Colombia

Policía del Valle frustró envío de marihuana hacia Armenia y Medellín: incautaron más de media tonelada de droga

Dos personas fueron capturadas y dos vehículos decomisados durante el transporte de la droga, que tenía como destino las ciudades de Armenia y Medellín

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La droga incautada en los operativos equivaldría a más de 650 mil dosis, según la Policía del Valle - crédito Policía Valle del Cauca

Uniformados de la Policía del Valle del Cauca incautaron más de 660 kilos de marihuana en dos operativos de control vial realizados en las principales carreteras del departamento.

Durante los procedimientos, fueron capturadas dos personas y decomisados dos vehículos que transportaban la droga, destinada a las ciudades de Armenia y Medellín.

El primer operativo se realizó en la vía Villarica–Palmira, donde un hombre de 25 años fue detenido mientras conducía una camioneta KIA. En el vehículo, los uniformados hallaron 41 paquetes rectangulares que contenían 418 kilogramos de marihuana. Además del automotor, fue incautado un teléfono celular.

En el segundo caso, registrado en la vía La Paila–Armenia, sector peaje de Corozal, municipio de Sevilla, la Policía interceptó a un conductor de 33 años en un automóvil Chevrolet. Tras inspeccionar el vehículo, encontraron 48 paquetes de marihuana tipo creepy, con un peso aproximado de 245 kilogramos. En este procedimiento también se decomisó el automóvil y dos celulares.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por tráfico de estupefacientes - crédito Policía Valle del Cauca

Según el teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle, estos resultados permiten sacar del mercado criminal más de 650 mil dosis de marihuana, y afecta las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Los detenidos y la droga incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delitos por los cuales hay penas de prisión que podrían ir hasta los 12 años (144 meses), según la cantidad de estupefacientes que lleven los transportadores, de acuerdo con la legislación colombiana.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los controles en las vías del Valle del Cauca para contrarrestar el transporte ilegal de estupefacientes.

Droga incautada en el Valle del Cauca por medio de un operativo en la vía Villarica–Palmira y en el sector peaje de Corozal, en la ruta La Paila–Armenia - crédito Policía Valle del Cauca
Droga incautada en el Valle del Cauca por medio de un operativo en la vía Villarica–Palmira y en el sector peaje de Corozal, en la ruta La Paila–Armenia - crédito Policía Valle del Cauca

Policía Nacional frustró otro envío de droga del Cauca hacia Medellín, en Neiva, Huila

La Policía Nacional decomisó 600 kilos de marihuana ocultos en una camioneta en la vía Neiva–Castilla, a la altura del municipio de Aipe, Huila. El operativo se realizó en el marco de la estrategia Esmeralda Plus y permitió la captura en flagrancia de un hombre de 31 años, natural de Barranquilla, quien conducía el vehículo desde el Cauca con destino a Medellín.

Los uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte detectaron la camioneta blanca durante un control de rutina y, tras una inspección minuciosa, hallaron 121 paquetes envueltos en plástico negro. Las pruebas confirmaron que se trataba de marihuana de alta pureza, cuyo valor en el mercado ilegal alcanzaría cifras millonarias.

Según las autoridades, este corredor vial es frecuentemente utilizado por organizaciones criminales para transportar cargamentos de drogas hacia el interior del país. La incautación de la droga y la captura del conductor representan un golpe significativo a las finanzas de las redes de narcotráfico, impidiendo la comercialización de más de medio millón de dosis.

Esta fue la marihuana incautada en un vehículo proveniente del Cauca, enrutado a Medellín - crédito Policía Nacional
Esta fue la marihuana incautada en un vehículo proveniente del Cauca, enrutado a Medellín - crédito Policía Nacional

Durante el procedimiento también fueron incautados dos teléfonos celulares, los cuales serán analizados para rastrear a los contactos y organizaciones detrás del envío. Tanto el detenido como el material probatorio quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El coronel Jair Alonso Parra Archilla, director de Tránsito y Transporte, destacó la importancia de este resultado y reiteró el compromiso de la Policía con la seguridad en las vías.

“El compromiso de nuestros hombres y mujeres en las vías del país continúa dando resultados contra las estructuras del narcotráfico. Esta incautación representa un golpe a sus finanzas y evita la circulación de miles de dosis”, afirmó el uniformado.

Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia, como parte fundamental en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

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