Richard Ríos fue el jugador de fútbol más buscado en Google Portugal: el Benfica, el segundo equipo más buscado en el mundo

Richard Ríos celebrando su segundo gol en la Copa de Portugal, ahora ante el Farense - crédito SL Benfica

El desembarco de Richard Ríos en el Benfica ha desatado una auténtica revolución mediática y digital.

El poderoso club portugués, que ahora cuenta con la dirección técnica de José Mourinho, logró en 2025 una visibilidad internacional inédita, posicionándose como el segundo equipo más buscado en Google a nivel mundial, solo por detrás del PSG, de acuerdo con datos reportados por el Google Trends

Este auge se refleja también en la competencia local: según cifras de Google Trends difundidas, durante 2025 el Benfica registró un promedio de 4,5 veces más búsquedas que el Sporting y tres veces más que el FC Porto en Portugal.

Estos niveles excepcionales de popularidad digital no solo consolidan a las “águilas” como el club más relevante en la escena portuguesa, sino que subrayan el magnetismo que ha irradiado el fichaje del colombiano y la proyección internacional del club.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Richard Ríos, el jugador de fútbol más buscado en Portugal - crédito Google

El análisis precisa que el fenómeno no ha sido un pico esporádico, sino un proceso sostenido a lo largo del año, sustentado en dos factores determinantes: la participación del Benfica en el Mundial de Clubes —que se convirtió en el término más buscado en Portugal, incluso por encima del evento “blackout”— y la contratación de Richard Ríos, quien fue el futbolista más buscado del año, superando a Gyokeres y Rodrigo Mora. Destacan además que el interés generado por Ríos refleja el impacto del mercado brasileño, vital en la expansión de la notoriedad del equipo luso en territorios fuera de Europa.

Benfica, el segundo equipo más buscado en el mundo, por detrás de Paris Saint Germain - crédito Google

Para Ríos, nacido en Vegachí, Antioquia, este salto al fútbol europeo significa también su estreno en el continente tras varias temporadas con el Palmeiras. El recorrido del mediocampista colombiano ha recibido atención no solo por sus cualidades deportivas, sino por su capacidad para atraer las miradas y búsquedas globales hacia el Benfica. Según subraya A Bola, diario portugués “este récord es sorprendente y a la vez notable, lo que significa que el Benfica alcanzó un reconocimiento internacional que superó con creces el volumen máximo de búsquedas durante 365 días”.

“Benfica fue el segundo equipo más buscado a nivel mundial en 2025, reconocido por su éxito en el desarrollo de jóvenes jugadores, con nueve futbolistas formados en su academia en la selección de Portugal que ganó la Copa Mundial Sub-17. También tuvo una temporada nacional destacada, al ganar la Supertaça Cândido de Oliveira y terminar en tercer lugar en la liga bajo la dirección del entrenador José Mourinho”, fue el resumen de Google en su reporte de tendencias 2025.

Así, el efecto combinado de una campaña internacional prolongada y el fenómeno mediático de Richard Ríos redefinen la presencia digital de las “águilas”, confirmando la dimensión global que ha adquirido el club portugués.

Entrenador de Richard Ríos defendió al colombiano de las críticas

Richard Ríos cumplió sus primeros seis meses jugando en el fútbol europeo - crédito REUTERS/Rita Franca

El centrocampista colombiano, tras su primera temporada en Portugal, se ha consolidado como titular y figura entre los mediocampistas que más destacan por su despliegue internacional, elemento que podría resultar clave de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En cifras, el impacto de Ríos dentro de las Águilas es significativo: según datos de BeSoccer Pro, acumula 249 duelos individuales ganados en 28 partidos, superando a todos sus compañeros tanto en duelos por el suelo como en enfrentamientos ofensivos.

Además, es el segundo jugador con más intercepciones (99) y duelos defensivos ganados (120), y ocupa la tercera posición en recuperaciones tras pérdida (97). Estos registros lo sitúan como el cuarto futbolista con mayor cantidad de minutos en la plantilla, alcanzando 2.307 minutos, únicamente por detrás de Aursnes, Otamendi y Dahl.

La confianza que José Mourinho, director técnico del Benfica, ha depositado en el mediocampista de veinticinco años ha sido determinante para su maduración reciente. Ríos ha dejado atrás el escepticismo que acompañó su arribo al club tras una inversión de treinta millones de euros, afirmándose incluso con tres goles y dos asistencias, lo que le otorga el cuarto puesto entre los máximos anotadores del equipo.

José Mourinho destacó en rueda de prensa la fortaleza mental de Ríos frente a las críticas: “Han recibido muchos golpes y han demostrado la capacidad mental para lidiar con muchas críticas y comentarios ofensivos. Ese es el punto crucial”, remarcó el entrenador. Asimismo, profundizó sobre la importancia de darle libertad táctica: “Ríos necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas. Decir que no puede ir aquí o allá es complicado. Lo que tenemos que hacer es decir que cuando vaya allí o allá, alguien tiene que hacer esto”.

No obstante, los primeros partidos de Ríos en la Primeira Liga y la Champions League expusieron debilidades en su posicionamiento y toma de decisiones, lo que generó cuestionamientos por parte de algunos aficionados del club lisboeta y suscitó dudas respecto a su titularidad en la selección Colombia durante las últimas fechas de las eliminatorias para el Mundial.