ante la hinchada del Tiburón

Junior afina detalles para el

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crece la venta ilegal callejera

Crece la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires: cuáles son las calles más afectadas

Fuerte cruce al aire entre un periodista y un meteorólogo por la situación de los carpinchos en Nordelta

Tip de la RAE: laísmo, leísmo y loísmo, claves de redacción

El precio del oro cotiza en su récord histórico: hasta qué nivel puede llegar según los analistas

“Estamos desesperados y pedimos una fe de vida”, aseguró la esposa del abogado argentino secuestrado en Venezuela

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 24 trabajadores de

Al menos 24 trabajadores de la prensa forman parte de la lista de presos políticos que esperan por su liberación en Venezuela

El régimen de Irán procesará a manifestantes con cargos que conllevan la pena de muerte tras la represión

Giorgia Meloni recibió en el aeropuerto de Roma a los dos italianos excarcelados en Venezuela

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

DEPORTES

El inesperado accionar del argentino

El inesperado accionar del argentino Camilo Ugo Carabelli con su pelo en pleno partido del ATP 250 de Auckland

Juan Manuel La Serna, el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del Challenger TCA

Un fanático fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador en Escocia

Continúan los cambios en Alpine: confirmaron la salida de Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”