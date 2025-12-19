Polémica en Junior por posible salida de una de sus figuras que dejó duro mensaje: “No me dieron ninguna explicación”

Junior de Barranquilla viene de ganar 4-0 en el marcador global al Deportes Tolima en la gran final de la Liga BetPlay - crédito Junior

Junior de Barranquilla dejó a un lado la celebración por la estrella 11 en el fútbol colombiano y planifica la temporada 2026, cuando defenderá el título y disputará la Copa Libertadores, en la fase de grupos y soñando con llegar lejos, pues en su última presentación, en 2024, se quedó en octavos de final.

Sin embargo, le daría la salida a una de sus figuras en la campaña de 2025, un jugador que se esforzó mucho a lo largo del año y fue determinante en el segundo semestre, aunque en los últimos compromisos perdió el puesto de titular y en la final entró en la parte complementaria.

Además, ese mismo futbolista envió un duro mensaje a los directivos por su posible despedida, esperando que se resuelva todo porque dejó ver que quiere seguir con los tiburones, aunque sabiendo que ahora tiene mayor mercado para encontrar un club para 2026.

“Si no quieren contar conmigo, voy a estar súper agradecido”

Son muchos los jugadores que aportaron a la campaña del Tiburón al título, pues desde la primera fecha demostraron talento y por eso fue que el equipo se mantuvo 10 jornadas en el primer puesto, que se consolidó en cuadrangulares y le pasó encima al Tolima en la final.

Javier Báez destacó con el Junior, pero es probable que le diga adiós al club, debido a que su contrato no se ha renovado, aseguró que no existe claridad en la negociación y, en caso de dar un paso al costado, no quiere retirarse en malos términos con la junta directiva.

Javier Báez ha sido blanco de críticas por sus declaraciones a un sector de la prensa - crédito Colprensa

“No me dieron ninguna explicación y si no quieren contar conmigo voy a estar súper agradecido por cómo me han tratado y porque han confiado en mí. Yo no era conocido en la liga colombiana, la familia Char me ha tratado muy bien y si no quieren contar conmigo estaré super agradecido (sic)”, dijo el defensor a Caracol Radio.

Con respecto a su continuidad, Báez ya dio el si para renovar su vínculo, pero ya dependerá de los barranquilleros si lo mantienen por otro año o lo dejan partir para 2026, en condición de agente libre y con buen mercado por sus buenas presentaciones en el Tiburón.

El defensor llegó para la temporada 2025 a reforzar al cuadro Tiburón - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

“No depende de mí. Yo ya dije que me encantaría continuar en Junior, se va a jugar Copa Libertadores. Ya no depende de mí, hice lo mío, soy el jugador que más minutos sumó en el plantel y el central que más goles hizo.Eso para mí también es importante”, añadió el paraguayo.

“Siempre hablé de la falta de respeto”

Báez fue polémico en los últimos días por sus declaraciones tras el título de Junior, al decir en una rueda de prensa que “ganamos y es para todos los que tiraron mierda, para todo lo que nos quisieron poner la gente en contra, que este equipo no tenía nada, que este equipo lo dormían. Fuimos primeros siempre, como lo dijo Alfredo (Arias), igual le gustaba el quilombo. Ahora el quilombo está ahí en el vestuario, porque somos campeones”.

Este fue el momento de la rueda de prensa cuando el central saca un habano, fuma, y además reprocha a los periodistas por las críticas que hubo durante la temporada al equipo - crédito Dimayor - Win Sports / YouTube

Sobre eso, el paraguayo respondió a la emisora que “las críticas a mí no me molestan, porque convivimos con eso todos los días y hace parte de una exigencia. Siempre hablé de la falta de respeto, las críticas hay que superarlas. Las críticas están bien, porque son la exigencia, pero lo mío es por un tema de falta de respeto. No lo entendí nunca”.

El defensor central terminó al hablar sobre su ausencia en las últimas fechas: “La lesión me complicó en todo sentido. Me dolió no estar en los partidos más importantes. Agradecido con los médicos, hicimos un esfuerzo grande y pudimos jugar unos minutos”