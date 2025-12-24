El futuro de Jhon Durán se complica en Fenerbahce: le buscarían reemplazo mientras sale a vacaciones

Jhon Jáder Durán no la ha pasado bien en el Fenerbahce y empieza a escuchar rumores de un reemplazo en el equipo - crédito Umit Bektas/REUTERS

Fenerbahce analiza reforzar su línea de ataque para la próxima temporada y evalúa la posible llegada de un nuevo delantero para ocupar el lugar de Jhon Jáder Durán, tras un semestre marcado por el bajo rendimiento goleador y problemas físicos del colombiano.

La directiva del club turco considera esta decisión tras constatar el escaso promedio de goles y la limitada generación de ocasiones ofensivas por parte de Durán en sus primeros meses en el equipo, sumado a sus polémicas en la temporada por la mala actitud y declaraciones.

De esta manera, el atacante arriesgaría no solo su lugar en el equipo, en el que se encuentra a préstamo desde Al Nassr, sino que no quedaría entre los convocados a la selección Colombia para el mundial de 2026, debido a la falta de continuidad e inestabilidad en su carrera.

¿Se acerca el final de Durán?

El delantero colombiano llegó al Fenerbahce en julio de 2025, procedente de Al Nassr, con la intención de relanzar su carrera en el fútbol europeo. Sin embargo, las expectativas iniciales se vieron condicionadas por lesiones que redujeron su participación a quince partidos, ocho de ellos como titular.

En ese periodo, Durán anotó cuatro goles, recibió seis tarjetas amarillas y fue expulsado una vez. Estas cifras se consideran insuficientes para un delantero central en el conjunto de Estambul, motivo por el que la prensa turca ha cuestionado su aporte ofensivo.

Jhon Jáder Durán vuelve a estar en el ojo del huracán con Fenerbahce, producto de su mala actitud - crédito Fenerbahce SK

Berk Göl, periodista especializado, señaló que el club “priorizaría fichar a un delantero” en lugar de un mediapunta, ya que “Durán no crea ocasiones claras ni siquiera cuando el delantero juega bien. Necesitamos ver un Jhon Durán que llegue a posiciones más goleadoras”. Estas valoraciones reflejan la percepción general existente en el entorno del club turco sobre la urgencia de fortalecer la delantera para la próxima campaña.

Aunque el mercado invernal apenas abrirá en enero y son pocas las opciones que se encuentran disponibles, los turcos no descartan nombres como el de Mateo Cassierra, otro colombiano y que fue compañero del delantero en la Tricolor, lo que sería toda una sorpresa en el fútbol internacional.

El delantero colombiano Mateo Cassierra tiene experiencia en la Tricolor y ahora suena para el Fenerbahce - crédito Manuel Bruque/EFE

A vacaciones

De manera paralela, la gestión interna del vestuario también incidió en la presencia de Durán en el tramo final del año. Tanto él como su compañero Ederson estuvieron ausentes en el clásico ante Besiktas por la fase de grupos de la Copa de Turquía debido a una licencia concedida por el entrenador Domenico Tedesco en las fiestas navideñas.

“No tomé esta decisión solo. La tomamos juntos. Hablo de la importancia de ser una familia. No somos máquinas. Somos seres humanos. Y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores sudamericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron”, explicó Tedesco en rueda de prensa.

Domenico Tedesco, técnico de Fenerbahce, le dio vacaciones a Jhon Jáder Durán, pese a su mal momento en el club - crédito Murad Sezer/REUTERS

El primer partido oficial de Fenerbahce en 2026 será la semifinal de la Supercopa de Turquía, prevista para el seis de enero, mientras la directiva mantiene activa la búsqueda de refuerzos ofensivos. El futuro de Durán queda a la espera de los movimientos en el mercado y de la evaluación que realicen los responsables deportivos en la ventana de fichajes de invierno.

Pese a las dificultades, el club valoró la entrega del jugador. Según Tedesco, la concesión de licencias respondió a la necesidad de atender aspectos personales y familiares, resaltando la disposición del colombiano para contribuir con el equipo aún en momentos difíciles físicos.

Mientras tanto, el deportista pasará las fiestas con su familia en territorio colombiano, a la espera de lo que le depare en 2026, pues solo le quedan seis meses de préstamo en Fenerbahce y después volverá a Al Nassr, equipo con el que tiene contrato hasta julio de 2030 y solo estuvo allí entre enero y junio.