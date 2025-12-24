Deportes

Equipo de la Liga BetPlay arremetió contra el periodista César Augusto Londoño: “El micrófono no es un martillo”

El club de Rionegro reaccionó con un mensaje contundente tras la conquista de Junior, recordando a César Augusto Londoño y Steven Arce las dudas planteadas sobre sus exjugadores, quienes terminaron siendo figuras clave en la final

Águilas Doradas no ha podido hacer una buena campaña en la temporada 2025 del fútbol colombiano - crédito Águilas Doradas

El título de Junior en la final ante Deportes Tolima, el 16 de diciembre de 2025, provocó que Águilas Doradas de Rionegro retome un debate que meses atrás involucró a destacados periodistas colombianos.

En un video difundido en su cuenta de X, el 21 de diciembre de 2025, tras la consagración de los barranquilleros, el club antioqueño evidenció la relevancia de tres exjugadores suyos, cuyo desempeño fue clave para el éxito reciente de Junior, y expuso la polémica crítica realizada durante el mercado de fichajes por César Augusto Londoño y Steven Arce, de Caracol Radio.

Este fue el momento cuando el cuadro de Rionegro recordó las palabras de Steven Arce y César Augusto Londoño, dejando por debajo la reputación del cuadro antioqueño - crédito @AguilasDoradas / X

Así, la institución recordó cómo el tiempo desmintió los prejuicios en torno al refuerzo de equipos grandes con talento de clubes considerados menores.

La reacción de Águilas Doradas se articuló en un mensaje publicado junto a imágenes de los futbolistas.

“El fútbol deja una advertencia clara: el micrófono no es un martillo para golpear procesos ni personas. El periodismo está para analizar con argumentos, no para descalificar ni dictar sentencias desde el prejuicio.

Esta declaración fue acompañada de fragmentos donde los comunicadores juzgaban que Junior no sumaría garantías al incorporar a jugadores como Guillermo Celis, Jesús David Rivas y Jhon Fredy Salazar.

La crítica se originó meses antes, cuando durante el mercado de 2025 Junior incorporó a esas figuras procedentes del equipo de Rionegro. Londoño y Arce mostraron escepticismo sobre el potencial de estos refuerzos para elevar el nivel del ‘Tiburón’.

Sin embargo, el desenlace deportivo fue contundente: Junior alcanzó el campeonato tras golear 4 a 0 a Tolima, en lo que se consideró la final más dispareja de los torneos cortos y con un rendimiento destacado de Guillermo Celis y Jesús Rivas, figuras del Junior, provenientes de Águilas Doradas.

En contraste, Salazar no logró consolidarse como titular por problemas de adaptación, pese a haber sido capitán en Águilas Doradas.

“Águilas Doradas reafirma su respeto por el futbol colombiano, los protagonistas y la opinión pública que alimenta el debate deportivo, la critica con rigor construye, el menosprecio no. Hace unos meses alguien insinuó con un ‘déjame decirte’ que reforzarse con jugadores de Águilas no daba garantías. Hoy el futbol responde solo, Junior es campeón con tres futbolistas formados y potenciados en nuestro proyecto... A los medios y analistas, critiquen, cuestionen, debatan, pero háganlo con respeto, porque en este deporte, déjame decirte, el futuro se escribe en la cancha”, dijeron.

Las palabras del club subrayan cómo el deporte puede refutar los análisis apresurados y reivindicar el valor de la formación en instituciones emergentes. La repercusión de este mensaje resalta la influencia que los movimientos de mercado y las valoraciones mediáticas tienen sobre la percepción e impacto de los jugadores y clubes en el fútbol profesional colombiano.

Así le respondió el Pulso del Fútbol a Águilas Doradas

Londoño y Arce defendieron su punto de vista tras el fuerte video que publicó Águilas Doradas - crédito @cesaralo/Instagram

Al cierre de la discusión, el 22 de diciembre de 2025, Steven Arce destacó la recurrencia de críticas hacia el club por situaciones extradeportivas e indicó que los problemas de Águilas no pueden achacarse al periodismo:

“No busquen responsables de esas malas campañas en los periodistas, no veo un irrespeto en las críticas, simplemente críticas son críticas”, afirmó, retomando la idea de que los cambios constantes de jugadores y entrenadores responden a factores internos y no a señalamientos de la prensa.

Steven Arce defendió su postura en contra de Águilas Doradas - crédito @stevenarce/ Instagram

Además, cuestionó los motivos de la publicación del club:

“Seguramente querían atención y es que después de dos años sin estar en las finales, se necesita. De lo contrario no entiendo la publicación”.

A lo largo del debate, César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol, reconoció que pudo haberse precipitado con su comentario inicial y matizó sus apreciaciones:

“Yo me pude haber apresurado a juzgar tres jugadores que tenían todo por rendir o por demostrar. Si les molestó el ‘déjame decirte’, excúsenme, pero no fue con la intención, fue una opinión”, declaró.

Londoño también expuso estadísticas sobre el aporte de los exjugadores de Águilas en Junior, enfatizando que solo Jesús Rivas participó directamente en goles, con tres anotaciones, y aclaró que aunque los tres elementos aportaron, “no fueron ni Enamorado, ni Didier Moreno, ni Peña, ni los laterales, ni el arquero Silveira, pero dieron una mano”.

Por otro lado, Arce reiteró su postura respecto al trasfondo de las críticas, señalando:

“Si puede haber un encontronazo de opiniones alrededor de si se ficha o no un jugador de un equipo que le vaya mal. No me digan que descubrieron en Águilas a Guillermo Celis, lo venimos viendo desde hace años. No me digan que descubrieron a Jhon Fredy Salazar, fue campeón en Santa Fe, no me digan que descubrieron un jugador de treinta y treinta y dos años, respectivamente”, y precisó que Jesús Rivas es el único futbolista formado desde categorías juveniles en el club.

La dinámica entre periodistas y equipos fue un punto de reflexión central en la discusión. Londoño subrayó la diferencia entre análisis y censura, al manifestar:

“Lo que dice Águilas no es molesto, no es ofensivo. Es una opinión. Decir ‘déjame decirte’ no es que los estoy censurando. Sí fue un bajón de caña, porque Águilas no es el super equipo para aportarle tres jugadores a un equipo como Junior. ¿Cuántas veces a Águilas le ha contratado tres jugadores? Yo creo que es la primera vez”.

