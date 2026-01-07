Jugadores de Millonarios se ilusionan con el regreso de Falcao al fútbol colombiano: “Sería algo maravilloso, un plus adicional”

David Mackalister Silva y Mateo García son dos de los jugadores que se refirieron a la llegada de Falcao - crédito Millonarios

Millonarios viajó en la madrugada del miércoles 7 de enero a Uruguay para afrontar el partido amistoso ante River Plate y luego desplazarse hasta Argentina para medirse ante Boca Juniors en la Copa Miguel Ángel Russo. Desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, los jugadores se refirieron a la llegada de Radamel Falcao García al plantel para la temporada 2026.

Los jugadores hablaron con los medios de comunicación y una de las reacciones más virales fue la de Mateo García, refuerzo del Embajador para este año, que no ocultó la ilusión que siente de compartir camerino con uno de los jugadores más importantes del fútbol colombiano:

“La verdad, no sé nada. Lo único que sé es que armaron un mierdero. No tengo ni idea y ojalá para nosotros, para el hincha, eso sería algo maravilloso, un plus adicional. Sería un honor para mí, desde lo personal, poder compartir con él. Se quiso en junio y no se pudo, donde él pudiese llegar acá sería algo hermoso y obviamente tendríamos un compromiso adicional para cumplirle el sueño a él y a todos nosotros de que el hombre pueda salir campeón con la camiseta de Millonarios”.

El capitán de Millonarios para la temporada 2026 es David Mackalister Silva, que en el primer ciclo de Falcao se mostró muy cercano a “el Tigre” y que no dudó en decir que entregaría la cintilla de capitán al goleador histórico de la selección Colombia: “A prestarla no, a entregarla, a darla, todo. No, obvio en caso de que de verdad llegue a ser, quien no va a estar contento de que Falcao llegue a su casa”.

Otro de los refuerzos de categoría que sumó Millonarios para la temporada 2026 fue Carlos Darwin Quintero. El “Científico” compartió con Radamel Falcao en varias convocatorias de la selección Colombia, por lo que indicó que su presencia en el plantel será positiva: “Todos sabemos de la capacidad de ”el Tigre", sé la clase de persona que es compartí mucho tiempo con él en la selección“.

Hernán Torres, al igual que los jugadores, se mostró sorprendido por la filtración de la noticia y confirmó que cualquier entrenador le gustaría tener a Falcao en su nómina.

Por último, Leonardo Castro sería el compañero de Radamel en el frente de ataque y también recibió con emoción la noticia de la posible llegada de Falcao: “La verdad no se sabe nada, sinceramente no se sabe nada, pero es algo que tanto uno como jugador, como los hinchas, vamos a estar felices de que esté acá. Siempre lo vamos a recibir con el cariño”.

Así anunció Millonarios FC a Radamel Falcao en su segundo ciclo

Imágenes del primer ciclo de Falcao: su presentación, sus arengas y sus goles, fueron utilizadas por Millonarios para anunciar al goleador - crédito Millonarios

El club Millonarios confirmó el regreso de Radamel Falcao García como su sexto refuerzo para la temporada 2026. Tras seis meses de inactividad, el delantero colombiano retornará al equipo del que es hincha y participará en la Liga BetPlay 2026-I y la próxima Copa Conmebol Sudamericana, en la que enfrentarán a Atlético Nacional en la Fase Preliminar, según informó el club en sus medios oficiales.

El máximo goleador vuelve a disputar su segunda etapa en Millonarios, tras un primer ciclo en los torneos de 2024-II y 2025-I, en los que jugó 29 partidos y marcó 11 goles, todos en la Liga BetPlay. En ese periodo, Falcao estableció el récord como colombiano con más goles en la historia del club, registro que luego superó Dayro Moreno.

La lista de incorporaciones ya incluye a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo y Rodrigo Ureña, mientras que la llegada del delantero argentino Rodrigo Contreras se anunciaría en las próximas horas.