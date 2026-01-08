Deportes

La Dimayor se fue en contra de Rionegro por dejar sin estadio a Águilas Doradas: preocupación en la Liga BetPlay

A pocos días de iniciar la temporada 2026, el cuadro antioqueño no usará su escenario y no se sabe cuál será su casa, lo que causó molestia en la Dimayor Mayor

Águilas Doradas deberá cambiar de sede otra vez para la Liga BetPlay 2026, por obras en Rionegro - crédito Águilas Doradas

Falta poco para el inicio de la Liga BetPlay, que estaría prevista entre el 16 y 19 de enero, poco después de la ida de la Superliga, así que no queda mucho tiempo para la pretemporada de los 20 clubes, varios de ellos avanzaron con fichajes y el armado de su plantilla.

Sin embargo, Águilas Doradas se quedó sin estadio para la temporada 2026, debido a que la Alcaldía de Rionegro tomó una decisión con respecto al Alberto Grisales, que ha sido la casa de los antioqueños desde 2016 y contaba con problemas en la infraestructura.

De esta manera, el conjunto dorado tendrá que buscar una sede antes del arranque del campeonato, que cumpla con todas las condiciones de la Dimayor y para acoger público, pero que desde ya es traumático para la institución, que nuevamente deberá cambiar de casa en su historia.

Dimayor contra Rionegro

A través de un comunicado, la Dimayor mostró su preocupación por la decisión de la Alcaldía de Rionegro, el 30 de diciembre, de cerrar el estadio Alberto Grisales para someterlo a una serie de obras de renovación, cuyo tiempo de duración no se conoce por el momento, “decisión adoptada con posterioridad al sorteo y a la elaboración del fixture, con afectaciones directas a la planeación del campeonato profesional”.

Según la entidad, se trata de un nuevo golpe de Rionegro para las Águilas, pues en varias ocasiones realizó otros actos que afectaron al club en el campeonato, al punto en que debieron cambiar de sede por las malas condiciones en el escenario deportivo a las afueras de Medellín.

Dimayor acusó a la Alcaldía de Rionegro de iniciar obras en el estadio Alberto Grisales sin avisar con tiempo, afectando a Águilas Doradas - crédito Dimayor

Este hecho se suma a las afectaciones registradas durante 2025, derivadas del cierre de la tribuna occidental, situación que generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla. De igual forma, durante el segundo semestre de 2024, Águilas Doradas debió trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo costos económicos y logísticos extraordinarios, con el propósito de permitir la ejecución de obras de adecuación en el escenario deportivo, las cuales no se materializaron”, señaló.

Pese a eso, la Dimayor informó que “nuestro club afiliado cumplió con el calendario deportivo y mantuvo de manera permanente sus programas de responsabilidad social y comunitaria, desarrollados a través de semilleros, fuerzas básicas y acciones institucionales, con presencia en comunidades vulnerables, hospitales, geriátricos, escuelas de fútbol y clubes aficionados”.

El estadio Alberto Grisales de Rionegro será renovado en 2026, por lo que no tendrá actividad por un tiempo - crédito Atlético Nacional

“La Dimayor reitera que las decisiones relacionadas con los escenarios deportivos deben adoptarse con planeación, oportunidad y coordinación institucional, garantizando seguridad jurídica y estabilidad para el fútbol profesional colombiano y sus clubes afiliados”, finalizó.

Águilas, el equipo errante

Desde su ascenso a la primera división en 2011, el conjunto dorado no ha tenido una sede duradera, con la excepción de su primera casa, mientras que en su actual sede llevaba mucho tiempo, pero con una serie de problemas en el estadio y con la administración municipal.

Águilas Doradas pasó por Itagüí, Pereira, Sincelejo y Rionegro en 15 años en primera división, destacando que mantiene sus orígenes en territorio antioqueño, además de que en ese departamento pasó la mayoría de sus años de historia en dos de sus municipios, aunque con líos con sus alcaldías.

Águilas Doradas es recordado porque ha cambiado de sede en los últimos 15 años, pasando por Itagüí, Pereira, Sincelejo y actualmente Rionegro - crédito Águilas Doradas

Luego de salir de Itagüí, el cuadro dorado se fue para la capital de Risaralda, donde alcanzó a jugar la Copa Sudamericana 2014, pero la falta de público y apoyo local provocó que se fuera a Rionegro en 2016, donde primero se llamó Rionegro Águilas y después volvió a su nombre original.

En el segundo semestre de 2024, el conjunto antioqueño tuvo una etapa en Sincelejo, en un estadio que se adaptó con tribunas móviles para acoger la mayor cantidad de público posible, pero con un césped que daba mucho qué desear.

