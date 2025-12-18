Caos en el Atanasio Girardot: Hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa BetPlay 2025

El estadio Atanasio Girardot fue escenario de alteraciones del orden público luego de la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025, en la que Atlético Nacional venció 1-0 al Independiente Medellín y se consagró campeón del certamen. Los hechos se registraron tras el pitazo final del árbitro Wilmar Roldán, cuando se presentaron disturbios en las tribunas y una posterior invasión al terreno de juego, situación que obligó a suspender la premiación.

El único gol del encuentro fue convertido por Andrés Felipe Román al minuto 10, resultado que le permitió al conjunto verdolaga obtener su octavo título de Copa BetPlay, el tercero de manera consecutiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incidentes se originaron en la tribuna norte

De acuerdo con imágenes difundidas por usuarios en redes sociales, los desmanes se originaron en la tribuna norte del estadio, sector donde se ubica la barra del Deportivo Independiente Medellín conocida como Rexixtenxia Norte.

Tras la derrota del DIM, un grupo de hinchas descendió al campo de juego, superando los controles de seguridad. En ese momento se presentaron enfrentamientos entre aficionados y con la fuerza pública, lo que llevó a la intervención del UNDMO, que actuó para restablecer el control en el escenario deportivo.

En varios videos se observa a personas portando y lanzando vallas, sillas y otros objetos, mientras otros asistentes intentaban abandonar el estadio ante la situación generada en la gramilla y en los accesos.

Autoridades y organizaciones del fútbol rechazaron lo ocurrido, mientras se esperan decisiones oficiales sobre las consecuencias de los hechos. - crédito captura de video

Jugadores debieron retirarse y se canceló la premiación

Luego del final del compromiso, los jugadores de Atlético Nacional iniciaron celebraciones en el terreno de juego junto a su hinchada ubicada en la tribuna sur. Sin embargo, ante el avance de los disturbios, el plantel y el cuerpo técnico debieron retirarse a los camerinos como medida preventiva.

La premiación del campeón no se realizó en el campo, debido a las condiciones de seguridad. Hasta el cierre de la jornada no se registraron imágenes oficiales del equipo levantando el trofeo, a la espera de que se defina cuándo y cómo se llevará a cabo el acto protocolario.

Este hecho se suma a lo ocurrido en la final de la Copa BetPlay 2024, cuando Atlético Nacional tampoco pudo recibir el título en el estadio Pascual Guerrero de Cali, tras disturbios registrados luego del encuentro frente al América.

Pronunciamiento del alcalde de Medellín

Ante los hechos de violencia registrados en el estadio Atanasio Girardot, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que “no son hinchas, se comportan como criminales”.

El mandatario fue enfático en señalar que los disturbios no representan a la mayoría de aficionados que asisten al fútbol de manera pacífica y reiteró que no habrá tolerancia frente a actos de vandalismo o agresión.

Asimismo, advirtió que las personas involucradas deberán responder ante la ley y confirmó que la administración distrital asumió el control de la situación, con el objetivo de preservar el orden público y proteger la integridad de quienes asistieron al evento.

Rechazo de Acolfutpro

De igual manera, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) rechazó lo ocurrido tras la final de la Copa BetPlay 2025 y afirmó que los hechos “pusieron en riesgo la integridad física de los futbolistas y de todas las personas que trabajan en el evento”.

El gremio manifestó su preocupación por la seguridad en los estadios y reiteró el llamado a las autoridades y organizadores para fortalecer los protocolos, con el fin de evitar que la violencia vuelva a empañar el desarrollo del fútbol profesional en el país.

Federico Gutiérrez, rechazó de manera contundente los hechos de violencia ocurridos luego de la final de la Copa BetPlay 2025. - crédito X

Contexto deportivo del título

Con esta victoria, Atlético Nacional completó tres títulos consecutivos de la Copa BetPlay, luego de vencer en finales anteriores a Millonarios (2023) y América de Cali (2024). Además, el triunfo ante Independiente Medellín le permitió sumar su octava Copa y cerrar la temporada con un título nacional.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín cerró un 2025 en el que perdió dos finales, la del primer semestre de la Liga frente a Santa Fe y ahora la Copa BetPlay ante su rival histórico. No obstante, por reclasificación, el club aseguró cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Alejandro Restrepo continuará como entrenador, con contrato vigente hasta 2027.

A la espera de decisiones oficiales

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de personas heridas o capturadas, más allá de los pronunciamientos institucionales. En los próximos días se espera que Dimayor y los organismos disciplinarios analicen lo ocurrido y determinen si habrá sanciones deportivas o administrativas para los clubes o para el estadio.

De esta manera, la final de la Copa BetPlay 2025 quedó marcada por incidentes de orden público que impidieron el desarrollo normal del cierre del torneo, pese al resultado deportivo obtenido en el campo de juego.