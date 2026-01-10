Deportes

Delegación venezolana fue expulsada del torneo formativo más famoso de Colombia: niños eran “chancuco”

Publicaciones en redes sociales de años anteriores pusieron en evidencia el accionar de la delegación extranjera

Algunos de los menores ya
Algunos de los menores ya habían participado del mismo torneo en años anteriores - crédito Montaje Infobae (Baby Fútbol / Shutterstock)

En enero de cada año, la atención de los veedores de jugadores en Colombia está en el torneo Baby Fútbol, competencia organizada por la Corporación Los Paisitas desde hace más de 30 años.

Debido a que el torneo ha sido semillero de figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero o David Ospina, cada año se le presta atención a los jóvenes talentos (de 12 años o menos) que participan por el título que se disputa en la cancha Marte de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

En 2026, varios pequeños han llamado la atención de propios y extraños, entre los equipos más destacados de la primera ronda estuvo la delegación de Venezuela, que sorprendió al derrotar a las fuerzas básicas de Atlético Nacional.

Sin embargo, tras clasificar como líderes de su grupo, sorprendió que el equipo venezolano no fue mencionado entre los clubes que disputarán la fase de eliminación directa.

Niños mayores y con experiencia en la competencia hacían parte del equipo venezolano

Venezuela había sido una de
Venezuela había sido una de las sensaciones de la primera ronda del torneo - crédito Baby Fútbol

Finalmente, en medio del misterio, se confirmó que la delegación extranjera fue expulsada del torneo debido a que, tras denuncias por parte de otros equipos, se confirmó que varios integrantes del club eran niños mayores de 12 años.

En Colombia, de manera popular, en el contexto formativo del fútbol, se le conoce como “chancuco” a los menores a quienes sus padres o directivos del club en el que juegan modifican su documentación para disminuir su edad.

Hay casos en los que se ha identificado que pagan de manera fraudulenta para alterar el registro civil del menor y que este pueda participar en competencias con límite de edad, como lo es el Baby Fútbol.

Este es el torneo formativo
Este es el torneo formativo más popular de Colombia - crédito Baby Fútbol

Otro aspecto que permitió que se identificara el fraude que se registró durante la primera ronda del torneo fueron fotografías de algunos de los menores en ediciones anteriores del mismo torneo que estaban disputando en 2026.

De esa forma, el equipo que terminó en tercer lugar del grupo, que precisamente fue Atlético Nacional, al que se le conoce en la competencia como Alfa & Omega por temas de organización, avanzó a la fase de eliminación directa del campeonato.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Baby Fútbol

Sábado 10 de enero:

  • Alfa & Omega Vs. Juan Guillermo Cuadrado. (8:20 a. m.)
  • Atlético Ibagué Vs. Caterpillar Motor de Bogotá (9:35 a. m.)
  • Área Chica de Montería Vs. La Estrella(10:50 a. m.)
  • Independiente Medellín Vs. Bello (12:05 p. m.)
  • Itagüí Vs. Estados Unidos (1:45 p. m.)
  • Talentos Dorados Vs. La Masía de Cartagena (3:00 p. m.)
  • Inder Medellín Vs. Corazón del Valle de Tuluá (5:30 p. m.)
  • Caucasia Vs. Pipe Uribe (7:00 p. m.)
En este escenario se disputa
En este escenario se disputa el campeonato del Baby Fútbol - crédito Alcaldía de Medellín

Domingo 11 de enero:

  • Belén La Nubia Arco Zaragoza Vs. Envigado (8:20 a. m.)
  • Panamá Vs. Corporación Arkadia (9:35 a. m.)
  • Estudiantil Vs. Fortaleza (10:50 a. m.)
  • Alianza Antioquia Vs. Deportivo Caucanos (12:05 p. m.)
  • Ruitoque FC Vs. Academia Deportiva (1:45 p. m. p. m.)
  • Fútbol Paz de Cali Vs. Acord Antioquia (3:00 p. m.)
  • Camino al Fútbol Quindío Vs. San Andrés Islas (5:45 p. m.)
  • Arauca Vs. Futuro Antioquia (7:00 p. m.)

Los ganadores de estos cruces se enfrentarán en octavos, cuartos y semifinales del torneo, que llegará a su final el viernes 16 de enero en el escenario previamente mencionado.

Tradicionalmente, la final del Baby Fútbol se disputa un sábado para permitir que los ciudadanos en Medellín puedan disfrutar del deporte formativo en el fin de semana; sin embargo, en esta ocasión, debido a que el 17 de enero se jugará el partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chico por la Liga BetPlay, la final infantil será adelantada.

