Así se despidió Marino Hinestroza de Atlético Nacional tras el campeonato de la Copa BetPlay: “No podía terminar de otra manera”

Tras la consagración de Atlético Nacional como campeón de la Copa Betplay Dimayor, los festejos de la hinchada verdolaga se llenaron de nostalgia después de la publicación de Marino Hinestroza, gran figura del equipo.

El atacante de 23 años publicó un enigmático mensaje, agradeciendo a Atlético Nacional y sus compañeros, y que se podría tomar como un posible mensaje de despedida, teniendo en cuenta los rumores que lo vinculan al Boca Juniors de Argentina.

La despedida de Hinestroza de Atlético Nacional se hizo pública a través de su cuenta de Instagram, donde compartió dos imágenes emblemáticas: en una aparece con una corona y en la otra señala el escudo del club. Acompañó las fotos con un mensaje emotivo.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título, más te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, escribió el futbolista junto a cuatro emojis de trofeo, en alusión a los títulos obtenidos con la institución.

Jorman Campuzano le dio la bendición a Marino Hinestroza

El futuro de Marino Hinestroza parece estar cada vez más cerca de Boca Juniors, luego de que el club argentino alcanzara un principio de acuerdo verbal para su incorporación, según informó el periodista Julián Capera.

“Acuerdo verbal entre Boca Juniors y Marino Hinestroza para la llegada del extremo colombiano al conjunto xeneize. Esta semana esperan cerrar el acuerdo entre clubes”, dijo Capera.

Este movimiento se produce en un contexto en el que Atlético Nacional ya busca un reemplazo para el extremo colombiano, quien se despidió del club tras conquistar su segunda Copa BetPlay y sumar un total de cuatro títulos en su paso por el equipo.

La publicación generó numerosas reacciones, entre ellas, la de Jorman Campuzano, que le escribió: “Cuídate mucho, nene. Te quiero mucho”.

Estadísticas de Marino Hinestroza

Con 55 partidos durante todo el año en 4.287 minutos, Hinestroza se convirtió desde el título 18 de Atlético Nacional hasta la actualidad en una de las fichas claves para el ataque del Verdolaga.

Además, anotó en siete ocasiones y empató en once oportunidades, siendo una de las grandes figuras de la Liga BetPlay. A continuación, estos fueron los goles que marcó durante el año en curso:

2 de abril de 2025 - Copa Libertadores: 85 minutos y gol en Atlético Nacional 3-0 Club Nacional

4 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 66 minutos y doblete en el Fortaleza 1-5 Atlético Nacional

16 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 66 minutos y gol en Atlético Nacional 4-1 Boyacá Chicó

19 de junio de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Once Caldas 1-2 Atlético Nacional

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: 76 minutos y doblete en el Atlético Nacional 5-2 Independiente Medellín

Así reseña la prensa argentina a Marino Hinestroza

El interés de Boca Juniors por Marino Hinestroza se intensificó tras la destacada actuación del delantero en Atlético Nacional, donde su velocidad, técnica y personalidad lo han convertido en una de las figuras más prometedoras del fútbol colombiano.

Según informó el periodista Diego Monroig en la pantalla de ESPN, el club argentino ya habría definido los términos contractuales y el jugador estaría próximo a convertirse en el primer refuerzo del equipo dirigido por Juan Román Riquelme para la temporada 2026.

En las últimas horas, Monroig aseguró en SportsCenter que “Hinestroza va a ser el primer refuerzo de Boca. Los números desde lo contractual ya estarían definidos”.

El rendimiento de Marino Hinestroza en los últimos meses no solo le valió el reconocimiento local, sino también su convocatoria a la Selección de Colombia.

En marzo de 2025, Néstor Lorenzo lo incluyó para la doble fecha de Eliminatorias ante Brasil y Paraguay, aunque no llegó a disputar minutos. Su debut oficial con el combinado cafetero se produjo en junio, en el empate sin goles frente a Perú. Desde entonces, sumó otra presencia en la victoria 3 a 0 ante Bolivia y permaneció en el banco en dos ocasiones adicionales.