Viajar a la Copa del Mundo ganando el salario mínimo, estas son las cuentas que debe hacer un colombiano en 2026

Colombia jugará dos partidos en México y uno en Estados Unidos en la fase de grupos del torneo de naciones que se disputará en verano

Colombia jugará en Ciudad de México, Guadalajara y Miami - crédito AFP/Shutterstock

El anuncio del aumento del salario mínimo para 2026 ha generado diferentes reacciones, principalmente enfocadas en el impacto económico que generará para el país.

Algunos sectores han indicado que el incremento de más del 23% es una decisión política con la que se busca el apoyo de los ciudadanos para las elecciones presidenciales.

Otro evento llamativo que se registrará en 2026 y que genera el interés de los colombianos es la Copa del Mundo, que será la séptima participación de la Tricolor.

Debido a que Colombia es uno de los países que más ha solicitado entradas para los juegos de la Copa del Mundo, el aumento del salario mínimo cambia el panorama de los empleados promedio que tienen planeado invertir sus ahorros para asistir a la cita orbital.

Ir al mundial con el salario mínimo de 2026

El salario mínimo para el 2026 sumado el auxilio de transporte quedó en $2'000.000 - crédito archivo Juan Páez/Colprensa

Teniendo en cuenta los precios de vuelos, hoteles y entradas al estadio, para los tres compromisos que disputará Colombia en la fase de grupos del mundial, estas son las cuentas que debe hacer un empleado que gana el salario mínimo para asistir a alguno de los partidos.

En primer lugar, el debut de la Tricolor será el 17 de junio en Ciudad de México, en donde un vuelo ida y vuelta desde Bogotá cuesta alrededor de $2.000.000, es decir, un salario mínimo mensual.

A nivel hospedaje, una reserva de dos noches en un hotel promedio de la capital mexicana está en $1.500.000 aproximadamente. Por último, una entrada para el juego ante Uzbekistán está avaluada en $1.800.000.

En ese sentido, para el debut de Colombia en la Copa del Mundo, un colombiano que gana el salario mínimo se gastaría 2.6 sueldos para poder asistir al compromiso en Ciudad de México.

El partido ante Uzbekistán es el más económico para los colombianos que quieran ver a la Tricolor en el mundial - crédito FCF

El segundo partido de Colombia en el mundial será en Guadalajara, lo que aumenta considerablemente el precio de los tiquetes aéreos de ida y vuelta, que cuestan aproximadamente $3.000.000.

A nivel hotel, el precio de una reserva por dos noches está, en promedio, en $2.000.000, mientras que una entrada para el compromiso ante el ganador del repechaje de la FIFA está avaluado en poco más de $2.000.000.

Es decir que, con esas cuentas, para asistir al partido de la segunda fecha del grupo K, un colombiano deberá ahorrar lo equivalente a 3.5 salarios mínimos para poder disfrutar de la experiencia mencionada.

Un colombiano necesitará más de cinco salarios mínimos para ver a Colombia contra Portugal en Miami - crédito Reuters

Por último, para el partido más llamativo de Colombia en la fase de grupos, que será ante Portugal, los tiquetes ida y vuelta a Miami están en promedio en $1.500.000.

El precio de una reserva de dos noches en un hotel promedio es similar al mencionado en Guadalajara, puesto que está en aproximadamente $2.000.000. Por último, una entrada para el partido de fútbol está avaluada en más de $7.000.000.

En este último caso, un colombiano debería tener lo equivalente a 5.2 salarios mínimos para ver el partido entre la Tricolor contra Cristiano Ronaldo y el resto de estrellas de Portugal.

En caso de que alguien este interesado en ingresar a los tres partidos mencionados, solo a nivel de hospedaje y entrada de los partidos, debería contar con $16.300.000, es decir, más de ocho salarios mínimos.

En este ejemplo no se tuvieron en cuenta los tiquetes aéreos debido a que la persona podría planificar su ingreso y salida de Ciudad de México, Guadalajara y Miami de diferentes formas.

Cabe recordar que, en caso de avanzar de ronda, Colombia seguiría disputando partidos en la Copa del Mundo, pero la sede, horario y precios de la boletería de estos compromisos no es posible conocerlo sin que se hayan jugado los compromisos de la primera ronda.

