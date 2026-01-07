Junior de Barranquilla tendría el plan para el fichaje de Luis Fernando Muriel: le copiarían idea a Millonarios

Luis Fernando Muriel llegó a Orlando City en agosto de 2024, proveniente del Atalanta de Italia - crédito @OrlandoCitySC/X

Junior de Barranquilla explora la incorporación de Luis Fernando Muriel, jugador sería toda una novedad para el fútbol colombiano porque volvería a sus orígenes y en el equipo del que es declarado hincha, sumado a que busca un club para sumar minutos en la temporada 2026.

Para eso, los tiburones usarían el mismo plan que Millonarios utilizó para un fichaje fuerte de los últimos años, pues lo primero que necesita el club para quedarse con el delantero es una inversión importante y segura, pues ya conoció las condiciones del negocio.

Buscando opciones para traer a Muriel

Los barranquilleros, ilusionados con el arribo de Muriel, lo buscarían mediante un esquema de financiación apoyado por empresas privadas, siguiendo un modelo similar al utilizado con Radamel Falcao en Millonarios, en junio de 2024, con dos patrocinadores y unos recursos del club para su salario, que superaba los 5.000 millones de pesos.

La negociación por Muriel ha tomado relevancia, ya que Junior busca replicar en Colombia una modalidad poco frecuente para concretar el fichaje. El delantero colombiano se reunió con directivos del club barranquillero para analizar el traspaso. Orlando City ya le notificó que no será tenido en cuenta para la próxima temporada.

El club debe resolver tanto la desvinculación con la entidad estadounidense como el reto de asumir el alto salario de Muriel. Según el periodista Felipe Sierra, la dirigencia estudia la opción de involucrar a empresas privadas de Barranquilla que colaboren en el pago de parte de la remuneración del delantero y otros costos, usando una estructura que recuerda el fichaje de Falcao en 2024.

Además, una reconocida empresa barranquillera podría asumir hasta el 15% del salario de Muriel, aunque esta cifra no tiene confirmación oficial. Antes de oficializar cualquier acuerdo, Junior debe convenir con Orlando City la liberación del futbolista, que tiene vínculo hasta diciembre de 2026.

En el aspecto financiero, el mayor desafío radica en la obtención de recursos. El traspaso de Enamorado al Gremio es clave para generar flujo de caja y facilitar nuevas incorporaciones al plantel. El club rojiblanco era poseedor del 60% de los derechos económicos de Enamorado y recibirá 1,8 millones de dólares por la operación, mientras el 40% restante corresponde a Real Cartagena.

Adiós a José Enamorado

La salida de Enamorado implica tanto un ingreso importante para las arcas de Junior como la necesidad de buscar refuerzos para diferentes sectores del equipo. La venta del extremo está “definida en un 95%”, con algunos trámites administrativos aún pendientes. El propio Enamorado expresó: “estamos a la espera. En estos días sabremos lo que nos depara el futuro”.

Con los fondos liberados por este traspaso, el club avanza en otras gestiones del mercado. La escuadra barranquillera negocia la llegada de Cristian Barrios, extremo del América, cuya incorporación se daría una vez se concrete la venta de Enamorado, para liberar el cupo en la nómina. La directiva planea comprar un porcentaje del pase del atacante, que firmaría contrato hasta diciembre de 2028.

Entre las recientes salidas figuran José Cuenú, Javier Báez y Didier Moreno, obligando a una reestructuración del plantel en defensa. Algunos nombres continúan en el radar de otros clubes como Stiven Titi Rodríguez, vinculado al Deportivo Cali, se renovó a Guillermo Paiva y las únicas contrataciones confirmadas hasta ahora son los volantes Jannenson Sarmiento y Juan David Ríos.

Finalmente, el equipo empezó la pretemporada el 5 de enero, con los exámenes médicos y las prácticas al mando del técnico Alfredo Arias, que afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores y la defensa del título de la Liga BetPlay.