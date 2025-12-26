Deportes

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate

El cuadro Verdolaga busca nuevas caras para 2026 y ya habría alcanzado principio de acuerdo con el veterano futbolista

Atlético Nacional planifica fichajes para la temporada 2026 con el objetivo de fortalecer su plantilla y competir en la Copa Sudamericana

Atlético Nacional comenzó a moverse en el mercado de fichajes para la temporada 2026, buscando mejorar una plantilla que se perfilaba para ganar todo en el rentado local y competir al máximo nivel en la Copa Libertadores durante 2025.

Sin embargo, la insatisfacción con el trabajo de Javier Gandolfi en la Libertadores donde fueron eliminados por Sao Paulo en octavos de final llevó a rematar el campeonato con Diego Arias como entrenador encargado durante el segundo semestre, llevando a una nueva consagración en la Copa Colombia, pero perdiendo la opción de llegar a la final a expensas del campeón, Junior de Barranquilla.

Para el próximo año, el objetivo del Rey de Copas es dominar en la liga y llevarse la Copa Sudamericana, motivo por el que los rumores están al alza en el entorno del club. Y uno de los más recientes tendría como objetivo aumentar las variantes en defensa.

Según se conoció en las últimas horas, Atlético Nacional estaría cerca de reforzar su defensa con el fichaje del lateral izquierdo Milton Casco, quien llegaría como agente libre tras finalizar su contrato con River Plate. El princpio de acuerdo alcanzado por las partes, según informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X, se sellaría por un año y solo restaría que el jugador reciba la documentación para la firma.

La posible incorporación de Milton Casco abriría interrogantes sobre el futuro de Camilo Cándido y la posición de lateral izquierdo en Atlético Nacional

La posible llegada del argentino de 37 años generó interrogantes entre los hinchas, principalmente por las dudas respecto al futuro del titular habitual en el lateral izquierdo durante el año, el uruguayo Camilo Cándido, cuyas buenas actuaciones no garantizan su continuidad, puesto que sus derechos deportivos son propiedad de Cruz Azul de México. Si Cándido no sigue en el plantel, la posición quedaría vacante y sería necesario fortalecerla ante la falta de consolidación de Andrés Salazar.

Sumado a lo anterior, los acercamientos por Casco formarían parte del esfuerzo de la dirigencia por aprovechar el cambio reglamentario que permite a los clubes fichar hasta cuatro extranjeros en 2026, mismo que fue aprobado en la más reciente asamblea extraordinaria de la Dimayor.

Tomando en cuenta los buenos resultados que dejó el regreso de veteranos en tiempos recientes a Nacional como fue el caso de Edwin Cardona, todo indica que buscarían replicar esta situación con Casco, uno de los jugadores clave en el primer ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate, y que derivó en la conquista de la Copa Libertadores 2018.

Nacional planea replicar casos exitosos de veteranos, como Edwin Cardona, fichando a Milton Casco, ganador de la Copa Libertadores 2018 con River Plate

Nacional ya tendría decidido el sustituto de Marino Hinestroza

Según dio a conocer el periodista Pipe Sierra en las últimas horas, la dirigencia Verdolaga ya tendría todo listo para concretar la llegada de Nicolás Rodríguez, jugador de 21 años al servicio del Orlando City.

Rodríguez se hizo conocido en el fútbol profesional colombiano por su desempeño con Fortaleza CEIF, equipo que lo vendió a principios de este año por 1,2 millones de dólares. Se conoció que el jugador ya dio el visto bueno para seguir adelante con las negociaciones.

Nicolás Rodriguez dio el visto bueno para una posible llegada al Atlético Nacional, proveniente del Orlando City de la MLS

Mientras tanto, la venta de abonos para el primer semestre de 2026 sigue en marcha y la afición exige novedades en materia de refuerzos tras la inminente transferencia de Hinestroza a Boca Juniors. El extremo ya se encuentra en territorio argentino y se espera que sea cuestión de días o incluso horas para que se confirme el fichaje del Xeneize.

Semanas atrás sonó otro jugador colombiano del Orlando City, el veterano atacante Luis Fernando Muriel, con miras a reforzar la ofensiva del Atlético Nacional. Sin embargo, todo indica que el delantero le daría prioridad a Junior de Barranquilla, con miras a disputar la Copa Libertadores 2026.

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano