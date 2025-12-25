Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Santa Fe terminó la temporada 2025 eliminado de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y con título en el primer semestre - crédito Colprensa

Santa Fe sigue su trabajo para la temporada 2026, cuando dispute la Copa Libertadores, desde la fase de grupos, e inicie nuevamente la pelea por ganar la Liga BetPlay, la misma que se quedó en el primer semestre de 2025, ahora con el técnico Pablo Repetto.

De hecho, el timonel de los cardenales anunció el primer refuerzo para el próximo año, que es un jugador uruguayo y con recorrido en México, pero con antecedentes disciplinarios que causarían problemas a lo largo de la campaña, aunque el entrenador lo conoce muy bien.

“Está todo acordado”

El entrenador Pablo Repetto confirmó en diálogo con Caracol Radio la llegada del uruguayo Franco Fagúndez como primer fichaje internacional de Independiente Santa Fe para la edición 2025 de la Copa Libertadores. El jugador, mediapunta de 25 años, proviene de Nacional de Uruguay y recientemente formó parte del Santos Laguna de México, donde tuvo poca participación.

“Sí, yo no estoy en los detalles, pero está todo acordado. Es uruguayo, lo he dirigido. Quizá el presente no es el mejor porque no ha jugado, pero en la medida que esté a la altura, va a ser muy importante para el club”, afirmó Repetto, ratificando que el acuerdo ya está cerrado.

Pablo Repetto conoce a Franco Fagúndez desde su paso por Nacional de Uruguay, equipo en el que debutó como profesional - crédito Gastón Britos/EFE

El entrenador explicó que su elección por Fagúndez está basada tanto en el conocimiento personal de sus capacidades como en una estrategia clara para fortalecer el frente de ataque santafereño: “Él en las inferiores jugaba de delantero, de centro delantero. Con nosotros en Nacional jugó atrás del 9, en Santos Laguna detrás del 9 y ahora la idea es que juegue atrás del 9”.

Sobre la actualidad del refuerzo, Repetto recordó que en el conjunto mexicano Fagúndez tuvo escaso rodaje el último año, llegando a jugar incluso en el plantel sub 21 antes de su salida. Sin embargo, confía en que puede aportar al ataque, ya sea como mediapunta o por el extremo izquierdo, posiciones que ya había desempeñado en Nacional. Para el cuerpo técnico, el aporte de Fagúndez puede ser determinante una vez adaptado al grupo.

El último equipo de Franco Fagúndez fue Santos Laguna, en el fútbol mexicano - crédito Katie Stratman/USA TODAY Sports

“Ganar todos los partidos”

En cuanto al balance de altas y bajas en la plantilla, el entrenador abordó la política respecto a los jugadores extranjeros: “Fueron dos jugadores que hablamos con ellos, que no íbamos a contar con ellos, viendo el cupo de extranjeros, que necesitamos quizá en otras posiciones ese cupo y no van a continuar”.

“Hoy tenemos dos, Olivera y Fagúndez, puede haber cuatro o dos. El mercado nos va marcando. A mí me gustaría que fueran lo menos posible, por un tema de adaptación”, añadió el estratega, que insistió en que su prioridad es que los futbolistas colombianos sean mayoría en el plantel, buscando que estén a la altura del equipo, y que las incorporaciones extranjeras serán consideradas únicamente para reforzar posiciones específicas.

Pablo Repetto avanza en sus prácticas con Santa Fe y pensando en la Copa Libertadores 2026 - crédito Santa Fe

Sobre los objetivos internacionales, Repetto resaltó ante Caracol Radio la exigencia y los sueños que despierta la participación en la Libertadores bajo el sello de un club con historia: “Ganar todos los partidos. Después ponerse como objetivo ganar la Copa, sean los grandes de Colombia, de Uruguay, de Chile, todos soñamos y más cuando tenés una historia, pero esa ilusión va creciendo o no con el rendimiento del equipo. Hay que ir paso a paso y nos ilusionaremos más”.

La planificación de la pretemporada ya está definida: “El 2 (de enero) ya estamos comenzando. El 15 jugamos una de las finales, después campeonato, Superliga, es un calendario apretado. Necesitamos que los jugadores se adapten a la altura, a la idea de juego, en lo físico. Es un calendario apretado, con poco tiempo. Tenemos que tomar las mejores decisiones porque hay que ganar todo lo que se pueda”.