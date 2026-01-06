EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Bienvenidos al minuto a minuto en donde encontrará toda la información relacionada con la bolsa de jugadores para las competencias de la Liga BetPlay, Torneos Conmebol y Torneo BetPlay. Santa Fe, Millonarios y Deportivo Cali son los tres equipos grandes del FPC que más novedades han tenido en sus nóminas.
Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Yerson Candelo y Franco Fagúndez fueron confirmados como nuevos jugadores de Independiente Santa Fe. En el caso de Palacios llega al Cardenal tras su reciente paso por Millonarios, Toscano era jugador de Atlético Nacional y Candelo del América de Cali.
La cara extranjera de la nómina es Fagúndez, es un delantero uruguayo de 25 años, de reciente paso por Santos Laguna.