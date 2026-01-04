Deportes

Esta es la situación médica-familiar de Daniel Cataño que permitiría su llegada a un equipo grande de Medellín

El volante colombiano de 33 años ha sido campeón dos veces de la Liga en Colombia. Además, tiene en su haber dos Superligas y una Copa Colombia

El exvolante de Millonarios fue
El exvolante de Millonarios fue presentado en uno de los equipos más tradicionales e históricos de dicho país - crédito @Bolivar_Oficial / X

Daniel Cataño, mediocampista actualmente vinculado a Bolívar de Bolivia, podría regresar al fútbol colombiano debido a una situación de salud de su esposa, según indicó su representante Sebastián Olarte.

La condición médica, agravada por la altitud de La Paz —situada a 4.200 metros—, ha llevado a la familia a considerar su regreso, ya que “la altura de La Paz le ha afectado un tema de vértigo” dijo el empresario en una entrevista con Caracol Radio y requieren un entorno donde sea adecuado el tratamiento.

La decisión de Cataño está determinada, en primer término, por la salud de su esposa y la necesidad de encontrar “un lugar donde la esposa pueda tener el tratamiento adecuado y estar tranquila”.

El futbolista está dispuesto a reducir su salario para facilitar su salida de Bolívar y poder regresar a Colombia, a pesar de que “el salario de Cataño es un salario alto para el fútbol colombiano, pero él por la situación de su esposa estaría dispuesto a ceder a una parte importante”.

Daniel Cataño jugó su primer
Daniel Cataño jugó su primer partido con el equipo boliviano - crédito Bolívar

Al ser consultado sobre clubes interesados, Olarte evitó confirmar contactos, aunque reconoció que “en Colombia hay muchos equipos interesados en poder contar con él”. Destacó que la evaluación de destinos dependerá principalmente de qué equipo ofrezca las mejores condiciones para el tratamiento médico.

La posibilidad de que el mediocampista retorne a Independiente Medellín obedece a la intención del club de fortalecer su plantel de cara a la fase previa de la Copa Libertadores, luego de un año 2025 en el que no logró obtener títulos. Según informó el periodista Julián Capera a ESPN, la institución antioqueña está dispuesta a compensar al Bolívar de La Paz, donde milita actualmente el jugador, para finalizar anticipadamente su contrato. El propio Cataño estaría considerando realizar un esfuerzo personal para facilitar la operación.

A sus 33 años, el futbolista ha dejado un impacto positivo en el equipo boliviano tras disputar los últimos seis meses, en los que registró 7 goles, 10 asistencias y un total de 32 partidos jugados. Su trayectoria incluye pasos por Deportivo Rionegro, Envigado, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Millonarios y Bolívar de La Paz.

Destacan especialmente sus mejores momentos en Millonarios y Deportes Tolima, con los que obtuvo cinco títulos en la Primera División de Colombia: tres con el club capitalino (Liga, Copa y Superliga) y dos con los de Ibagué (Liga y Superliga).

Independiente Medellín haría millonaria venta al fútbol sudafricano

Brayan León marcó y celebró
Brayan León marcó y celebró el gol del triunfo de Medellín sobre el Junior de Barranquilla - crédito @leon11bryan/Instagram

Independiente Medellín planea la salida de Brayan León, que será transferido al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica por un paquete de USD3,5 millones más una cláusula de reventa, según informó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X.

La operación implica una transferencia definitiva del delantero colombiano, con un porcentaje de derechos menor al 30 % que quedará en poder del club antioqueño, detalló Julián Capera. León dejará su registro en Independiente Medellín, donde acumuló 33 goles y 17 asistencias en 118 partidos disputados desde 2024.

Este movimiento se suma a las seis bajas anunciadas por el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, en el marco del nuevo proyecto deportivo que incluye la llegada de Yony González y buscará protagonismo tanto en la próxima Liga como en la fase previa de la Copa Libertadores.

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026

Así se ve el estadio
Así se ve el estadio Manuel Murillo Toro, previo a la final de Tolima vs. Junior por la Liga BetPlay - crédito Junior FC

Con un formato de 19 fechas en la fase uno, y play-offs entre los ocho clasificados, el primer semestre del fútbol colombiano comenzará el 16 de enero y la final del campeonato se jugará antes de que comience la Copa del Mundo.

  • Atlético Junior vs. Deportes Tolima.
  • Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas.
  • Fortaleza vs. Alianza FC.
  • Atlético Nacional vs. Boyacá Chico.
  • Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas.
  • América de Cali vs. Internacional de Bogotá.
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín.
  • Atlético Bucaramanga vs. Millonarios.
  • Deportivo Pereira vs. Llaneros.
  • Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali.

