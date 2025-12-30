Figura del Junior de Barranquilla le mete presión a los Char para su renovación: “Estoy esperando al club”

Junior de Barranquilla sigue afinando la plantilla para la temporada 2026, cuando dispute la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla trabaja fuertemente para definir los jugadores con los que contará para la temporada 2026, pues necesita una plantilla competitiva para disputar la Copa Libertadores, desde la fase de grupos y también defender el título de la Liga BetPlay en el primer semestre.

Uno de esos jugadores importantes presiona para que se renueve el contrato, debido a que le queda poco tiempo de continuidad en el equipo o quedará en condición de libre, lo que cambiaría las condiciones con la institución y quedar abierto a nueva ofertas en el mercado de fichajes.

Sumado a eso, existe la posibilidad de que Deportivo Cali le quite dos hombres fundamentales a los tiburones, uno de ellos es nada menos que Stiven Titi Rodríguez, que salvó en muchos compromisos al club en su camino a los títulos de 2023 y 2025, por lo que se convertiría en una baja sensible en caso de darse su desvinculación.

“Todavía no se ha hablado del tema”

En charla con la emisora Caracol Radio, el volante Yimmi Chará reveló que, por el momento, no sabe su futuro porque Junior de Barranquilla no define si le renueva o no el contrato, pese a que fue determinante en el segundo semestre para el título, incluso hizo la asistencia para el cuarto gol en la final ante Tolima, en el marcador global.

“Eso es lo que yo quiero, es mi anhelo. Todavía no se ha hablado del tema, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo (...) Estoy esperando al club, qué propuesta tiene, todavía no nos han informado nada”, fueron las palabras del mediocampista al programa El VBar Caracol.

Yimmi Chará hizo asistencia para el 1-0 de Junior ante Tolima en Ibagué, por la final de la Liga BetPlay - crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

Chará resaltó que quiere quedarse en el club, al que le da la prioridad para negociar: “Es el anhelo, pero igual mi empresario sigue trabajando en otra posibilidad si no se da lo de quedarse en Junior”, añadiendo que le atrae “el tema de la Copa Libertadores. Estoy a la espera del club qué me informa”.

“Estamos igual que ustedes, con esa incertidumbre. Mi empresario está trabajando en otras opciones, no se ha quedado quieto. Esperemos a ver, que sea lo que Dios quiera”, añadió el volante de los Tiburones, al que se le acaba el contrato el 31 de diciembre de 2025.

Yimmi Chará se quedará sin equipo desde el 1 de enero de 2026, si Junior no le renueva el contrato - crédito Junior FC

El jugador también dejó claro que no se quiere quedar sin equipo: “Los días de espera se van acabando, por lo que vamos hablando que es mi futuro, cada vez se acortan más. Sería el primero o dos de enero, que ya casi todos los equipos comienzan a trabajar”.

“Con Cali también he tenido contacto”

De otro lado, el volante de Junior, a pocas horas de terminar contrato, reveló que ya mira otras opciones en el mercado de fichajes, en especial por su buen momento y cómo remató el año, así que quiere negociar con clubes de jerarquía e historia, así como en el exterior.

“Estoy abierto a las posibilidades, también hay unas posibilidades fuera, me gustaría quedarme en Colombia, pero uno al trabajo no le puede decir que no”, afirmó Yimmi Chará en la emisora, aceptando que tiene ofertas de Brasil y México, pero sin revelar nombres por ahora.

Deportivo Cali, gracias a sus nuevos dueños, busca jugadores importantes y Yimmi Chará es uno de ellos - crédito David Jaramillo / Colprensa

De hecho, existe la opción de que Chará llegué al Deportivo Cali, conjunto que mostró su interés hace semanas y solo esperaría el momento para enviarle la oferta, dependiendo de lo que pase con Junior de Barranquilla y si queda en condición de agente libre.

“Sí, acercamientos ahí. Con don Tulio (Gómez) tengo una buena amistad, con el Cali también he tenido contacto. Estamos a la espera qué se puede dar”, finalizó el volante, sin dar detalles sobre las conversaciones con los verdiblancos.