Deportes

Jugadores de Millonarios se ilusionan con el regreso de Falcao al fútbol colombiano: “Sería algo maravilloso, un plus adicional”

Previo a viajar a Uruguay, donde tendrá uno de los dos partidos de pretemporada, el plantel albiazul se refirió a la contratación de Radamel para la temporada 2026

Guardar
David Mackalister Silva y Mateo
David Mackalister Silva y Mateo García son dos de los jugadores que se refirieron a la llegada de Falcao - crédito Millonarios

Millonarios viajó en la madrugada del miércoles 7 de enero a Uruguay para afrontar el partido amistoso ante River Plate y luego desplazarse hasta Argentina para medirse ante Boca Juniors en la Copa Miguel Ángel Russo. Desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, los jugadores se refirieron a la llegada de Radamel Falcao García al plantel para la temporada 2026.

Los jugadores hablaron con los medios de comunicación y una de las reacciones más virales fue la de Mateo García, refuerzo del Embajador para este año, que no ocultó la ilusión que siente de compartir camerino con uno de los jugadores más importantes del fútbol colombiano:

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La verdad, no sé nada. Lo único que sé es que armaron un mierdero. No tengo ni idea y ojalá para nosotros, para el hincha, eso sería algo maravilloso, un plus adicional. Sería un honor para mí, desde lo personal, poder compartir con él. Se quiso en junio y no se pudo, donde él pudiese llegar acá sería algo hermoso y obviamente tendríamos un compromiso adicional para cumplirle el sueño a él y a todos nosotros de que el hombre pueda salir campeón con la camiseta de Millonarios”.

El capitán de Millonarios para la temporada 2026 es David Mackalister Silva, que en el primer ciclo de Falcao se mostró muy cercano a “el Tigre” y que no dudó en decir que entregaría la cintilla de capitán al goleador histórico de la selección Colombia: “A prestarla no, a entregarla, a darla, todo. No, obvio en caso de que de verdad llegue a ser, quien no va a estar contento de que Falcao llegue a su casa”.

Otro de los refuerzos de categoría que sumó Millonarios para la temporada 2026 fue Carlos Darwin Quintero. El “Científico” compartió con Radamel Falcao en varias convocatorias de la selección Colombia, por lo que indicó que su presencia en el plantel será positiva: “Todos sabemos de la capacidad de ”el Tigre", sé la clase de persona que es compartí mucho tiempo con él en la selección“.

Hernán Torres, al igual que los jugadores, se mostró sorprendido por la filtración de la noticia y confirmó que cualquier entrenador le gustaría tener a Falcao en su nómina.

Por último, Leonardo Castro sería el compañero de Radamel en el frente de ataque y también recibió con emoción la noticia de la posible llegada de Falcao: “La verdad no se sabe nada, sinceramente no se sabe nada, pero es algo que tanto uno como jugador, como los hinchas, vamos a estar felices de que esté acá. Siempre lo vamos a recibir con el cariño”.

Así anunció Millonarios FC a Radamel Falcao en su segundo ciclo

Imágenes del primer ciclo de Falcao: su presentación, sus arengas y sus goles, fueron utilizadas por Millonarios para anunciar al goleador - crédito Millonarios

El club Millonarios confirmó el regreso de Radamel Falcao García como su sexto refuerzo para la temporada 2026. Tras seis meses de inactividad, el delantero colombiano retornará al equipo del que es hincha y participará en la Liga BetPlay 2026-I y la próxima Copa Conmebol Sudamericana, en la que enfrentarán a Atlético Nacional en la Fase Preliminar, según informó el club en sus medios oficiales.

El máximo goleador vuelve a disputar su segunda etapa en Millonarios, tras un primer ciclo en los torneos de 2024-II y 2025-I, en los que jugó 29 partidos y marcó 11 goles, todos en la Liga BetPlay. En ese periodo, Falcao estableció el récord como colombiano con más goles en la historia del club, registro que luego superó Dayro Moreno.

La lista de incorporaciones ya incluye a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo y Rodrigo Ureña, mientras que la llegada del delantero argentino Rodrigo Contreras se anunciaría en las próximas horas.

Temas Relacionados

FalcaoMillonarios FCFichajes MillonariosFPCLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

La noticia, presentada como el “Last Dance” del delantero, generó tanto celebraciones entusiastas como posturas de cautela ante el impacto mediático y emocional de su retorno al club

Falcao regresa a Millonarios| Así

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

Un post el 6 de enero desde las cuentas oficiales del equipo capitalino generó un revuelo en redes sociales por el posible regreso del máximo goleador de la selección Colombia

Millonarios sigue dando pistas a

EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

La atención en un nuevo día del mercado de transferencias se centra en la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, su segundo ciclo, categorizado como “The Last Dance”

EN VIVO - Mercado de

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

El delantero colombiano, cuya última experiencia fue en Millonarios hasta junio de 2025, llegaría a uno de los clubes con más tradición en Argentina

Falcao vuelve a sonar en

Falcao está de regreso a Millonarios: el Embajador hizo oficial la contratación de ‘el Tigre’ para el 2026

Con un video a las 9:00 a. m., el cuadro bogotano anunció al máximo goleador en la historia de la selección Colombia

Falcao está de regreso a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa de $200 millones

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

ENTRETENIMIENTO

Sofía Jaramillo es la nueva

Sofía Jaramillo es la nueva participante que confirmó El Jefe para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso cara a cara previo al estreno de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Recordado actor contó cómo una ‘power bank’ casi incendia su casa: “Dios apagó esta vaina”

Feid y la icónica modelo de portadas de cuaderno, Ana Sofía Henao, sorprendieron con inesperada colaboración

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente de tránsito que dejó el carro en pérdida total

Deportes

Falcao regresa a Millonarios| Así

Falcao regresa a Millonarios| Así reaccionaron los periodistas deportivos del país: “Haré fuerza porque haga goles”

Millonarios sigue dando pistas a sus hinchas del posible regreso de Radamel Falcao: “El 9 a las 9″

EN VIVO - Mercado de jugadores: altas, bajas y rumores de fichajes de los equipos del fútbol colombiano hoy, 7 de enero

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Falcao está de regreso a Millonarios: el Embajador hizo oficial la contratación de ‘el Tigre’ para el 2026