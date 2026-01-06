Deportes

Atlético Nacional dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: anunció refuerzo campeón de Copa Libertadores

El club antioqueño dio un movimiento importante en el fútbol colombiano con la llegada de un defensor de mucha experiencia y referente de River Plate

El lateral izquierdo viene de jugar con River durante casi una década y ahora vestirá los colores del verde para 2026 - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional empezó su pretemporada con toda la ilusión de volver a salir campeón de la Liga BetPlay, que en 2025 se le escapó en los cuadrangulares, así como volver a pelear por la Copa Sudamericana, a la que regresa después de seis años y ya fue subcampeón en 2002, 2014 y 2016.

El cuadro verde se reforzó con un hombre de categoría para 2026, un referente de River Plate y con mucha experiencia en la parte defensiva, que le dará un salto de calidad a la plantilla del técnico Diego Arias, que fue ratificado y dirigirá a un hombre de gran peso en el equipo.

De otro lado, queda por definirse la situación de Marino Hinestroza, que no entrena con la nómina por sus negociaciones con Boca Juniors, y Alfredo Morelos, que resuelve sus problemas con Santos por unas denuncias de incumplimientos por parte de los brasileños.

Noticia en desarrollo…

Atlético NacionalMilton CascoMilton Casco NacionalAtlético Nacional fichajesRiver PlateMercado de fichajes fútbol colombianoColombia-Deportes

