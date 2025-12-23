Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

La actual Copa Colombia se entrega desde la edición 2008, cuando la Dimayor revivió el certamen - crédito DIM

El reciente pronunciamiento de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, ha agitado el panorama del fútbol colombiano al afirmar que los títulos de la Copa Colombia entregados antes de 2008 carecen de carácter oficial.

Esta declaración, transmitida durante una entrevista con Diego Rueda en El VBar Caracol, implica que Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín y Boca Juniors de Cali deberán descontar una conquista cada uno de su registro histórico, pues todos lograron la Copa antes de su reestructuración formal en ese año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según precisó Zuluaga, la competencia solo tiene validez oficial a partir de 2008, año en el que la Dimayor relanzó el torneo bajo el nombre de Copa Postobón tras un prolongado periodo de inactividad.

“La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 que se llamó Copa Postobón. Y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se están llevando en forma oficial”, explicó Zuluaga.

El ganador de la Copa Colombia clasifica a la Copa Sudamericana del siguiente año - crédito Colprensa/Camila Díaz

De este modo, los registros anteriores pierden aval, relegando los trofeos obtenidos en 1951, 1953, 1981 y 1989 al terreno de la anécdota y no de la estadística federativa.

El origen de la Copa Colombia se sitúa en 1951, durante la etapa conocida como El Dorado.

En aquella primera edición, Boca Juniors de Cali superó en la final a Independiente Santa Fe; posteriormente, en 1953, Millonarios se adjudicó el trofeo tras vencer a Boca.

El torneo tuvo entonces varios periodos de interrupción: tras una primera pausa volvió en 1981, cuando Deportivo Independiente Medellín derrotó al Deportivo Cali, y ocho años después, en 1989, Santa Fe se impuso a Unión Magdalena para añadir su único cetro en el certamen hasta la fecha.

Otra de las polémicas por la realización de la Copa Colombia es por la premiación que entrega al campeón. Actualmente, este torneo no da premio económico y el campeón clasifica a la Copa Sudamericana, en donde enfrentará a otro equipo colombiano, clasificado por reclasificación, en la fase previa.

Este es el palmarés de campeones de la Copa Colombia

La Copa Colombia se juega en varias fases a lo largo del año - crédito Dimayor

Atlético Nacional : 8 títulos (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025)

Millonarios : 2 títulos (2011 y 2022)

Independiente Medellín : 2 títulos (2019 y 2020)

Junior de Barranquilla : 2 títulos (2015 y 2017)

Santa Fe : 1 título (2009)

Deportivo Cali : 1 título (2010)

Deportes Tolima : 1 título (2014)

La Equidad: 1 título (2008)

Así quedó el palmarés de campeones en el fútbol colombiano

Atlético Nacional levantó por tercera vez consecutiva el título de la Copa Colombia 2025 - crédito Atlético Nacional

A raíz del anuncio de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, el palmarés oficial de estos clubes experimenta un ajuste: Millonarios debe contar 21 títulos, Santa Fe 17, Medellín 8, y Boca Juniors de Cali queda sin títulos oficiales en el fútbol profesional colombiano.

Atlético Nacional: 37 títulos (18 Ligas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte y 2 Interamericanas) Millonarios: 21 (16 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte) Independiente Santa Fe: 17 títulos (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 4 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank) América de Cali: 16 títulos (15 Ligas, 1 Merconorte) Junior de Barranquilla: 15 títulos (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas) Deportivo Cali: 12 títulos (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga) Independiente Medellín: 8 títulos (6 Ligas, 2 Copas Colombia) Once Caldas: 5 títulos (4 Ligas, 1 Copa Liberadores) Deportes Tolima: 5 títulos (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga) Deportivo Pasto: 1 título (1 Liga) Deportes Quindío: 1 título (1 Liga) Atlético Bucaramanga: 1 título (1 Liga) Cúcuta Deportivo: 1 título (1 Liga) Deportivo Pereira: 1 título (1 Liga) Boyacá Chicó: 1 título (1 Liga) Unión Magdalena: 1 título (1 Liga) La Equidad: 1 título (1 Copa Colombia)