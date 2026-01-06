EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Bienvenidos al minuto a minuto en donde encontrará toda la información relacionada con la bolsa de jugadores para las competencias de la Liga BetPlay, Torneos Conmebol y Torneo BetPlay. Santa Fe, Millonarios y Deportivo Cali son los tres equipos grandes del FPC que más novedades han tenido en sus nóminas.

La cara extranjera de la nómina es Fagúndez, es un delantero uruguayo de 25 años, de reciente paso por Santos Laguna.

Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Yerson Candelo y Franco Fagúndez fueron confirmados como nuevos jugadores de Independiente Santa Fe. En el caso de Palacios llega al Cardenal tras su reciente paso por Millonarios, Toscano era jugador de Atlético Nacional y Candelo del América de Cali.

Últimas noticias

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero El primer campeón del fútbol colombiano, que viene de ganar el torneo liguero del primer semestre de 2025, necesita conformar una nómina que compita en la fase de grupos del evento continental y recuperar el protagonismo perdido en el torneo local, bajo la batuta del uruguayo Pablo Repetto