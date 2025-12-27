Así fue el camino de la selección Colombia al Mundial de 2026: inicio prometedor, crisis de resultados y resurrección

Frente a todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La selección Colombia volvió a vivir sus buenas épocas como en la etapa del entrenador José Pekerman, luego de quedarse con uno de los seis cupos directos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, después de un proceso lleno de contrastes,

El combinado nacional disputó unas eliminatorias que no fueron sencillas, pese al formato por el aumento de participantes en el mundial a 48, debido a los malos momentos del equipo, las críticas y crisis que pusieron contra las cuerdas el proyecto del técnico Néstor Lorenzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, se dio la aparición de nuevas figuras en la Tricolor, algunas de ellas brillando en las últimas jornadas, y otros deportistas que se consolidaron como las nuevas estrellas del equipo, que serán claves en el certamen de la FIFA para el verano de 2026, enfrentando en fase de grupos a equipos como Portugal.

Arranque exitoso

En julio de 2022, cuatro meses después del fracaso camino al mundial de Qatar, la Federación Colombiana de Fútbol anunció a Néstor Lorenzo como el técnico del equipo mayor masculino, confiando en que hizo parte del proceso de José Pekerman, como asistente técnico, entre 2012 y 2018.

El proyecto de Lorenzo tenía dos objetivos: las eliminatorias y la Copa América 2024, en este último cumplió con creces al llevar al combinado nacional a la final ante Argentina, pero antes de ese certamen tuvo un inicio prometedor en la fase clasificatoria al mundial de 2026.

El estadio Metropolitano de Barranquilla fue la sede de las eliminatorias para la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

Durante las primeras seis jornadas, Colombia logró 12 de 18 puntos disputados, producto de tres victorias y el mismo número de empates, siendo recordado por triunfos como ante Brasil por 2-1 en Barranquilla con doblete de Luis Díaz y siendo la primera vez que los cafeteros superaban a la Canarinha en esta instancia.

De otro lado, se consolidaron muchos jugadores en el equipo titular como Camilo Vargas, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y, en su momento, el delantero Rafael Santos Borré, que meses después perdería el puesto con Jhon Córdoba e iniciaría el lío para tener un goleador.

Luis Díaz celebra con James Rodríguez en la histórica victoria 2-1 ante Brasil, por las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

La mala racha

Posterior a la Copa América en Estados Unidos, el equipo de Néstor Lorenzo parecía que no se detendría y crecería más para llegar a la Copa del Mundo, pues solo había perdido un partido con el timonel argentino, que fue la final, y solo le restaba la fase clasificatoria.

Sin embargo, en ese momento empezó la crisis de resultados en la selección Colombia, que pese a triunfos frente a rivales como Argentina, por 2-1, y la goleada sobre Chile de 4-0, la caída 1-0 con Bolivia en La Paz y el empate ante Perú por 1-1 en Lima eran el preámbulo de una racha sorpresiva.

Bolivia fue el equipo que acabó con el invicto de Colombia en las eliminatorias, con el 1-0 en El Alto - crédito AIZAR RALDES / AFP

Todo comenzó con la derrota en Montevideo por 3-2 contra Uruguay, en el último minuto, que le siguió al inesperado duelo perdido frente a Ecuador por 1-0 en el estadio Metropolitano, dos tropiezos que prendieron las alarmas sobre el nivel de la plantilla y el excesivo nivel de confianza.

Para marzo de 2025, las cosas en Colombia fueron de mal en peor porque perdió en el último minuto ante Brasil por 2-1, después empató 2-2 con Paraguay en Barranquilla, perdiendo una ventaja de dos goles, y en junio nuevamente igualó sin goles con Perú y 1-1 con Argentina en Buenos Aires, lo que avivó las voces que pedían la salida de Lorenzo, por acumular seis juegos sin triunfos.

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El renacer de la Tricolor en dos partidos

Llegando a septiembre de 2025, la selección nacional estaba en una crisis sin precedentes, con dudas sobre el trabajo del entrenador y la calidad de sus jugadores, pues se conoció que Jhon Jáder Durán, supuestamente, se peleó con Lorenzo y fue desafectado, pero después se desmintió la versión.

En ese momento, un jugador que apareció de la nada fue Luis Javier Suárez, recientemente contratado por Sporting de Lisboa y que antes tuvo pocas oportunidades en la Tricolor, junto con nada menos que Dayro Moreno, llamado por presión de los hinchas ante la falta de goles.

La selección Colombia festejando en el estadio Metropolitano su clasificación al mundial de 2026 - crédito Colprensa

Contra Bolivia, en el estadio Metropolitano, Colombia necesitaba un triunfo para clasificar al mundial y lo consiguió, con una goleada de 3-0 gracias a las anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, celebrando en Barranquilla el cupo directo y quitándose de encima las dudas por la crisis de seis fechas sin ganar.

En la última jornada, la Tricolor visitó a Venezuela y demostró su poder goleador ante un conjunto que buscaba el repechaje, goleando 6-3 en Maturín con la figura de Luis Javier Suárez, al hacer cuatro de los seis tantos y que le permitieron a los cafeteros subir hasta la tercera posición.

El delantero del Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez, fue la revelación de la selección Colombia por sus cuatro goles a Venezuela en Maturín - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Al finalizar las eliminatorias, Colombia sumó 28 puntos, siendo una de sus mejores eliminatorias en la historia, producto de siete victorias, el mismo número de empates y cuatro derrotas, con 18 goles a favor y 10 en contra, además de que Luis Díaz fue, junto a Lionel Messi, el goleador de las eliminatorias con siete tantos.