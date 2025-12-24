Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Mientras el fútbol colombiano entra en el receso por las festividades de fin de año, los equipos de la Liga BetPlay se mueven para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026

La Liga BetPlay se mueve
La Liga BetPlay se mueve en su mercado de fichajes - crédito Catalina Olaya / Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del mercado de fichajes de la Liga Betplay 2026.

12:47 hsHoy

Julio Comesaña se peleó con el dueño del Unión Magdalena: “Le llenó la cabeza de cucarachas a Fuad Char”

El empresario Eduardo Dávila se despachó en contra del recordado ex entrenador del Tiburón por la negociación de Jannenson Sarmiento, que se enfrió cuando estaba cerca de los rojiblancos

Julio Comesaña y Eduardo Dávila
Julio Comesaña y Eduardo Dávila entraron en pelea por la negociación de Junior por el volante Jannenson Sarmiento, del Unión Magdalena - crédito Colprensa / Unión Magdalena

Sigue la polémica en torno a la negociación de Junior de Barranquilla y Jannenson Sarmiento, volante del Unión Magdalena y que parecía cera del Tiburón, que lo quería para que fuera su primer fichaje para la Copa Libertadores 2026, pero todo indica que los planes cambiaron y las conversaciones se cayeron.

Leer la nota completa
12:39 hsHoy

Junior de Barranquilla iría por otro refuerzo para la temporada 2026

Así se confirmó el interés
Así se confirmó el interés por una de las grandes figuras del Deportes Tolima al cuadro campeón de Colombia - crédito @JulianCaperaB / X

Se trata de Kevin Pérez, atacante del Deportes Tolima y una de las figuras del cuadro vinotinto y oro en la temporada, así lo detalló Julián Capera, el 23 de diciembre de 2025.

Durante la temporada 2025, Pérez jugó 46 partidos en 2.948 minutos, y anotó 3 goles, además de realizar 7 asistencias. A continuación, estos fueron los detalles de sus goles:

  • 9 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y doblete en el Unión Magdalena 3-1 Deportes Tolima
  • 25 de noviembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: 45 minutos y gol en el Independiente Santa Fe 1-2 Deportes Tolima
12:22 hsHoy

Unión Magdalena confirmó la transferencia de su figura, Jannenson Sarmiento, al Junior de Barranquilla, campeón de la Liga BetPlay

El campeón de Colombia confirmó a su primer refuerzo de cara a lo que será la temporada 2026 en donde afrontará Superliga, Liga Betplay y Copa Libertadores

El cuadro samario confirmó el
El cuadro samario confirmó el traspaso de su máxima figura a través de un comunicado de prensa - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La transferencia de Jannenson Sarmiento al Atlético Junior de Barranquilla quedó oficializada este 23 de diciembre de 2025, reforzando la plantilla rojiblanca con miras a los compromisos nacionales e internacionales de la próxima temporada.

Leer la nota completa
11:38 hsHoy

El campeón de Colombia se refuerza con gran figura

Así fue el momento donde
Así fue el momento donde el goleador recibió su distinción por ser el artillero en el Torneo BetPlay 2024-II - crédito Montiner Alvis Arrieta / Colprensa

El 23 de diciembre de 2025, el Unión Magdalena a través de un comunicado de prensa confirmó el traspaso de Janensson Sarmiento al Junior de Barranquilla.

Así se dio la confirmación por parte del cuadro samario.

“Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento quien continuará su carrera profesional en el Junior”, anunciaron los directivos del Unión Magdalena.

