Millonarios sacudió al fútbol colombiano: misteriosa publicación puso a soñar a los hinchas

El cuadro azul está a punto de sorprender a todos los aficionados del país, luego de que una publicación en redes sociales generara expectativa y toda clase de rumores

Millonarios es uno de los
Millonarios es uno de los equipos con más movimientos en el mercado de fichajes, con cinco refuerzos confirmados - crédito Millonarios FC

Millonarios se sigue moviendo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, pues luego del fracaso en 2025, sobre todo en el segundo semestre, y actualmente ya confirmó cinco refuerzos, a punto de un sexto hombre y mirando otras opciones en el país y el exterior.

Sumado a eso, los azules tienen una noticia enorme entre manos, la cual generó mucha expectativa entre los aficionados en las redes sociales y generando toda clase de rumores con respecto a un nuevo jugador, incluso con el nombre de un referente del fútbol colombiano.

Por lo pronto, el club avanza en la pretemporada y a la espera de completar la plantilla, recordando que solo se pueden inscribir 25 jugadores y cinco de la categoría sub-20, estos últimos son rotativos, lo que reduce las opciones para el entrenador Hernán Torres en el primer semestre, sobre todo con la Copa Sudamericana encima.

El “guardado” de Millonarios

Desde finales de noviembre que los azules comenzaron la pretemporada 2026, aprovechando que quedaron eliminados de manera temprana de la Liga BetPlay y buscando los primeros refuerzos, ese fue Carlos Darwin Quintero, además del director deportivo Ariel Michaloutsos.

En la tarde del martes 6 de enero, Millonarios publicó en redes sociales la frase “The Last Dance”, que traducido al español significa “el último baile”, haciendo alusión al documental de la plataforma Netflix, con ese nombre, sobre la historia de Michael Jordan y su éxito con los Chicago Bulls de la NBA, en los años 90.

Esta fue la publicación de
Esta fue la publicación de Millonarios que causó sensación en redes sociales, sobre un posible refuerzo o noticia del club - crédito Millonarios FC

La frase ha sido asociada a las últimas presentaciones de figuras del deporte y el entretenimiento, que están al borde de despedirse de su actividad, de ahí que los hinchas azules empezaron a crear toda clase de rumores e ideas sobre cuál será la noticia.

Para la mayoría de hinchas de Millonarios, Falcao volvería al club Embajador, luego de despedirse en junio, al finalizar su contrato, y por conflictos con un sector de la prensa tras su paso por el fútbol colombiano, así como algunos líos de un grupo de personas contra su familia en redes sociales.

Falcao marcó seis goles en
Falcao marcó seis goles en 29 partidos con Millonarios, entre 2024 y 2025 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Sin embargo, el mismo delantero de 39 años ha sido claro en decir que, por el momento, no considera otra etapa en la Liga BetPlay por su última experiencia, aunque sí ha revelado que solo jugaría con los bogotanos, en el hipotético caso de que decidiera un segundo ciclo.

Los fichajes azules

A la espera de saber cuál será la noticia de los embajadores, que causó sensación en el fútbol colombiano, el cuadro del técnico Hernán Torres quiere avanzar con más refuerzos y terminar de armar la plantilla para pelear por la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, desde fase previa ante Atlético Nacional.

Millonarios anunció previamente a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Julián Angulo, Sebastián Valencia y Rodrígo Ureña, este último es el más reciente de las caras nuevas y que ya entrena con el grupo, así que es casi un hecho que viajará a los amistosos en Uruguay y Argentina.

Rodrigo Ureña firmó por dos
Rodrigo Ureña firmó por dos años con Millonarios, con lo que refuerza su medio campo - crédito Millonarios FC

De otro lado, se espera que Rodrigo Contreras firme contrato, ya se hizo los exámenes médicos y faltaría la documentación para el anuncio oficial en las redes sociales del Ballet Azul, tomando el puesto de delantero por un año a préstamo, con opción de compra al Antofagasta.

Finalmente, Millonarios mira opciones de un defensor central, de perfil zurdo, y un nuevo portero, joven y con proyección, pero dependerá de qué jugadores saldrán de la plantilla para abrir cupos, lo que no es una tarea sencilla porque otros equipos están en la misma situación para 2026.

