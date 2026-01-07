Deportes

Las claves de la contratación de Falcao: este es el tiempo que jugará ‘el Tigre’ en el FPC

A pesar de que es hincha del equipo Embajador, Millonarios tuvo que competir con dos clubes para fichar al atacante

Falcao no juega un partido
Falcao no juega un partido profesional desde junio de 2025 - crédito Colprensa

El 7 de enero se confirmó que Radamel Falcao García firmó un nuevo contrato con Millonarios y tendrá un último paso en el equipo del que es hincha, mismo en el que disputó su último partido oficial en junio de 2025.

Con el mensaje “The last dance”, haciendo una clara referencia al documental sobre el regreso de Michael Jordan a los Chicago Bulls en los 90, el equipo bogotano anunció que Falcao terminará su carrera en Bogotá.

Esta noticia ha generado varias reacciones, principalmente por parte de los fanáticos del Embajador, que se han ilusionado con la posibilidad de que Falcao gane una liga en Colombia, algo que se le escapó en dos ocasiones en su primer paso por Millonarios.

Sumado a ello, se han conocido nuevos detalles de la negociación de los directivos bogotanos con Radamel Falcao García, que se mantuvo al margen del conocimiento público para evitar que se cayera la posibilidad de volver a ver al “Tigre” con la nueve del equipo azul.

Millonarios le ganó a dos clubes en el exterior

El samario se unirá al
El samario se unirá al plantel de Millonarios en Buenos Aires - crédito Colprensa

En La FM, el periodista Juan Felipe Cadavid entregó información inédita de cómo se gestionó la negociación de Millonarios con Falcao, comenzando con las otras opciones que tenía el samario.

“Falcao sí tuvo ofertas, sí tuvo acercamientos. Tengo cinco equipos de fuentes confiables que hablaron con Falcao y con el entorno de Falcao. Olimpia de Paraguay estaba firme, lo que faltó fue el ok de Falcao”.

El comunicador indicó que a nivel salarial, el delantero de 40 años recibió una oferta desde Puebla de México, pero al final “el Tigre” desistió de mudarse al país norteamericano.

“Otro que tuvo intenciones muy fuertes, muy serias… En Argentina el equipo que lo tentó, con el que se habló, fue Gimnasia y Esgrima. Hubo dos de Europa, Vitoria de Portugal y Standar Lieja de Bélgica; estas dos no fueron fuertes, pero lo de Olimpia sí era solo que Falcao dijera ok”, puntualizó Cadavid.

El nuevo contrato de Falcao con Millonarios

Falcao tendrá la oportunidad de
Falcao tendrá la oportunidad de ser campeón en Colombia - crédito Millonarios FC

A nivel salarial, no se ha confirmado cuánto dinero ganará de manera mensual “el Tigre” en Millonarios; sin embargo, el periodista Cristian Pinzón confirmó que el tiempo del acuerdo será por seis meses, con la posibilidad de que se extienda por un semestre más tras la Copa del Mundo.

Además, el comunicador confirmó que el samario de 40 años no viajará a Bogotá, sino que se unirá a la pretemporada del equipo en Argentina, en donde afrontarán varios partidos amistosos.

“Falcao firmó un contrato con Millonarios por los próximos 6 meses y se unirá a la concentración del equipo directamente en Argentina“, informó Pinzón en su cuenta de X.

Falcao firmó un contrato por
Falcao firmó un contrato por seis meses con Millonarios - crédito Colprensa

Lo más probable es que Falcao pueda estar disponible para el primer partido de 2026 de Millonarios, que será un amistoso contra River Plate el 11 de enero, juego programado a iniciar a las 7:00 p. m. (hora de Colombia).

Como parte de la gira internacional de Millonarios, el 13 de enero enfrentará a Boca Juniors en Buenos Aires, compromiso del que no se conoce la hora oficial por temas logísticos que no han sido coordinados entre las partes.

A nivel oficial, por la Liga BetPlay, Radamel Falcao García deberá cumplir con una sanción de cuatro fechas (podría ser de dos si Millonarios apela), por ende, su debut podría ser ante Deportivo Pasto en la fecha tres, o contra Deportivo Cali en la quinta jornada, ambos partidos serán en condición de visitante.

Cabe recordar que el último partido que disputó Falcao en Colombia fue el 19 de junio de 2025, en esa ocasión el delantero anotó, pero su equipo fue derrotado 2-1 por Independiente Santa Fe.

