Encienden la polémica en Portugal, previo al partido ante Colombia: “Si jugamos mejor sin Cristiano, es en parte culpa nuestra”

Bruno Fernandes, capitán de la selección de Portugal y mediocampista del Manchester United, defendió el papel de Cristiano Ronaldo en el equipo nacional antes del enfrentamiento clave ante Colombia por el mundial 2026, que será en la tercera fecha por el grupo K y que será clave para la clasificación a los dieciseisavos de final.

El debate sobre si los lusos rinden mejor con o sin CR7 ha cobrado fuerza a medida que se acerca el torneo, pues la edad del jugador empieza a marcar diferencia y saben que es la última oportunidad de buscar el título con el astro en la nómina, enfrentando a una Tricolor que promete dar la pelea

“Cristiano puede darnos muchas cosas”

Fernandes, en entrevista con Canal 11 de Portugal, abordó directamente esta controversia: “Sé lo que la gente piensa: que jugamos mejor sin Cristiano, que los jugadores son más libres y fluyen mejor. Pero si eso ocurre, es en parte culpa nuestra”. El capitán portugués insistió en que el equipo no debe preocuparse por la presencia del histórico goleador, ya que “él puede darnos muchas cosas”.

El volante del Manchester United profundizó en los argumentos que sostienen su respaldo a Ronaldo, destacando su vigencia y el valor que aporta dentro del área rival. Según el mediocampista, “Cristiano sigue siendo un jugador de muy alto nivel. Atrae a los defensores, fija marcas y genera espacios para los demás”.

Además, explicó que cada integrante del plantel ofrece cualidades distintas y que el verdadero reto radica en saber aprovecharlas. “Si no juega Cristiano y entra Gonçalo Ramos, él aporta presión alta y buenas diagonales. Todo depende de lo que necesite el equipo”, señaló Fernandes, quien también utilizó su propio ejemplo para ilustrar la diversidad de roles: “Cuando yo no juego y Bernardo Silva actúa como número 10, el equipo tiene más posesión. Yo aporto más el último pase. Todos sumamos y flaqueamos en algo”.

El contexto del próximo partido entre Portugal y Colombia añade relevancia a las palabras de Fernandes. Ambas selecciones comparten el Grupo K junto a Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo. El duelo entre portugueses y colombianos, programado para el 27 de junio, será la sexta participación del referente de Al Nassr, siendo junto a Messi los únicos que asistieron a seis mundiales.

La visión de Fernandes sobre la convivencia de talentos en la selección portuguesa refleja la convicción de que el éxito colectivo depende de la capacidad del grupo para potenciar las virtudes individuales, especialmente las de figuras como Cristiano Ronaldo, en la búsqueda del máximo objetivo en el Mundial 2026.

Buen dinero en el mundial

En el plano económico, el mundial 2026 marcará un hito, pues el Consejo de la FIFA celebrado en Doha determinó un incremento del 50% en los premios, con un total de USD 727 millones a repartir, siendo otro de los beneficios para los 48 participantes en Estados Unidos, México y Canadá.

El campeón, que se coronará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, recibirá 50 millones de dólares por el título, cifra que podría superar los 60 millones de dólares al sumar los pagos por participación y conforme vaya avanzando de ronda desde la fase de grupos hasta la final.

Por su parte, la selección de Colombia, que regresa a la Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022, tiene asegurados 9 millones de dólares por participar y 1,5 millones de dólares adicionales para gastos logísticos, sumando un total de 10,5 millones de dólares, con la posibilidad de aumentar esa cifra según su desempeño en el torneo.