Campeón de Copa Libertadores tendrá su nombre en estadio de fútbol en Colombia: vea de quién se trata

El reciente campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo de Brasil es el colombiano Jorge Carrascal, que se colgó la medalla de oro tras vencer 0-1 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima (Perú) el 29 de noviembre.

Ante esta situación, el nacido en Cartagena llevó su nombre a lo más alto, a tal punto que la gobernación de su ciudad natal, en nombre del mandatario Yamil Arana Padauí, decidió reconocer su carrera deportiva a través de una ceremonia.

Arana homenajeó al mediocampista de la selección Colombia, a través del Decreto número 001 de 2026, en las instalaciones de la Gobernación de Bolívar, donde exaltó la trayectoria deportiva que viene realizando el cartagenero.

En su cuenta de X el gobernante recordó que Carrascal desde su niñez apoyaba al Real Cartagena —equipo que en la temporada 2026 jugará en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano— mientras “soñaba con ser futbolista” y que gracias a su dedicación “ya es campeón de América”.

“Bolívar reconoce y exalta los logros de Jorge Carrascal, porque es un ejemplo para la juventud del departamento Con disciplina y constancia se pueden lograr las metas”, finalizó el funcionario.

Asimismo, en medio de este homenaje, el gobernador señaló que en su mandato se adelanta la construcción de nuevos estadios de fútbol y que, por ende, uno de estos escenarios deportivos llevaría el nombre del cartagenero Jorge Carrascal como símbolo para que los niños, niñas y adolescentes del país y el departamento salgan adelante.

Durante del evento, Arana fue enfático al manifestar que los jóvenes que practican deporte lo ven como “una herramienta poderosa para transformar sus vidas, sacar adelante a sus familias y a sus comunidades. En ese camino, algunos se convierten en referentes, y hoy podemos decir con orgullo que Jorge Carrascal es uno de ellos. Te convertiste en un orgullo para nuestro departamento y no podíamos dejar pasar este momento sin hacerte este reconocimiento”.

Tras las palabras del gobernador, el exfutbolista de Millonarios, River Plate, CSKA y Dinamo de Moscú no ocultó su emoción y agradeció por la ceremonia: “Esto me emociona mucho, significa demasiado para mí porque yo crecí aquí, en Cartagena. Siempre he querido que mi ciudad tenga lo mejor en el deporte. Estoy más emocionado que cuando gané la Libertadores, sobre todo por el tema de los niños, de ser un ejemplo para ellos. Me quedo corto de palabras por la emoción”.

Por lo pronto, se espera que el colombiano siga teniendo el gran nivel que mostró en la temporada 2025 con el club de Brasil, donde logró el campeonato de la Conmebol Libertadores, llegó a octavos de final del Mundial de Clubes de ese mismo año, cayó 4-2 ante el Bayern Múnich y en la Copa Intercontinental de la FIFA perdió en la final contra el PSG desde los doce pasos.

Cabe recordar que desde su llegada a Flamengo, Carrascal lleva 24 partidos, anotando tres goles, el más recordado fue en la victoria ante Racing por la semifinal de la reciente Libertadores, además de sumar 5 asistencias.

Cuándo sería el primer partido de Flamengo

El club brasileño comenzará su temporada 2026 el domingo 11 de enero, cuando se enfrentará Portuguesa RJ en la primera fecha del campeonato Carioca. Para ese torneo, el equipo de Carrascal comparte el grupo A con Bangu, Vasco da Gama y el mencionado anteriormente.

Por ahora, no se sabe si el mediocampista estará entre los convocados, pues el estratega Filipe Luís aún no ha dado a conocer, a través de las redes sociales, los jugadores que estarán presentes para ese compromiso.