Millonarios en la Liga BetPlay 2026: primer partido, calendario confirmado y posible refuerzo

Millonarios se alista para una temporada 2026 con doble frente, tras conocerse el calendario oficial de la Liga BetPlay. La Dimayor publicó el 10 de enero el fixture del campeonato para el primer semestre de 2026, lo que marca el inicio de la planificación competitiva para los veinte equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).
Millonarios FC, bajo la dirección del entrenador colombiano Hernán Torres, ya ajusta su preparación para afrontar los retos tanto en el frente nacional como internacional.
El primer encuentro oficial para Millonarios será el sábado 17 de enero de 2026 ante Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini. El partido, programado para las 8:30 p.m., abrirá la participación del club bogotano en la nueva temporada, de acuerdo con el comunicado de la Dimayor.
Cuáles son los próximos partidos de Millonarios en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I
Fecha 2
Millonarios vs. Junior
Estadio El Campín
Domingo 26 de enero - 6:10 p. m.
Fecha 3
Pasto vs. Millonarios
Estadio Libertad
Miércoles 28 de enero - 8:30 p. m.
Fecha 4
Millonarios vs. Medellín
Estadio El Campín
Sábado 31 de enero - 8:20 p. m.
Fecha 5
Deportivo Cali vs. Millonarios
Estadio Palmaseca
Domingo 8 de febrero - 6:20 p. m.
Fecha 6
Millonarios vs. Águilas Doradas
Estadio El Campín
Miércoles 11 de febrero - 6:30 p. m.
Fecha 7:
Millonarios vs. Llaneros
Estadio El Campín
Sábado 14 de febrero - 4:30 p. m.
Fecha 8
Internacional Bogotá vs. Millonarios
Estadio Metropolitano de Techo
Sábado 21 de febrero - 8:30 p. m.
Fecha 9
Millonarios vs. Deportivo Pereira
Estadio El Campín
Jueves 5 de febrero - 8:00 p. m.
Fecha 10
Millonarios vs. Cúcuta
Estadio El Campín
Hora y fecha por confirmar
Fecha 11
Boyacá Chicó vs. Millonarios
Estadio La Independencia
Sábado 14 de marzo - 6:20 p. m.
Fecha 12
Millonarios vs. Nacional
Estadio El Campín
Martes 17 de marzo - 8:30 p. m.
Fecha 13
Once Caldas vs. Millonarios
Estadio Palogrande
Sábado 21 de marzo - 6:20 p. m.
Fecha 14
Millonarios vs. Fortaleza
Estadio El Campín
Lunes 30 de marzo - 8:00 p. m.
Fecha 15
Jaguares vs. Millonarios
Estadio Jaraguay
Jueves 2 de abril - 6:20 p. m.
Fecha 16
Millonarios vs. Santa Fe
Estadio El Campín
Sábado 11 de abril - 6:10 p. m.
Fecha 17
América vs. Millonarios
Estadio Pascual Guerrero
Domingo 19 de abril - 4:10 p. m.
Fecha 18
Millonarios vs. Tolima
Estadio El Campín
Domingo 5 de abril - 7:30 p. m.
Fecha 19
Alianza FC vs. Millonarios
Estadio Armando Maestre
Hora y fecha por confirmar
La entidad aclaró que “la fecha 10 no será publicada con fechas y horarios definidos, debido a que dicho fin de semana coincide con las elecciones de Congreso de 2026”. La programación de esa jornada se anunciará tras la coordinación con las autoridades competentes.
La fecha 19 también dependerá de los resultados previos, ya que su definición se ajustará a los equipos que mantengan opciones de clasificar a los playoff. Esta modificación responde a la proximidad del inicio del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, lo que obliga a que los torneos domésticos concluyan antes de la cita internacional.
En cuanto a refuerzos, Millonarios aguarda la oficialización de su nuevo delantero. El periodista Mariano Olsen informó en su cuenta de X que “Rodrigo Contreras ajusta simples pormenores con Millonarios para cerrar el préstamo por un año desde CD Antofagasta de Chile. Presentación próxima”. Esta incorporación fortalecería el ataque del club para el semestre, en el que se encuentran Leonardo Castro y el recién llegado Radamel Falcao García.
La pretemporada de Millonarios incluye partidos de alta exigencia. El 11 de enero, el conjunto capitalino enfrentará a River Plate de Marcelo Gallardo y Juan Fernando Quintero. Posteriormente, el miércoles 14, el rival será Boca Juniors en la Copa Miguel Ángel Russo, un homenaje al entrenador argentino campeón tanto con Boca como con Millonarios.
Las directivas y el cuerpo técnico del conjunto bogotano ya adelantan la logística de viajes, entrenamientos y partidos, con el objetivo de asegurar un rendimiento óptimo en los distintos torneos del año.