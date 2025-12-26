Falcao se aleja del retiro: el ‘Tigre’ tendría tres opciones para seguir vigente

Falcao buscará jugar un año más como profesional - crédito Reuters

Desde que jugó por última vez con Millonarios en la Liga Betplay, Radamel Falcao García se ha radicado en Estados Unidos y durante varios meses se afirmó que se alejaría del fútbol profesional con 39 años.

Precisamente, durante un partido de leyendas que se registró en Cali para la despedida formal de Mario Alberto Yepes, el samario declaró a ESPN que no tiene intenciones de retirarse. “Quiero jugar, voy a jugar, pero no sé dónde”, fueron las palabras de Falcao.

Desde esa fecha se han filtrado posibles destinos para el ‘Tigre’, que tendría descartado jugar en Colombia tras terminar su contrato con Millonarios, club del que es hincha, siendo ese el motivo por el que no jugaría para otro club en el FPC.

Antes de que termine 2025, y debido a que la mayoría de ligas en América del Sur comenzarán antes de la segunda semana de enero para cumplir con el calendario previo para la Copa del Mundo, Falcao tendría menos de un mes para concretar su llegada a una nueva institución.

El cafetero ha viajado por el mundo desde que terminó su contrato con Millonarios - crédito @AS_Monaco/X

Las opciones que tiene Falcao para alejarse del retiro

En primer lugar, el periodista Alexis Rodríguez afirmó que en Argentina hay dos clubes que tienen la intención de presentar una oferta formal al representante de Falcao, uno de ellos sería una institución de Buenos Aires, cuyo nombre no fue mencionado por el comunicador.

Rodríguez sostuvo que el otro equipo que buscará hacerse con los servicios del delantero de 39 años es Gimnasia y Esgrima de La Plata, último club que dirigió Diego Armando Maradona y en el que han pasado otros colombianos.

Sobre las claves para que Falcao vuelva a Argentina, se ha mencionado que un punto importante es el factor familiar, recordando que Lorelei Tarón, esposa del delantero, es oriunda de este país.

Cabe mencionar que Falcao y su pareja se conocieron durante el inicio de la carrera del samario, cuando este hacía parte de las fuerzas básicas de River Plate, hasta el momento, único equipo argentino en el que ha jugado el ‘Tigre’.

El colombiano podría volver al fútbol argentino en la próxima temporada - crédito AFP

Ecuador sería otra opción para el goleador

La tercera opción para Falcao estaría en la Liga Pro, que es como se le conoce al torneo de primera división en Ecuador, que por la economía dolarizada de la nación, ha sumado nombres de figuras en los últimos años.

El periodista Cesar Augusto Londoño afirmó que Emelec, uno de los equipos más históricos de Ecuador, tendría en carpeta la opción de ofrecer un contrato millonario (para el contexto de su país) a Falcao.

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador. Por la Liga Pro han pasado estrellas ya veteranas como Paolo Guerrero, Hernán Barcos y Christian Cueva“, informó Londoño al respecto.

Hasta el momento, Falcao y su equipo de trabajo no han declarado nada sobre las ofertas que han recibido, puesto que también se ha mencionado la opción de que Falcao firme con un club de la MLS, en Estados Unidos.

Falcao podría jugar en Ecuador en 2026 - crédito Emelec

Con 39 años, la inactividad es el principal problema que tiene Falcao, que completó más de seis meses sin sumar minutos en un partido profesional; además, en su paso por Millonarios tuvo varios problemas con las lesiones que padeció en Bogotá.

Cabe recordar que, en su segunda experiencia en el fútbol colombiano (también jugó en Lanceros de Boyacá), Falcao disputó 29 partidos oficiales y anotó 11 goles, el último fue en un clásico bogotano ante Independiente Santa Fe.