Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del mercado de fichajes de la Liga Betplay 2026.
Sigue la polémica en torno a la negociación de Junior de Barranquilla y Jannenson Sarmiento, volante del Unión Magdalena y que parecía cera del Tiburón, que lo quería para que fuera su primer fichaje para la Copa Libertadores 2026, pero todo indica que los planes cambiaron y las conversaciones se cayeron.
Se trata de Kevin Pérez, atacante del Deportes Tolima y una de las figuras del cuadro vinotinto y oro en la temporada, así lo detalló Julián Capera, el 23 de diciembre de 2025.
Durante la temporada 2025, Pérez jugó 46 partidos en 2.948 minutos, y anotó 3 goles, además de realizar 7 asistencias. A continuación, estos fueron los detalles de sus goles:
La transferencia de Jannenson Sarmiento al Atlético Junior de Barranquilla quedó oficializada este 23 de diciembre de 2025, reforzando la plantilla rojiblanca con miras a los compromisos nacionales e internacionales de la próxima temporada.
El 23 de diciembre de 2025, el Unión Magdalena a través de un comunicado de prensa confirmó el traspaso de Janensson Sarmiento al Junior de Barranquilla.
Así se dio la confirmación por parte del cuadro samario.
“Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento quien continuará su carrera profesional en el Junior”, anunciaron los directivos del Unión Magdalena.