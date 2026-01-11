Deportes

Millonarios en la Liga BetPlay 2026: primer partido, calendario confirmado y posible refuerzo

El elenco Embajador ya conoce sus rivales y empieza a programar lo que será su competencia en el fútbol colombiano

Millonarios se prepara para disputar
Millonarios se prepara para disputar el primer semestre de 2026; ya conoce sus rivales y las fechas programadas - crédito Colprensa

Millonarios se alista para una temporada 2026 con doble frente, tras conocerse el calendario oficial de la Liga BetPlay. La Dimayor publicó el 10 de enero el fixture del campeonato para el primer semestre de 2026, lo que marca el inicio de la planificación competitiva para los veinte equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Millonarios FC, bajo la dirección del entrenador colombiano Hernán Torres, ya ajusta su preparación para afrontar los retos tanto en el frente nacional como internacional.

El cuerpo técnico de Millonarios, encabezado por Hernán Torres ya conoce los partidos que tendrá el Embajador en la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El primer encuentro oficial para Millonarios será el sábado 17 de enero de 2026 ante Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini. El partido, programado para las 8:30 p.m., abrirá la participación del club bogotano en la nueva temporada, de acuerdo con el comunicado de la Dimayor.

Cuáles son los próximos partidos de Millonarios en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I

Fecha 2

Millonarios vs. Junior

Estadio El Campín

Domingo 26 de enero - 6:10 p. m.

Fecha 3

Pasto vs. Millonarios

Estadio Libertad

Miércoles 28 de enero - 8:30 p. m.

Fecha 4

Millonarios vs. Medellín

Estadio El Campín

Sábado 31 de enero - 8:20 p. m.

Fecha 5

Deportivo Cali vs. Millonarios

Estadio Palmaseca

Domingo 8 de febrero - 6:20 p. m.

Fecha 6

Millonarios vs. Águilas Doradas

Estadio El Campín

Miércoles 11 de febrero - 6:30 p. m.

Fecha 7:

Millonarios vs. Llaneros

Estadio El Campín

Sábado 14 de febrero - 4:30 p. m.

Fecha 8

Internacional Bogotá vs. Millonarios

Estadio Metropolitano de Techo

Sábado 21 de febrero - 8:30 p. m.

Fecha 9

Millonarios vs. Deportivo Pereira

Estadio El Campín

Jueves 5 de febrero - 8:00 p. m.

Fecha 10

Millonarios vs. Cúcuta

Estadio El Campín

Hora y fecha por confirmar

Los jugadores de Millonarios ya conocen el calendario que deberán afrontar para el primer semestre de 2026 - crédito @MillosFCoficial/X

Fecha 11

Boyacá Chicó vs. Millonarios

Estadio La Independencia

Sábado 14 de marzo - 6:20 p. m.

Fecha 12

Millonarios vs. Nacional

Estadio El Campín

Martes 17 de marzo - 8:30 p. m.

Fecha 13

Once Caldas vs. Millonarios

Estadio Palogrande

Sábado 21 de marzo - 6:20 p. m.

Fecha 14

Millonarios vs. Fortaleza

Estadio El Campín

Lunes 30 de marzo - 8:00 p. m.

Fecha 15

Jaguares vs. Millonarios

Estadio Jaraguay

Jueves 2 de abril - 6:20 p. m.

Fecha 16

Millonarios vs. Santa Fe

Estadio El Campín

Sábado 11 de abril - 6:10 p. m.

Fecha 17

América vs. Millonarios

Estadio Pascual Guerrero

Domingo 19 de abril - 4:10 p. m.

Fecha 18

Millonarios vs. Tolima

Estadio El Campín

Domingo 5 de abril - 7:30 p. m.

Fecha 19

Alianza FC vs. Millonarios

Estadio Armando Maestre

Hora y fecha por confirmar

La entidad aclaró que “la fecha 10 no será publicada con fechas y horarios definidos, debido a que dicho fin de semana coincide con las elecciones de Congreso de 2026”. La programación de esa jornada se anunciará tras la coordinación con las autoridades competentes.

La fecha 19 también dependerá de los resultados previos, ya que su definición se ajustará a los equipos que mantengan opciones de clasificar a los playoff. Esta modificación responde a la proximidad del inicio del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, lo que obliga a que los torneos domésticos concluyan antes de la cita internacional.

En cuanto a refuerzos, Millonarios aguarda la oficialización de su nuevo delantero. El periodista Mariano Olsen informó en su cuenta de X que “Rodrigo Contreras ajusta simples pormenores con Millonarios para cerrar el préstamo por un año desde CD Antofagasta de Chile. Presentación próxima”. Esta incorporación fortalecería el ataque del club para el semestre, en el que se encuentran Leonardo Castro y el recién llegado Radamel Falcao García.

El atacante Rodrigo Contreras está próximo a convertirse jugador de Millonarios 2026 - crédito Olsendeportes/X

La pretemporada de Millonarios incluye partidos de alta exigencia. El 11 de enero, el conjunto capitalino enfrentará a River Plate de Marcelo Gallardo y Juan Fernando Quintero. Posteriormente, el miércoles 14, el rival será Boca Juniors en la Copa Miguel Ángel Russo, un homenaje al entrenador argentino campeón tanto con Boca como con Millonarios.

Las directivas y el cuerpo técnico del conjunto bogotano ya adelantan la logística de viajes, entrenamientos y partidos, con el objetivo de asegurar un rendimiento óptimo en los distintos torneos del año.

