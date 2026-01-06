EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Deportes

Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Bienvenidos al minuto a minuto en donde encontrará toda la información relacionada con la bolsa de jugadores para las competencias de la Liga BetPlay, Torneos Conmebol y Torneo BetPlay. Santa Fe, Millonarios y Deportivo Cali son los tres equipos grandes del FPC que más novedades han tenido en sus nóminas.

12:36 hsHoy

Estas son las cuatro caras nuevas de Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe se refuerza
Independiente Santa Fe se refuerza para la Liga BetPlay y la Copa Libertadores 2026 - crédito Santa Fe

Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Yerson Candelo y Franco Fagúndez fueron confirmados como nuevos jugadores de Independiente Santa Fe. En el caso de Palacios llega al Cardenal tras su reciente paso por Millonarios, Toscano era jugador de Atlético Nacional y Candelo del América de Cali.

La cara extranjera de la nómina es Fagúndez, es un delantero uruguayo de 25 años, de reciente paso por Santos Laguna.

11:33 hsHoy

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Fichajes: Yeiner Londoño, Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza.
  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Salidas: Joan Castro

América de Cali

  • Fichajes: Marlon Torres, Darwin Machis.
  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva.

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.

Deportes Tolima

  • Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Florez.
  • Salidas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez.

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emmanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez.
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Deportivo Pereira

  • Fichajes: Arturo Reyes (DT).
  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Juan David Ríos, Salvador Ichazo.

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Harrinson Mancilla, Edwin Velasco, Mateo Garavito.
  • Salidas: Diego Martínez, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.

Fortaleza

  • Salidas: Andrés Ricaurte

Independiente Medellín

  • Fichajes: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta.
  • Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Yerson Candelo, Kilian Toscano, Franco Fagúndez
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Juan Aristizábal.

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta.

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de la Rosa
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa.

Junior FC

  • Fichajes: Jannenson Sarmiento.
  • Salidas: Jose Abad Cuenú.

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Leider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Goez.

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña.
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Fichajes: Jaime Alvarado
  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

