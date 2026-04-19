Sergio Fajardo también quiere debatir con Cepeda; preguntó si el “reto” se extiende a otros candidatos presidenciales: “Yo estoy listo”

El candidato de la izquierda aceptará asistir a debates - crédito @CamiloRomero/X

Se acerca la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia de Colombia (31 de mayo de 2026) y los 13 candidatos presidenciales, junto con sus fórmulas vicepresidenciales, están adelantando sus campañas por las regiones para conseguir votos. Han llevado a cabo eventos, han participado en conversatorios y han “volanteado” por las calles para informar a la población sobre sus propuestas.

Los candidatos se interesan también por el desarrollo de debates en los que puedan exponer sus iniciativas y discutirlas con argumentos para que la gente se forje una decisión. Aunque se han encontrado en distintos escenarios para debatir, no todos los aspirantes han participado. De hecho, hay quienes se han mantenido completamente al margen de esos espacios, como el senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico.

Su ausencia se ha notado y las críticas no han parado de surgir por no participar. Por eso, en un evento que lideró en Sumapaz (Bogotá), anunció que se sumará a un debate y retó personalmente a los aspirantes Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia a hacerlo también.

Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de Colombia, aseguró que quiere debatir con Iván Cepeda y otros candidatos - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, señaló el candidato presidencial ante la multitud que lo escuchaba.

La congresista del Centro Democrático y el abogado aceptaron el reto y, al mismo tiempo, otros aspirantes a la Presidencia se pronunciaron al respecto. Entre ellos está en candidato Sergio Fajardo, que afirma ser un político de centro, que busca impedir que la extrema derecha e izquierda se queden en el poder.

En una publicación en su cuenta de X, festejó la decisión de Iván Cepeda de sumarse a un debate centrado en las propuestas de gobierno y preguntó si esa iniciativa también se extiende a las demás personas que integran la carrera electoral. Afirmó estar preparado para discutir sus iniciativas.

“Cepeda, Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. Celebro que por fin convoque al debate público. ¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe? Yo estoy listo. Siempre listo para un CAMBIO. SERIO. SEGURO", indicó el exgobernador de Antioquia en la red social.

El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que está listo para debatir con Iván Cepeda y otros candidatos - crédito @sergio_fajardo/X

Las respuestas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

A través de su cuenta de X, el abogado y candidato De la Espriella, que asegura ser independiente, afirmó estar preparado para debatir con Cepeda. Por eso, aceptó el reto de encontrarse para discutir sus propuestas e instó a los medios de comunicación a preparar el espacio para ello.

"Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las Farc, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses. Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo”, precisó el aspirante presidencial.

El candidato Abelardo de la Espriella aceptó el reto de debatir con Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por su parte,la congresista y candidata Valencia recordó que en anteriores oportunidades, pidió a Cepeda participar en los debates presidenciales. En consecuencia, indicó que se sumará al espacio de discusión que se realice de cara a las elecciones de mayo.

“Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces @IvanCepedaCast a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío. Estoy lista para un debate real con usted: sin guiones, sin papelitos, con moderador neutral y en un canal abierto para que toda Colombia nos vea”, afirmó la senadora del Centro Democrático en la red social.

La candidata del Centro Democrático indicó que espera que el debate sea lo más rápido posible - crédito @PalomaValenciaL/X