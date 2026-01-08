Recuerdan declaración de Ángel Di María por polémica sobre el trato en Colombia a Falcao

Las dos figuras volvieron de Europa para jugar en el equipo del que son hinchas - crédito EFE

El 7 de enero, Millonarios rompió el mercado de fichajes en Colombia con el anuncio del regreso de Radamel Falcao García, que volverá al fútbol profesional tras estar más de seis meses inactivo.

Con la noticia, los hinchas del Embajador se ilusionaron con lo que será la Liga BetPlay-I y la Copa Sudamericana, que son los retos más cercanos que deberá afrontar el equipo bogotano en 2026.

Sumado a ello, algunos volvieron viral el nombre de Falcao para afirmar que el retorno del nueve podría ser tomado como una oportunidad para que el país futbolístico tenga un mejor trato con “el Tigre”.

Cabe recordar que el mismo Falcao cuestionó la tendencia que se generó en el país por afirmaciones que indicaban que la Dimayor trataría de que Millonarios fuera campeón para cumplir el sueño de la figura de la selección Colombia.

En el último partido que disputó en Colombia, Falcao arremetió contra el arbitraje y los señalamientos en su contra - crédito Dimayor

Hinchas del FPC recordaron la declaración de Ángel Di María

En medio de la polémica, hinchas de otros equipos decidieron recordar las declaraciones que hizo Ángel Di María cuando regresó al fútbol argentino tras más de una década jugando en Europa, lo que incluyó pasos en clubes como Real Madrid, PSG y Manchester United.

En esa ocasión, debido a que se trata de un campeón del mundo con la selección albiceleste, los periodistas le preguntaron a Di María sobre los posibles homenajes que recibiría en su país, al respecto, “el Fideo” indicó que lo normal sería que fuera insultado por los hinchas de otros equipos.

“¿Qué cómo me van a recibir? Cada uno tendrá su manera, si me putean, me putean y si me aplauden, me aplauden. Es obvio que es difícil para el hincha del otro equipo ovacionar a alguien que está vistiendo otra camiseta. Esta no es la de la selección”.

Di María afirmó que era normal que los hinchas de otros equipos lo insultaran durante los partidos - crédito Gonzalo Colini

De esa forma, fanáticos de otros clubes en Colombia han pedido que se normalice el trato que reciben los jugadores visitantes, teniendo en cuenta que Falcao no fue agredido de ninguna forma en los estadios que visitó, solo recibió silbidos por parte de algunas hinchadas.

“Es normal que no aplaudan a Falcao, no han hecho eso con Rodallega, Cardona, Adrián Ramos y otras figuras que volvieron”, “Los hinchas de Millonarios quieren que les hagan fuerza en todos los estadios, es normal que una hinchada chifle a un rival” o “Falcao no ha sido agredido en Colombia, se le grita como a todos los visitantes y ya”, son algunos de los comentarios en la publicación que se hizo viral.

Las declaraciones del "Fideo" se hicieron virales en Colombia - crédito @golesendir_/X

Falcao podría debutar ante River Plate

Tras el anuncio del regreso de Radamel Falcao García, se confirmó que el delantero no viajará a Colombia, sino que se unirá en las próximas jornadas al plantel de Millonarios en Buenos Aires, Argentina, en donde se está llevando a cabo la pretemporada del Embajador.

En ese país, Millonarios disputará dos partidos amistosos, el 11 de enero ante River Plate y el 13 de enero contra Boca Juniors, este último partido será un homenaje que ambos clubes le harán al fallecido Miguel Ángel Russo.

Teniendo en cuenta que Falcao ha afirmado en varias entrevistas que no ha dejado de entrenar y que estaba preparado para seguir jugando, es posible que el samario de 40 años tenga minutos ante River Plate o Boca Juniors.

En otros detalles del regreso de Falcao al fútbol colombiano, el periodista Juan Felipe Cadavid reveló que el atacante tenía ofertas de hasta cuatro países, pero se decantó por volver al equipo del que es hincha en el país, mismo en el que jugó su último partido en junio de 2025.