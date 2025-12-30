Deportes

Vasco da Gama le quitaría un posible refuerzo a Atlético Nacional: se quedaría con volante del fútbol mexicano

Pese a que los verdes parecían estar muy cerca del jugador, apareció el conjunto brasileño que cuenta con los colombianos Carlos Cuesta y Andrés Gómez

Vasco da Gama fue uno de los equipos que destacó al final de la temporada 2025 en Brasil con los colombianos Carlos Cuesta y Andrés Gómez - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Atlético Nacional se empezó a mover rápido para quedarse con las principales figuras del mercado de fichajes, pues recientemente llegó a un acuerdo con nada menos que Milton Casco, lateral izquierdo que es ídolo de River Plate y al que contratará en condición de agente libre.

Sin embargo, Vasco da Gama se habría atravesado en el camino de un refuerzo del verde, un jugador que se encuentra en el fútbol mexicano y ya mostró el deseo de vestir la camiseta de los antioqueños, pero ahora su destino sería Río de Janeiro para la temporada 2026.

De esta manera, queda por saber si los verdolagas mantendrán esa idea en mente o se enfocarán en otro asunto, pues actualmente negocian la venta de Marino Hinestroza a Boca Juniors, mantener a Alfredo Morelos y la posible llegada del portero Kevin Cataño, proveniente del Real Cundinamarca, para enviarlo a préstamo.

“Se han avanzado las negociaciones”

El conjunto carioca se vio satisfecho por el trabajo de la plantilla en la segunda parte del año, pues no solo se salvó al club del descenso, sino que obtuvo cupo a la Copa Sudamericana 2026 y disputando la final de la Copa de Brasil, que perdió frente al Corinthians.

El medio brasileño Globo Esporte informó que Vasco da Gama ahora busca a Johan Rojas, volante ofensivo que estuvo en Necaxa a préstamo, juega en la Liga MX desde 2023 y ahora tendría la posibilidad de su primera experiencia en el Brasileirao, con dos compratriotas como compañeros.

Johan Rojas en su etapa como jugador de Monterrey - crédito Antonio Ojeda/REUTERS

“Vasco avanzó con la incorporación de Johan Rojas, centrocampista de Monterrey, México. El colombiano de 23 años debería ser el primer refuerzo del Vasco en 2026. En los últimos días, se han avanzado las negociaciones para un préstamo hasta el final de la próxima temporada. El club es optimista respecto a fichar al deportista”, afirmó.

De otro lado, el periódico resaltó que Johan Rojas “está siendo disputado por otros equipos colombianos, como el Atlético Nacional, pero Vasco se muestra optimista en las negociaciones. Debería ser el primer refuerzo del Vasco en 2026”, cuando juegue la fase de grupos de la Sudamericana.

Vasco da Gama busca un tercer colombiano y espera anunciar en enero a Johan Rojas - crédito Pilar Olivares/REUTERS

“Vasco apuesta por el modelo de fichaje que funcionó con Gómez y Cuesta. Rojas vio que los dos colombianos habían perdido su plaza en la selección nacional, pero que volvieron a la lista de convocatorias tras llegar al club desde São Januário. El centrocampista ve el traspaso a Brasil como una oportunidad para tener más oportunidad para las listas de Néstor Lorenzo”, finalizó.

¿Qué pasó con Atlético Nacional?

De otro lado, hace semanas se conoció el posible interés de los verdes por el volante, en su aspiración a renovar la mitad de la cancha para la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay, además de ampliar la plantilla para competir de la mejor manera en ambos certámenes.

Incluso, se había visto a Johan Rojas con la camiseta de Atlético Nacional, uno de los nuevos uniformes para la temporada 2026, que dio a pensar que era casi un hecho que el exjugador de La Equidad llegaría al conjunto del técnico Diego Arias, solo faltaba la firma.

Johan Rojas con la camiseta de Atlético Nacional, que avivó el rumor de su fichaje - crédito @johan_rojas_20/Instagram

La realidad actual es que esas conversaciones se enfriaron y no se volvió a saber más del tema, lo que dio a entender que, por el momento, no es prioridad de la institución en el mercado de fichajes y se fijan en otros nombres para el mediocampo, así como la defensa y el frente de ataque.

Cabe recordar que Rojas viene de jugar 20 partidos con Necaxa en el segundo semestre de 2025, solo marcó un gol y sumando un total de 745 minutos, además de que solo en cinco ocasiones fue titular por la Liga MX.

