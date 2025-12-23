Deportes

Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

El primer campeón de la Copa Colombia es La Equidad, con el título del 2008, y desde entonces hubo otros siete clubes campeones del torneo que une a la primera y la segunda división

Guardar
La actual Copa Colombia se
La actual Copa Colombia se entrega desde la edición 2008, cuando la Dimayor revivió el certamen - crédito DIM

El reciente pronunciamiento de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, ha agitado el panorama del fútbol colombiano al afirmar que los títulos de la Copa Colombia entregados antes de 2008 carecen de carácter oficial.

Esta declaración, transmitida durante una entrevista con Diego Rueda en El VBar Caracol, implica que Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín y Boca Juniors de Cali deberán descontar una conquista cada uno de su registro histórico, pues todos lograron la Copa antes de su reestructuración formal en ese año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según precisó Zuluaga, la competencia solo tiene validez oficial a partir de 2008, año en el que la Dimayor relanzó el torneo bajo el nombre de Copa Postobón tras un prolongado periodo de inactividad.

“La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 que se llamó Copa Postobón. Y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se están llevando en forma oficial”, explicó Zuluaga.

El ganador de la Copa
El ganador de la Copa Colombia clasifica a la Copa Sudamericana del siguiente año - crédito Colprensa/Camila Díaz

De este modo, los registros anteriores pierden aval, relegando los trofeos obtenidos en 1951, 1953, 1981 y 1989 al terreno de la anécdota y no de la estadística federativa.

El origen de la Copa Colombia se sitúa en 1951, durante la etapa conocida como El Dorado.

En aquella primera edición, Boca Juniors de Cali superó en la final a Independiente Santa Fe; posteriormente, en 1953, Millonarios se adjudicó el trofeo tras vencer a Boca.

El torneo tuvo entonces varios periodos de interrupción: tras una primera pausa volvió en 1981, cuando Deportivo Independiente Medellín derrotó al Deportivo Cali, y ocho años después, en 1989, Santa Fe se impuso a Unión Magdalena para añadir su único cetro en el certamen hasta la fecha.

Otra de las polémicas por la realización de la Copa Colombia es por la premiación que entrega al campeón. Actualmente, este torneo no da premio económico y el campeón clasifica a la Copa Sudamericana, en donde enfrentará a otro equipo colombiano, clasificado por reclasificación, en la fase previa.

Este es el palmarés de campeones de la Copa Colombia

La Copa Colombia se juega
La Copa Colombia se juega en varias fases a lo largo del año - crédito Dimayor
  • Atlético Nacional: 8 títulos (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025)
  • Millonarios: 2 títulos (2011 y 2022)
  • Independiente Medellín: 2 títulos (2019 y 2020)
  • Junior de Barranquilla: 2 títulos (2015 y 2017)
  • Santa Fe: 1 título (2009)
  • Deportivo Cali: 1 título (2010)
  • Deportes Tolima: 1 título (2014)
  • La Equidad: 1 título (2008)

Así quedó el palmarés de campeones en el fútbol colombiano

Atlético Nacional levantó por tercera
Atlético Nacional levantó por tercera vez consecutiva el título de la Copa Colombia 2025 - crédito Atlético Nacional

A raíz del anuncio de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, el palmarés oficial de estos clubes experimenta un ajuste: Millonarios debe contar 21 títulos, Santa Fe 17, Medellín 8, y Boca Juniors de Cali queda sin títulos oficiales en el fútbol profesional colombiano.

  1. Atlético Nacional: 37 títulos (18 Ligas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte y 2 Interamericanas)
  2. Millonarios: 21 (16 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte)
  3. Independiente Santa Fe: 17 títulos (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 4 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank)
  4. América de Cali: 16 títulos (15 Ligas, 1 Merconorte)
  5. Junior de Barranquilla: 15 títulos (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas)
  6. Deportivo Cali: 12 títulos (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)
  7. Independiente Medellín: 8 títulos (6 Ligas, 2 Copas Colombia)
  8. Once Caldas: 5 títulos (4 Ligas, 1 Copa Liberadores)
  9. Deportes Tolima: 5 títulos (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)
  10. Deportivo Pasto: 1 título (1 Liga)
  11. Deportes Quindío: 1 título (1 Liga)
  12. Atlético Bucaramanga: 1 título (1 Liga)
  13. Cúcuta Deportivo: 1 título (1 Liga)
  14. Deportivo Pereira: 1 título (1 Liga)
  15. Boyacá Chicó: 1 título (1 Liga)
  16. Unión Magdalena: 1 título (1 Liga)
  17. La Equidad: 1 título (1 Copa Colombia)

Temas Relacionados

Copa ColombiaPalmarés de títulos del fútbol colombianoCarlos Mario ZuluagaDimayorPresidente de DimayorTítulos equipos colombianosSanta FeMillonariosIndependiente MedellínColombia-Deportes

Más Noticias

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI

Por su parte, Nairo Quintana quedó en el borde de los quinientos ciclistas del listado, mientras que Santiago Buitrago acompaña a Egan entre los cien mejores pedalistas del mundo

Egan Bernal es el mejor

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

La tenista barranquillera denunció cómo la temporada 2025 se vio perjudicada por el actuar del presidente de la Fedecoltenis Mauricio Lederman

La colombiana más ganadora en

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Los Leones, con participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, no han confirmado ni un solo refuerzo, mientras que los Embajadores han anunciado tres caras nuevas para el 2026

Santa Fe y Millonarios quieren

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

El extremo atacante completó 84 partidos con la camiseta verdolaga, marcó once goles, dio la misma cantidad de asistencias y fue campeón de la Copa Colombia en dos ocasiones

Esta es la millonada que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Mariana Pajón comparte los retos

Mariana Pajón comparte los retos y alegrías de su primer mes como madre de Theo: “En desorden”

Aida Victoria Merlano tuvo que hospitalizarse por urgencias: “Me desmayé y casi convulsiono”

Novia de Yeferson Cossio aclaró cuál es el estado de salud del ‘influecer’ tras complicada operación: “El corazón la iba a explotar”

Karol G llegó a Quibdó: esta es la actividad que realizaría la ‘Bichota’ en el Chocó

La artista colombiana más buscada de 2025 mantuvo a sus fans conectados con su talento y perseverancia

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia