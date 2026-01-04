Deportes

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

Debido a la falta de minutos en Vélez, el guardameta tuvo la opción de volver al cuadro azul y su representante explicó cuál fue la decisión del guajiro

Álvaro Montero se encuentra a préstamo en Vélez, proveniente de Millonarios, hasta diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC

Álvaro Montero se juega la oportunidad de su vida en este primer semestre de 2026, pues su rendimiento será clave para que la selección Colombia lo lleve al mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, donde por ahora es parte de la plantilla que el técnico Néstor Lorenzo manejó en las eliminatorias.

El portero, pensando en sumar minutos, tuvo la opción de volver a Millonarios, equipo en el que fue figura entre 2022 y 2025, hasta que se fue cedido a Vélez Sarsfield de Argentina, en donde no le fue bien en el segundo semestre y consideró ofertas en el exterior para retomar el ritmo.

Por lo pronto, Montero se enfoca en encontrar la manera de asegurar su lugar en la Copa del Mundo, aprovechando la lesión de Kevin Mier con Cruz Azul y que Lorenzo seguramente llevará a Camilo Vargas y David Ospina, así que no tendría más competencia, por el momento.

“Siempre estuvieron dispuestos a recibirlo”

La posibilidad de que Álvaro Montero regresara a Millonarios fue considerada en el reciente periodo de fichajes, según declaraciones de Sebastián Olarte, representante del portero guajiro, en entrevista con Caracol Radio.

Olarte destacó la buena relación entre Montero y el club capitalino, y aseguró que “en Millonarios estuvieron dispuestos a abrirle la puerta, él salió con muy buena relación con el club, la hinchada y todos, siempre estuvieron dispuestos a recibirlo de la mejor manera en caso de que quisiera volver”, señaló.

Álvaro Montero fue campeón con Millonarios de la Copa Colombia 2022, Liga BetPlay 2023 y la Superliga 2024 - crédito Colprensa

Sin embargo, Montero optó por seguir su carrera fuera del país. “La prioridad para él es poderse mantener jugando afuera, es lo que él quiere”, recalcó Olarte, en diálogo con el medio radial. El representante dejó claro que la voluntad del arquero es continuar compitiendo en una liga importante y consolidar su trayectoria en el exterior.

Sobre la actualidad del futbolista, Olarte explicó: “Actualmente, es jugador de Vélez Sarsfield y va a continuar en Vélez”. Agregó que el club argentino tiene plena disposición a darle minutos en el campo, aspecto fundamental para el portero colombiano: “Va a tener minutos, no sé cuántos, eso no se puede decir, en el fútbol nadie puede garantizar, pero los va a tener y a partir de ahí podría ganarse el puesto”.

Álvaro Montero llegó a Vélez Sarsfield después de tres años y medio con Millonarios, que aún es dueño de sus derechos - crédito Vélez Sarsfield

El empresario se refirió también a otras alternativas valoradas en este periodo de transferencias, incluyendo propuestas desde México. “Existieron dos posibilidades, pero no se acomodaron a lo que actualmente está esperando Álvaro, que es seguir compitiendo afuera, para él estos seis meses son fundamentales, tuvo propuestas de México, pero el club en Argentina está dispuesto a contar con él, quiere darle los minutos que necesita para que pueda estar en la Selección; ellos quieren contar con él”.

Otras negociaciones

Sebastián Olarte también es el representante de otros jugadores en el fútbol colombiano, uno de ellos es Nicolás Arévalo, volante de Millonarios que se encuentra a un paso de llegar al Metalist de Ucrania, luego de brillar durante buena parte de 2025 y ser de la cantera azul.

“Está avanzando de una manera muy positiva, las partes han tenido acercamientos importantes. Estamos a mínimos detalles de poder cerrar la operación, pero si Dios quiere vamos a llegar a un buen puerto para que Nico pueda partir al fútbol europeo, que es lo que estamos esperando”, afirmó.

Nicolás Arévalo tendría su primera experiencia internacional con el Metalist de Ucrania - crédito Millonarios FC

Otro jugador importante es Daniel Cataño, que se encuentra en Bolivia de La Paz, pero Olarte explicó que vive una situación complicada: “Hay un tema de salud de su esposa que se está tratando, la altura de La Paz le ha afectado un tema de vértigo, eso ha hecho que Dani esté pensando en la posibilidad de volver. A la esposa hay que hacerle un tratamiento, porque no es recomendable que ella esté en la altura, a 4200 metros. Bajo esa premisa estamos mirando cómo podemos encaminar las cosas para que él pueda estar tranquilo, su esposa tener el tratamiento y él seguir con su vida normal”.

“Estamos bajo la premisa de la salud de la esposa de Dani. No quiero decirles que Medellín u otro equipo, lo más importante para Dani en estos momentos es estar en un lugar donde la esposa pueda tener el tratamiento adecuado y estar tranquila. Obviamente Bolívar hizo una inversión, el salario de Cataño es un salario alto para el fútbol colombiano, pero él por la situación de su esposa estaría dispuesto a ceder a una parte importante”, finalizó.

