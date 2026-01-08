Richard Ríos, nuevamente en el punto de mira tras la eliminación del Benfica: “Solo corre de vez en cuando”

El colombiano Richard Rios enfrenta duras críticas tras la eliminación del Benfica en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal ante Sporting Braga - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La transferencia de Richard Ríos del Palmeiras al Benfica de Portugal fue una de las más sonadas en el mercado de fichajes de verano en 2025. El volante de primera línea, reconocido por su proyección en ataque, se transformó en la contratación más cara en la historia de las Águilas, que desembolsaron 27 millones de euros por sus servicios.

Sin embargo, la adaptación del jugador de la selección Colombia al ritmo de competición europea ha dejado más dificultades de las esperadas. Entre la presión por rendir a la altura de las expectativas y una irregularidad tanto colectiva como individual, Benfica no viene teniendo la mejor de sus temporadas y Ríos es uno de los principales señalados.

La reciente eliminación del Benfica en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal a manos del Sporting Braga volvió a desatar cuestionamientos contra Ríos y contra el entrenador José Mourinho.

Horas después de la eliminación, el diario deportivo portugués Récord dio a conocer una serie de declaraciones de exjugadores y directivos del Benfica, que atacaron con dureza el rendimiento del club, el planteamiento de Mourinho, y hasta señalaron la actuación de Ríos como determinante en la eliminación.

El exdirigente Braz Frade fue el más severo con el colombiano, calificando la presentación del Benfica como “una actuación lamentable, con algunos errores que se repiten, como poner a Sudakov de extremo izquierdo”.

El exdirigente también subrayó que “Ríos solo corre de vez en cuando. Es difícil así. El Benfica parecía un equipo amateur”, cargando directamente contra la labor del colombiano durante los 90 minutos que disputó en el estadio Dr. Magalhães Pessoa.

Frade también puso en duda la utilización y la posición de otros jugadores, señalando: “Tomás Araújo está fuera de posición. No aporta nada”, una frase que ilustra la preocupación de parte de la dirigencia histórica del club sobre el armado del actual plantel y las decisiones técnicas durante partidos de alta exigencia.

El partido ante Braga representó la aparición número 31 de Richard Ríos con la camiseta del Benfica, un dato que agrega presión sobre el jugador, ahora blanco de las críticas tras la eliminación.

Ya eliminado del certamen, Benfica ahora tendrá que orientar ahora todos sus esfuerzos hacia el próximo compromiso clave por los cuartos de final de la Taça de Portugal ante el FC Porto, uno de sus más acérrimos rivales, el próximo miércoles 14 de enero a las 03:45 p. m. (hora de Colombia), bajo una creciente expectativa sobre la reacción deportiva y anímica del equipo.

En cuanto a la Primeira Liga, Benfica es tercero a 10 puntos del lider Porto y a tres del Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez.

José Mourinho se despachó contra sus jugadores tras la eliminación de Benfica

En la rueda de prensa después del partido, el estratega portugués no se guardó nada ante el mal rendimiento de sus dirigidos, especialmente durante el primer tiempo del partido ante Sporting Braga.

“No puedo decir que el SC Braga mereciera ganar. Debo decir que el Benfica mereció perder. Fuimos nosotros los que tuvimos una primera parte horrible. Desde el momento en que el árbitro Joao Pinheiro pitó el penalti fuera del área, en lugar de una reacción positiva, hubo una reacción de negatividad, nerviosismo, una posesión pésima y pérdidas de balón increíbles", precisó.

Además de describir el desempeño como “horrible en todos los sentidos”, Mourinho afirmó que tuvo una seria conversación con sus dirigidos luego de la eliminación.

“No suelo hablar en el vestuario después de los partidos, pero hoy lo hice. Hablé en un tono crítico, pero tranquilo (...) Tuve una conversación que terminó siendo un monólogo”, reconoció.