Jugador de Santa Fe involucrado en globo de pólvora que por poco causa un incendio durante las celebraciones de Fin de Año

Alexis Zapata es cuestionado en redes sociales por asistir a la "tradición globera" en medio de sus vacaciones

Un globo cargado con material pirotécnico cayó sobre el techo plástico del salón social del conjunto, provocando un incendio que generó pánico entre los residentes e importantes cuestionamientos sociales y legales.

La situación, según videos y fotografías difundidos ampliamente en redes sociales, estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor y reavivó el debate sobre prácticas festivas peligrosas y la responsabilidad de figuras públicas, como el futbolista Alexis Zapata.

El volante de Independiente Santa Fe en las historias de su perfil de Instagram compartió detalles de momentos previos a que uno de estos globos emprendiera vuelo. En el corto video se ve varias personas trabajando en pro a que el elemento tome vuelo y en su cola se ve la gran cantidad de pólvora utilizada en esta criticada práctica.

El futbolista, que habría publicado este video en medio de sus días de vacaciones, no se ha pronunciado al respecto y se unió a la pretemporada con el cuadro Cardenal el 2 de enero del 2026 en la sede de Tenjo, Cundinamarca.

Minutos después del accidente, la reacción de la comunidad fue decisiva para evitar daños irreversibles. Varios jóvenes utilizaron extintores disponibles mientras otros vecinos colaboraron con baldes de agua y alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron rápidamente.

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí logró controlar el fuego, enfriar la estructura y asegurar la zona, sin que se registraran personas lesionadas. Los daños materiales fueron menores, focalizados en el techo y la cubierta del salón social.

La magnitud del globo involucrado quedó registrada no solo en los reportes oficiales, sino también en testimonios como el de Johan Aguirre, residente del conjunto, quien describió la gran canastilla y la pólvora sin detonar hallada tras el incidente. No es la primera vez que hechos de esta índole ocurren en la ciudad y sus alrededores.

Desde el 31 de diciembre de 2025, al menos 45 unidades de bomberos combatieron un incendio forestal en el cerro Quitasol, en Bello, que se mantuvo activo más de 24 horas y fue atribuido a un globo lanzado durante las celebraciones. El operativo contó con el apoyo de soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, rescatistas de Ponalsar y la Defensa Civil Bellanita, quienes debieron realizar descargas aéreas sobre áreas afectadas, enfrentando dificultades por las condiciones climáticas.

Otros dos incendios se presentaron en esa misma franja de días festivos en la urbanización Luna Lunera de Copacabana y en áreas residenciales y boscosas de San Sebastián de Palmitas. En todos los casos, las autoridades investigan la posible relación entre estos hechos y la manipulación de pólvora, mientras reiteran la ausencia de víctimas humanas, tal como señaló El Colombiano.

A pesar de los constantes llamados de alerta, la llamada “tradición globera” continúa repitiéndose cada fin de año, especialmente en municipios del sur del Valle de Aburrá como Itagüí y sectores emblemáticos de la práctica, entre ellos El Pedregal y el entorno del parque Simón Bolívar, de acuerdo con El Colombiano. El año anterior, incidentes similares derivaron en incendios residenciales que afectaron viviendas, bienes y equipos electrónicos, sin dejar personas lesionadas gracias a la intervención vecinal y de los bomberos.

Frente a la peligrosidad comprobada de los globos con pólvora, entidades de gestión del riesgo y organismos municipales insisten en prohibir su uso y advierten sobre la amenaza que representan para la seguridad de personas, viviendas y el entorno natural, especialmente en sectores densamente poblados. Entre las alternativas posibles destacan los globos solares, impulsados por aire caliente y energía solar sin materiales combustibles, si bien los expertos piden prudencia también en su uso para evitar impactos ambientales.

En los reportes consolidados, las autoridades reiteraron que la fabricación y el lanzamiento de globos de mecha o con pólvora son prácticas prohibidas y sancionables, e instaron a la sociedad civil a adoptar celebraciones responsables que reduzcan el riesgo de futuras emergencias o tragedias evitables.