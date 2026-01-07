Cuándo debutará Falcao con Millonarios en 2026: el estado físico del delantero será clave para su reestreno

Los detalles de la duración del contrato de Millonarios no han sido revelados - crédito Colprensa

Luego de que Millonarios anunciará el regreso de Radamel Falcao para un “Último baile” el interrogante de los hinchas es cuándo será el reestreno de “el Tigre” en el 2026 con la camiseta albiazul.

Teniendo en cuenta la sanción pendiente de Radamel Falcao de cuatro fechas por sus declaraciones en la rueda de prensa de la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlayb I-2025, tras perder contra Santa Fe y acusar a los árbitros de pitar en contra de Millonarios, el delantero deberá esperar al menos hasta la quinta jornada para volver a jugar un partido oficial.

Según el calendario publicado en la página de la Dimayor, los Embajadores enfrentarán como visitante a Deportivo Cali en el estadio del conjunto Azucarero. Las fechas y horarios de ese duelo aún no cuentan con confirmación oficial de la Dimayor.

En principio, el delantero se perderá los enfrentamientos ante Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto e Independiente Medellín. Existen posibilidades de que la sanción sea reducida si prospera una gestión del club ante la Dimayor amparándose en el artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol. En ese caso, Falcao podría regresar a las canchas en la tercera fecha, en el duelo ante Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad.

Radamel Falcao jugó entre 2024 y 2025 en el fútbol colombiano - crédito REUTERS/Luisa González

Actualmente, Millonarios realiza la pretemporada al sur del continente, donde disputará partidos amistosos ante River Plate en Uruguay y Boca Juniors en La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección de Hernán Torres.

El regreso de Falcao al fútbol colombiano se produce después de un periodo de seis meses sin actividad. Falcao se ha estado entrenando de manera personalizada en Argentina, donde ha estado con su familia en los últimos días. Sin embargo, la presencia en estos paridos será decisión del preparador físico, Jhon Durango, que debe dar la alta deportiva al máximo goleador de la selección Colombia.

El futbolista expresó su entusiasmo tras oficializarse su fichaje con el mensaje: “Vamos siempre juntos, vamos Millonarios”. En su anterior paso por el club capitalino, el atacante marcó 11 goles en 29 partidos.

¿Qué dice el artículo 42 del Código Disciplinario que puede apresurar el debut de Falcao?

El entrenador y goleador de Millonarios se refirieron al arbitraje tras la derrota y la eliminación de la gran final - crédito Dimayor / YouTube

Radamel Falcao García recibió una suspensión de cuatro fechas en la Liga BetPlay y una multa de $21.352.500 tras sus declaraciones contra los árbitros por la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares finales, conforme a la resolución 065 de 2025 de la Dimayor.

En la resolución, el Comité Disciplinario subrayó que las declaraciones de Falcao constituyen una infracción grave que afecta la imagen tanto de la Federación Colombiana de Fútbol como de sus integrantes. El propio Comité enfatizó: “Las declaraciones emitidas por el jugador Radamel Falcao García Zárate no pueden pasar desapercibidas. Este Comité ha rechazado sistemáticamente cualquier acto que comprometa la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la Dimayor y Difutbol, así como cualquier afectación a la honra de sus miembros”.

La sanción, fundamentada en el numeral 1 del artículo 72 del Código Disciplinario Único, obligará al delantero colombiano a perderse el inicio de la próxima temporada, representando un desafío deportivo y enviando un mensaje de firmeza institucional sobre el trato de las controversias públicas.

Sin embargo, el Artículo 42 indica que sanciones como la impuesta a Radamel Falcao pueden ser rebajadas a la mitad, según lo contemplado en el Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol:

Falcao regreso a Millonarios para su último baile - crédito @Theo_Gonzalez/X

“Artículo 42. Suspensión parcial de la ejecutoriedad de una sanción.

1. El órgano que imponga la sanción de suspensión por partidos, prohibición de acceso a los vestuarios, de ingreso a los estadios, de ocupar el banco de sustitutos, ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, jugar a puerta cerrada, en terreno neutral o prohibición de jugar en un estadio determinado, puede considerar si es posible suspender parcialmente la ejecutoriedad de la sanción impuesta.

2. Tal suspensión parcial solo cabe acordarse si la duración de la sanción no excede de seis (6) partidos o de seis (6) meses y si la apreciación de las circunstancias concurrentes lo permiten, teniendo en cuenta particularmente, los antecedentes de la persona (natural o jurídica) sancionada.

3. El órgano competente decidirá la parte de la sanción que puede ser suspendida (ej.: la sanción económica, la sanción de suspensión, etc.). En cualquier caso, al menos la mitad de la sanción impuesta es definitiva y deberá cumplirse en todas sus partes.

4. Mediante la suspensión de la ejecutoriedad de la sanción, el órgano competente someterá a la persona (natural o jurídica) sancionada a un período de situación condicional con una duración desde seis (6) meses y hasta dos (2) años.

5. Si la persona (natural o jurídica) favorecida con la suspensión de ejecutoriedad parcial de su sanción cometiera una nueva infracción de igual o similar naturaleza según criterio del órgano competente, tal suspensión será automáticamente revocada y la sanción recobrará su vigor sin perjuicio de la imposición de la sanción por la nueva infracción y de las disposiciones especiales que se puedan adoptar en ciertas circunstancias.

6. En los casos de infracciones de dopaje, esta disposición no es aplicable".