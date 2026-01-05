Deportes

Jugador de Santa Fe involucrado en globo de pólvora que por poco causa un incendio durante las celebraciones de Fin de Año

La “tradición globera” habría ocasionado al menos tres incendios en Itagüí y el Valle de Aburra, además generaría serias afectaciones a la fauna del departamento de Antioquia

Guardar
Alexis Zapata es cuestionado en
Alexis Zapata es cuestionado en redes sociales por asistir a la "tradición globera" en medio de sus vacaciones - crédito Santa Fe

Un globo cargado con material pirotécnico cayó sobre el techo plástico del salón social del conjunto, provocando un incendio que generó pánico entre los residentes e importantes cuestionamientos sociales y legales.

La situación, según videos y fotografías difundidos ampliamente en redes sociales, estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor y reavivó el debate sobre prácticas festivas peligrosas y la responsabilidad de figuras públicas, como el futbolista Alexis Zapata.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El volante de Independiente Santa Fe en las historias de su perfil de Instagram compartió detalles de momentos previos a que uno de estos globos emprendiera vuelo. En el corto video se ve varias personas trabajando en pro a que el elemento tome vuelo y en su cola se ve la gran cantidad de pólvora utilizada en esta criticada práctica.

El futbolista de Santa Fe publicó un video donde se le ve junto con otras personas prendiendo unos de los polémicos globos de pirotécnia - crédito Instagram

El futbolista, que habría publicado este video en medio de sus días de vacaciones, no se ha pronunciado al respecto y se unió a la pretemporada con el cuadro Cardenal el 2 de enero del 2026 en la sede de Tenjo, Cundinamarca.

Minutos después del accidente, la reacción de la comunidad fue decisiva para evitar daños irreversibles. Varios jóvenes utilizaron extintores disponibles mientras otros vecinos colaboraron con baldes de agua y alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron rápidamente.

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí logró controlar el fuego, enfriar la estructura y asegurar la zona, sin que se registraran personas lesionadas. Los daños materiales fueron menores, focalizados en el techo y la cubierta del salón social.

La magnitud del globo involucrado quedó registrada no solo en los reportes oficiales, sino también en testimonios como el de Johan Aguirre, residente del conjunto, quien describió la gran canastilla y la pólvora sin detonar hallada tras el incidente. No es la primera vez que hechos de esta índole ocurren en la ciudad y sus alrededores.

El video se difundió rápidamente y desató las críticas de la ciudadanía - crédito Denuncias y Mercadeo / Facebook

Desde el 31 de diciembre de 2025, al menos 45 unidades de bomberos combatieron un incendio forestal en el cerro Quitasol, en Bello, que se mantuvo activo más de 24 horas y fue atribuido a un globo lanzado durante las celebraciones. El operativo contó con el apoyo de soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, rescatistas de Ponalsar y la Defensa Civil Bellanita, quienes debieron realizar descargas aéreas sobre áreas afectadas, enfrentando dificultades por las condiciones climáticas.

Otros dos incendios se presentaron en esa misma franja de días festivos en la urbanización Luna Lunera de Copacabana y en áreas residenciales y boscosas de San Sebastián de Palmitas. En todos los casos, las autoridades investigan la posible relación entre estos hechos y la manipulación de pólvora, mientras reiteran la ausencia de víctimas humanas, tal como señaló El Colombiano.

A pesar de los constantes llamados de alerta, la llamada “tradición globera” continúa repitiéndose cada fin de año, especialmente en municipios del sur del Valle de Aburrá como Itagüí y sectores emblemáticos de la práctica, entre ellos El Pedregal y el entorno del parque Simón Bolívar, de acuerdo con El Colombiano. El año anterior, incidentes similares derivaron en incendios residenciales que afectaron viviendas, bienes y equipos electrónicos, sin dejar personas lesionadas gracias a la intervención vecinal y de los bomberos.

La Policía Nacional emitió un
La Policía Nacional emitió un balance de lo registrado entre el 6 y el 8 de diciembre en el país - crédito Pixabay

Frente a la peligrosidad comprobada de los globos con pólvora, entidades de gestión del riesgo y organismos municipales insisten en prohibir su uso y advierten sobre la amenaza que representan para la seguridad de personas, viviendas y el entorno natural, especialmente en sectores densamente poblados. Entre las alternativas posibles destacan los globos solares, impulsados por aire caliente y energía solar sin materiales combustibles, si bien los expertos piden prudencia también en su uso para evitar impactos ambientales.

En los reportes consolidados, las autoridades reiteraron que la fabricación y el lanzamiento de globos de mecha o con pólvora son prácticas prohibidas y sancionables, e instaron a la sociedad civil a adoptar celebraciones responsables que reduzcan el riesgo de futuras emergencias o tragedias evitables.

Temas Relacionados

Alexis ZapataIndependiente Santa FeTradición GloberaGlobos pirotecniaAntioquiaColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

América de Cali y Millonarios confirmaron nuevos jugadores para las competencias del 2026, mientras que el vigente campeón sigue sin anunciar llegadas, ni salidas de su plantilla

EN VIVO - Mercado de

Luis Díaz vivió su primera visita al fan club del Bayern Múnich: el guajiro tocó el acordeón y le hicieron una bandera

El delantero ha marcado 13 goles en 24 partidos con Bayern Múnich, lo que le ha facilitado la relación con los hinchas y le ha garantizado un puesto como titular en el equipo de Vincent Kompany

Luis Díaz vivió su primera

Hora y dónde ver el primer partido de la tenista colombiana Camila Osorio en la temporada 2026 de la WTA: es favorita

La tres veces campeona del WTA 250 de Bogotá inicia oficialmente su temporada 2026 en los torneos oceánicos, previos al inicio del Australian Open

Hora y dónde ver el

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Kings World Cup Nations

Solo el primero de cada zona avanzará directamente a los cuartos de final, en tanto los cinco segundos de cada grupo y el mejor tercero ingresarán a una instancia de última chance

Colombia vs. Países Bajos: hora

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

James Rodríguez y Juan Guarnizo son los capitanes de la Tricolor, que en la primera edición del campeonato organizado por Gerard Piqué fue subcampeón del mundo

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Alvin Hellerstein, juez que llevará

Alvin Hellerstein, juez que llevará el caso contra Nicolás Maduro en EE.UU., también había juzgado a Shakira: esta fue la razón

Martha Isabel Bolaños respondió a seguidor que indagó sobre el origen de sus ingresos: “Eso no es de Dios”

Sara Uribe estaría a punto de volver a la televisión: retomaría rol con el que se hizo famosa

Sara Uribe es la nueva elegida por el Jefe para la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón respondió a las críticas por pasar Año Nuevo en su pueblo y Asaf la defendió: “Hay cosas que el dinero no compra”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Luis Díaz vivió su primera visita al fan club del Bayern Múnich: el guajiro tocó el acordeón y le hicieron una bandera

Hora y dónde ver el primer partido de la tenista colombiana Camila Osorio en la temporada 2026 de la WTA: es favorita

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Kings World Cup Nations

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations