En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas

Barrista del Real Cartagena quedó atrapado en contenedor de basura- crédito @Julianmesa__ /X

En 2025, los estadios del fútbol colombiano registraron una nueva oleada de episodios violentos, tanto en la Primera División como en el Torneo de Ascenso, afectando el desarrollo de partidos, la seguridad de los asistentes y la integridad de los protagonistas. Durante los incidentes se registraron invasiones de campo, peleas, destrozos y enfrentamientos entre los propios hinchas.

Suspensión de partidos y protestas de hinchadas

Los enfrentamientos se registraron en medio del duelo entre Deportes Quindío y Cúcuta Deportivo - crédito @Mariap3108/X

En la Primera B, el encuentro Deportes Quindío vs. Internacional de Palmira en febrero del 2025 se detuvo por la protesta de la barra “Artillería Verde” del Quindío. La exhibición de una pancarta con acusaciones contra los directivos de la Dimayor generó preocupación y llevó a que los equipos y árbitros se retiraran del campo, hasta que la situación fue controlada. El club, desde hace años en la segunda división, enfrenta el descontento de su afición por su gestión y resultados.

Similar situación ocurrió en el estadio Jaime Morón, durante el juego entre Real Cartagena y Real Cundinamarca. La invasión de la cancha por parte de los hinchas del equipo local, la pelea interna en la tribuna y el lanzamiento de sillas forzaron la detención del partido. El caos se extendió a las afueras del estadio, donde se reportaron agresiones y daños a la infraestructura urbana, lo que llevó a las autoridades a prohibir la entrada de la barra “Revelión Auriverde” y anunciar judicializaciones.

El partido entre Atlético Nacional y La Equidad, disputado el 2 de febrero de 2025, en el estadio El Campín, terminó con graves incidentes dentro y fuera de la cancha - crédito Redes sociales/X

Durante el partido entre Atlético Nacional y La Equidad en El Campín, una gresca entre jugadores provocó cuatro expulsiones y aumentó la tensión en el cierre del compromiso. Al mismo tiempo, en la tribuna sur, hinchas de Nacional protagonizaron una pelea interna, lo que generó pánico y una intervención de las fuerzas de seguridad. La disputa se atribuyó a diferencias entre facciones de la misma barra.

En este tipo de casos las sanciones se reducen a llamados de atención por parte de los Comités de Convivencia y Seguridad, pero trascienden más allá de prohibiciones de ingreso de banderas o instrumentos en próximos partidos.

La final de la Copa Colombia 2025 opacada por la pelea entre barras bravas de Medellín vs. Nacional

En videos aficionados se evidenció la gravedad de la batalla campal iniciada por hinchas de Independiente Medellín tras perder contra Atlético Nacional la final de la Copa Colombia 2025 - crédito X

La final de la Copa Colombia 2025 entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional terminó marcada por una violenta batalla campal que obligó a cancelar la premiación y dejó varios heridos por armas cortopunzantes y fue el hecho de violencia más relevante del año.

La intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad, fue necesaria para dispersar a los hinchas y restablecer el orden, mientras las autoridades evalúan sanciones que podrían afectar la participación de público en los torneos de 2026.

La magnitud de los disturbios llevó a que, por segundo año consecutivo, Nacional no pudiera recibir el trofeo en el campo, como ya había ocurrido en 2024 en Cali. Los futbolistas de ambos equipos abandonaron la cancha apresuradamente para resguardarse en los camerinos. La situación de orden público se tornó tan crítica que la celebración fue suspendida y la integridad de los presentes estuvo en riesgo.

El caos se desató en la gramilla del sector occidental, donde hinchas provenientes de la tribuna popular del Medellín y aficionados que descendieron desde la gradería popular de Nacional protagonizaron una pelea desmedida. Se lanzaron vallas, palos, patadas y todo tipo de objetos, incluyendo la nevera que contenía el hidratante de los futbolistas. Algunos portaban tubos de PVC y objetos cortopunzantes, como quedó registrado en videos, lo que agravó la violencia y motivó la intervención de la UNDMO con explosivos controlados para dispersar a los grupos enfrentados.

La pelea, que duró cerca de diez minutos tuvo su origen en varios focos de tensión dentro del estadio. Los primeros enfrentamientos surgieron en la parte baja de la tribuna norte, donde los hinchas del Medellín manifestaron su descontento por el resultado antes de que el árbitro Wilmar Roldán pitara el final. Comenzaron a descolgar banderas y a derribar vallas, lanzando palos y otros objetos, lo que obligó al personal de logística a retirarse rápidamente ante la inminente invasión de la cancha.

Sanciones y medidas disciplinarias

El caso del Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada destaca por la reincidencia. En la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2025, el partido ante Once Caldas se suspendió por invasión de campo y agresiones que dejaron heridos, profundizando una tendencia ya observada en partidos pasados del equipo samario. El club se expuso a sanciones de tres fechas de cierre de tribunas y multas económicas. La Dimayor también podría determinar el partido como perdido por ausencia de garantías, lo cual impactaría la clasificación.

La violencia en la final de la Copa Colombia 2025 dejó a ambos clubes expuestos a fuertes sanciones por parte de las autoridades civiles y deportivas. El antecedente más reciente se remonta a la final de la Copa 2024 en Cali, donde la alcaldía sancionó la plaza con seis jornadas sin público tras incidentes similares. La Dimayor también debe pronunciarse, ya que el artículo 84 del código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol establece la responsabilidad de los clubes por la conducta de sus aficionados, lo que podría derivar en sanciones equivalentes a las impuestas a los equipos caleños: seis jornadas sin público en todos los torneos.

Las autoridades han endurecido sanciones, tanto administrativas como judiciales, y en algunos casos han prohibido la presencia de barras en los recintos. El llamado de la Dimayor para un fútbol en paz resuena de manera reiterativa, mientras clubes y gobiernos locales buscan identificar y sancionar a los responsables.

La escalada de disturbios en 2025 ratifica la necesidad de medidas integrales. Los estadios siguen siendo escenarios de confrontaciones y desórdenes, con consecuencias deportivas, operativas y reputacionales para el fútbol colombiano.