La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

La tenista María Fernanda Herazo acusa al presidente de la Federación, Mauricio Lederman, de intimidación tras el fallo judicial en su favor - crédito Colprensa

El reciente pronunciamiento de María Fernanda Herazo ha reavivado el debate sobre la estructura del tenis colombiano, al denunciar que la Federación Colombiana de Tenis fue declarada judicialmente responsable de vulnerar sus derechos fundamentales.

La tenista, que ostenta el récord de títulos profesionales en la historia del país, sostiene que la reacción del presidente de la Federación, Mauricio Lederman, al conceder entrevistas tras el fallo, constituye un intento de intimidación.

Herazo subraya que su caso trasciende lo personal y expone una problemática de fondo: la resistencia de las élites tradicionales del tenis a aceptar el éxito de una deportista que, según sus palabras, “construyó una carrera ganadora sin pedir permiso ni deber favores”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, la barranquillera enfatizó que la dignidad ha guiado cada una de sus decisiones profesionales, incluso cuando ello implicó rechazar oportunidades de alto perfil.

Entre los ejemplos que cita, destaca su negativa a participar en el WTA 250 de Bogotá tras manifestar públicamente su postura sobre la Billie Jean King Cup, así como su decisión de priorizar un torneo competitivo en Brasil por encima de la exhibición entre Nadal y Ruud.

La dignidad y la autonomía han guiado la carrera profesional de María Fernanda Herazo, quien rechaza favores y validaciones externas - crédito Colprensa/Diego Pineda

Herazo afirma: “Dignidad es rechazar una invitación al WTA 250 de Bogotá, recibida después de decir públicamente en Youtube que no iba a la Billie Jean King Cup. Dignidad es rechazar participar en el evento Nadal vs Ruud porque preferí competir en un torneo en Brasil antes que una exhibición: mi carrera por encima del dinero”.

La tenista también remarcó que su independencia y logros deportivos han incomodado a quienes históricamente han controlado el tenis en Colombia.

“Sé perfectamente qué es lo que incomoda a muchos: que una mujer de origen humilde, proveniente de un estrato 1, haya construido una carrera ganadora sin someterse”, expresó Herazo en sus redes sociales, y añadió: “El tenis no son ellos. El tenis somos todos”.

Para la deportista, el verdadero problema radica en que su éxito no puede ser administrado ni reclamado por las élites, lo que, a su juicio, resulta intolerable para ciertos sectores.

Con 38 títulos en el circuito ITF, María Fernanda Herazo se consolida como la tenista colombiana más ganadora de la historia - crédito Maria Fernanda Herazo

En el plano deportivo, Herazo consolidó su posición como la colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional al conquistar su título número treinta y ocho en el circuito ITF, tras imponerse en dobles junto a la estadounidense Dasha Ivanova en el torneo de Santa Tecla.

La dupla superó en la final a las francesas Sophia Biolay y Jade Bronay con parciales de 6 – 4 y 7 – 5, según informó el Comité Olímpico Colombiano. El recorrido hacia el título incluyó victorias contundentes en las rondas previas, como el triunfo en semifinales ante la ecuatoriana Mell Reasco y la brasileña Carolina Bohrer por 4 – 6, 6 – 2 y 10 – 5.

A lo largo de su carrera, Herazo ha sumado éxitos en los Grand Slams Junior, el Campeonato Mundial Juvenil y ha representado a Colombia en escenarios internacionales de alta exigencia, incluidos los Juegos Olímpicos de la Juventud. Su palmarés en el Ciclo Olímpico es notable: doble medallista de oro en los Juegos Nacionales, en los Juegos Bolivarianos y en los Juegos Suramericanos, además de tres oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos.

El palmarés de Herazo incluye éxitos en Grand Slams Junior, el Campeonato Mundial Juvenil y múltiples medallas en el Ciclo Olímpico - crédito Colprensa

Herazo concluyó su declaración pública con una defensa de su coherencia y principios, rechazando cualquier interpretación de arrogancia o victimismo. “Lo mío no es arrogancia. No es victimismo. Es coherencia”, sentenció la tenista, quien insiste en que sus logros han sido fruto del mérito y la autonomía, sin depender de favores ni de la validación de las estructuras de poder del tenis colombiano.