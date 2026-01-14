Deportes

Teófilo Gutiérrez reveló si sigue en Junior o se despide del club de cara a la Copa Libertadores 2026

El delantero es uno de los referentes del cuadro Tiburón y ha sido campeón en varias oportunidades, la más reciente en la Liga BetPlay 2025-II

Teófilo Gutiérrez juega en Junior
Teófilo Gutiérrez juega en Junior desde inicios de 2025, en su tercer ciclo en su carrera con el club - crédito @teogutierrez_/Instagram

Junior de Barranquilla continúa moviéndose en el mercado de fichajes con la mirada puesta en la Liga BetPlay 2026 y en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo que dirige el uruguayo Alfredo Arias busca mantener la base del plantel que levantó el título en el segundo semestre de 2025 ante Deportes Tolima.

A pesar de las salidas importantes de José Enamorado, que fue transferido a Gremio de Brasil, y de Didier Moreno, que reforzará a Independiente Medellín, el Tiburón logró una de las renovaciones más esperadas por la afición: la continuidad de Teófilo Gutiérrez.

El delantero, ídolo del club y multicampeón con la camiseta rojiblanca, seguirá en el equipo para las próximas competencias. La noticia la confirmó el propio jugador en la salida de las oficinas del club, luego de firmar su nuevo vínculo.

El barranquillero compartirá camerino con
El barranquillero compartirá camerino con Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva - crédito Junior FC

“Ya firmamos”, dijo Teófilo a los medios, dejando claro que está listo para sumarse a la presentación oficial del plantel ante la hinchada. “El perfume” como se le conoce en el fútbol colombiano, es uno de los jugadores más representativos de la historia reciente del Junior.

El atacante nacido en el barrio La Chinita debutó en 2006 con Barranquilla Fútbol Club, pero fue en 2009 cuando se sumó al club de sus amores, ha disputado 249 partidos, convirtiendo 64 goles y 40 asistencias. Ocupa la sexta casilla en la historia de jugadores con más partidos en el rojiblanco y se mantiene como referente y líder en el vestuario.

Durante su carrera en Junior, el exmundialista ha levantado seis trofeos: tres títulos de Liga, dos Superligas y una Copa Colombia. Ahora, el delantero espera sumar una nueva estrella a su palmarés cuando Junior dispute la Superliga BetPlay Dimayor ante Independiente Santa Fe. La final se jugará en dos partidos: el 15 de enero en el Metropolitano de Barranquilla y el 21 de enero en El Campín de Bogotá.

El barranquillero habló sobre la importancia de esta nueva final: “Se debe esperar a lo último, pero será una linda final que queremos ganarla”. Gutiérrez sabe que la competencia por un lugar en la titular será intensa, con la presencia de atacantes como Guillermo Paiva y Carlos Bacca. Además, en los últimos días ha tomado fuerza el rumor de la posible llegada de Luis Fernando Muriel como refuerzo estrella desde la MLS, donde ha jugado para Orlando City.

El ídolo de la chinita
El ídolo de la chinita continuará defendiendo al club barranquillero - crédito @JuniorClubSA/X

Teófilo, además de su historia con Junior, cuenta con una amplia trayectoria internacional. En River Plate, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, conquistó títulos como la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores 2015, consolidándose como uno de los delanteros colombianos más exitosos en el exterior.

La experiencia y liderazgo del atacante serán claves en un semestre donde Junior buscará retener el título de la Liga BetPlay y avanzar en la Copa Libertadores. El club barranquillero se encuentra en proceso de ajustar su nómina, reforzar el ataque y potenciar el grupo para responder a las exigencias de la doble competencia.

El atacante ha sido varias
El atacante ha sido varias veces campeón con Junior y espera seguir sumando títulos - crédito @teogutierrez/Instagram

El hincha de Junior celebra la continuidad de uno de sus máximos ídolos y espera que el equipo logre consolidar una plantilla competitiva para volver a ser protagonista en el fútbol colombiano y en el escenario internacional.

Con Gutiérrez renovado, el club apunta a una temporada de grandes desafíos y sueños por cumplir, ilusionando a la afición rojiblanca con nuevos títulos y noches memorables en el Roberto Meléndez, pues el Metropolitano entrará en obras.

Por lo pronto, no se sabe hasta cuándo estará Teo con la camiseta rojiblanca, pero la idea del atacante es seguir sumando más partidos para ascender en el escalafón y cerrar su vida futbolística con una estrella más.

