Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

El club argentino ha ofrecido cinco millones de dólares por el 100% de la ficha de Marino - crédito CABJ/EFE

En el mercado de fichajes para la temporada 2026, Marino Hinestroza ha sido el protagonista de la “novela” que involucra a Atlético Nacional y el Club Atlético Boca Juniors.

Todo comenzó después de que varios medios argentinos afirmaron que había un acuerdo para que el extremo colombiano se convirtiera en nuevo jugador del Xeneize a cambio de cinco millones de dólares.

Hinestroza se involucró en la situación al publicar varias historias en su cuenta de Instagram, en las que incluyó corazones amarillos y azules, en una clara referencia a los colores de Boca Juniors.

Es por ello que Atlético Nacional aclaró que no ha vendido los derechos deportivos de Marino Hinestroza y que en caso de que esto se registre, el club notificará a sus hinchas a través de los canales oficiales de la institución

¿Marino estaría en rebeldía?

El extremo ha bromeado sobre su ausencia en la pretemporada del Verdolaga - crédito @Maari_angulo/Instagram

Debido a que en el inicio de la preparación de Atlético Nacional para 2026, en el que disputará la Copa Sudamericana, no se ha sumado Marino Hinestroza al resto de jugadores del Verdolaga, en Medellín se han generado varios rumores sobre la relación del atacante con los directivos.

En medio de la polémica, un sector de la hinchada ha rechazado que Hinestroza no haga parte de la pretemporada, y hasta han asumido que la ausencia del jugador de la selección Colombia se debe a un intento de presionar para que sea vendido a Boca Juniors.

Al respecto, en la tarde del 6 de enero, el periodista Felipe Sierra compartió una fotografía del futbolista entrenando por su cuenta, y explicó que el ex Once Caldas no se ha negado a entrenar con Nacional.

“En la víspera de lo que será la venta de Marino Hinestroza (23) al exterior, con varios equipos interesados, el extremo fue visto por un hincha en un hotel de Medellín entrenando individualmente. Entre las partes involucradas, cuidan al jugador mientras se resuelve esta semana su futuro“, informó el comunicador al respecto.

Esta fue la publicación que hizo Sierra en X e Instagram - crédito @PSierraR/X

Entre los comentarios que se registraron en la publicación de Sierra, resaltó uno de la cuenta oficial de Marino Hinestroza, que elogió al periodista y reafirmó que no se encuentra en rebeldía ni presionando para ser transferido.

“Buen periodista hablando la verdad, no es ningún acto de indisciplina, ni mucho menos presión para irme a Boca. No es ningún acto de indisciplina”, escribió el jugador, que minutos después borró el comentario.

Debido a las capturas de pantalla que se han viralizado del comentario, hinchas de Nacional han mostrado su postura sobre la actualidad de Hinestroza, al que le piden continuar en el equipo.

“No dañe el cariño de la gente, es obvio que se quiere ir, pero no es la forma”, “Si se quiere ir, que Boca pague lo que debe, usted tiene es que entrenar”, o “Es el sueño de su vida, pero tiene que pensar en el bienestar del equipo también”, son algunos de los comentarios al respecto.

Hinestroza negó estar negándose a entrenar con Nacional - crédito @marii_angulo/Instagram

Hasta el momento, la posible transferencia de Hinestroza a Boca Juniors se estancó luego de que Atlético Nacional rechazó una oferta de cinco millones de dólares por el 100% de los derechos deportivos del extremo.

En Argentina se ha mencionado la posibilidad de que el futbolista renuncie al porcentaje que le corresponde de la transferencia para poder convertirse en jugador del Xeneize; además, otros equipos se han sumado al interés para adquirir al cafetero que ya jugó en México y Estados Unidos.

A pesar de que Hinestroza sigue estando en la nómina de Nacional, el club ya contrató a su potencial reemplazo, se trata del ofensivo Nicolás Rodríguez, proveniente de Orlando City.