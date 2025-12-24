Deportes

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Luego de los desmanes en la final de la Copa Colombia, el presidente Carlos Mario Zuluaga reveló que el calendario de competencias está a la espera de que se discuta el tema de la seguridad

Tras el partido entre Medellín
Tras el partido entre Medellín y Atlético Nacional, aficionados empezaron una batalla campal en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

El fútbol colombiano terminó su temporada 2025 el miércoles 17 de diciembre, cuando Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Colombia frente al Independiente Medellín, lo que desencadenó actos de violencia por parte de las dos hinchadas en el estadio Atanasio Girardot.

Por esa razón, el Gobierno nacional tendría detenido el inicio de la campaña 2026 para la Liga BetPlay, además de las fechas para la Copa Colombia, Liga Femenina y la Primera B, debido a que tendrá una reunión con la Dimayor sobre la violencia en los estadios.

Cabe recordar que es la segunda ocasión seguida que la Copa BetPlay acaba en desmanes durante la final, pues en la edición 2024 se dieron los enfrentamientos entre un grupo de aficionados del América y la Policía, en las tribunas del estadio Pascual Guerrero, que provocó el cierre del escenario a inicios de 2025.

“Se habla de una posible espera“

Durante una entrevista con Caracol Radio, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que el Gobierno nacional citó a la entidad a una mesa de trabajo con respecto a lo que pasó en Medellín, donde los desmanes en la final de Copa Colombia dejaron más de 50 heridos, entre ellos, siete policías.

“Se habla de una posible espera por lo de Medellín. Tenemos una reunión citada por el Viceministerio del Interior para el día 5 de enero, la cual tenemos que atender. No conocemos el temario, un orden del día normal. Hemos trabajado durante el año y lo que queremos es unificar protocolos de estadios", dijo el directivo.

Responsables De Desmanes En El Estadio Atanasio Girardot - crédito Alcaldía de Medellín

Zuluaga explicó que, hasta que no se llegue a un acuerdo en la reunión, será difícil el manejo de logística en los partidos: “Hay una descoordinación total de los protocolos de seguridad. Desde el gobierno existe la comisión, pero no tiene autonomía en lo regional. La policía en este momento alega no tener responsabilidad de lo que ocurra en los estadios”.

De otro lado, la Dimayor informó que está a la espera de dicho encuentro con el Gobierno y la información de conciertos para definir el calendario de 2026: “Hubo varios problemas que no fueron superiores a los que veníamos enfrentado en los años anteriores. Se cumplió en el 87% y lo que hubo fue cambios de horarios, pero no de fechas, logramos un ahorro en tiquetes aéreos y hoteleros. Fue de gran valor”.

Los conciertos en los estadios
Los conciertos en los estadios alteraron el calendario de partidos en el fútbol colombiano - crédito @JulianCaperaB/X

“Tenemos que ajustarlo y les pedimos a las regionales para que nos colaboren con la programación cultural de los estadios, no nos han respondido todos, si no nos responden el 5 de enero sacaremos la programación y ahí vienen los inconvenientes, porque si no tenemos los insumos que necesitamos el producto no es el que queremos”, finalizó.

Aclaración sobre la Copa Colombia

El presidente de la Dimayor aprovechó el espacio en el medio para aclarar lo dicho sobre los campeones de la Copa Colombia en el siglo XX, pues fue en esa emisora: “Se lo envié escrito a Diego (Rueda). Yo arranqué y dije que desde el 2008 se había reestructurado la Copa Colombia. La Conmebol autorizó que se hicieran torneos nacionales que tuvieran una inclusión de categorías profesionales de todos los países y lo hicimos con la A y la B. Se inició en el 2008 y se ha hecho sin ninguna interrupción”.

“Antes, yo no desconozco que se hicieron competencias que dieron origen a campeones, la duda era de qué nombre se le daba, porque lo que se buscó era que hubiera un patrocinador para mantener la subsistencia de la liga, de la copa misma, y así se ha mantenido hasta la fecha”, añadió.

La actual Copa Colombia se
La actual Copa Colombia se entrega desde la edición 2008, cuando la Dimayor revivió el certamen - crédito DIM

Para Zuluaga, la razón de no denominar como campeones de Copa Colombia a aquellos ganadores antes de 2008 es porque se reestructuró el torneo en 2008: “Pero no se pueden negar que hubo unos torneos, que también tuvieron unos campeones y hacen parte de los palmareses de cada uno de los clubes”.

“Fueron títulos oficiales porque fueron organizados por la Dimayor y ni yo ni nadie puede quitar esos títulos, sería negar que se hicieron esos campeonatos y que tuvieron campeones y un trofeo que se entregó. Eso no se puede negar, la historia está escrita, y hace parte del palmarés de cada club”, aseguró.

