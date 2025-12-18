Este es el balance tras los violentos disturbios luego de la final de la Copa Colombia 2025 entre Medellín y Nacional: 59 heridos y 0 detenidos

Desmanes entre barras de Independiente Medellín y Nacional opacaron la final de la Copa Colombia 2025 - crédito Colprensa

La última final de la temporada 2025 en el fútbol colombiano fue la de la Copa Colombia, protagonizada por Independiente Medellín y Atlético Nacional.

Aunque el Verdolaga ganó en el campo de juego 1 a 0 con gol de Andrés Felipe Román, la celebración del título quedó en segundo plano por los violentos enfrentamientos entre las barras bravas de la Rexixtenxia Norte (DIM) y Los Del Sur (Nacional).

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, en diálogo con Blu Radio confirmó que hubo 59 heridos, de los cuales siete son policías y solamente una persona, que participó en las peleas sobre la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los atendidos por las entidades de salud dentro del estadio, algunos presentaron afectaciones por el humo de la pólvora utilizada en la salida de los equipos a la cancha, otros presentaros quemaduras con los elementos pirotécnicos y otros presentaron heridas por las riñas.

La reportera Luisa Londoño, de Caracol Radio y Tiempo de Break, también confirmó lo que se vivió en la cancha del Atanasio Girardot - crédito @luilondo_ / Instagram

Aunque los videos de las peleas al interior del estadio son virales en redes sociales, no se presenta ninguna captura.

El Secretario de Seguridad confirmó en entrevista con Blu Radio que trabajan en la recolección de material probatorio para judicializar a los vándalos, pues ninguno fue capturado en flagrancia

“Gracias a las cámaras y al monitoreo que estamos haciendo y a la revisión y cuantificación de todos los daños, todo esto será puesto a disposición de las autoridades, de la Fiscalía. Estamos construyendo las denuncias tanto de parte de la Policía como de parte del Distrito (...) Si no son capturados en flagrancia, no pueden ser judicializados. Flagrancia es que sean capturados en el acto, pero la decisión del PMU era evitar una tragedia mayor y las capacidades del Undmo era restablecer el orden”.

Sobre los responsables de garantizar el orden en el estadio Atanasio Girardot, Manuel Villa dijo que es competencia de los clubes locales, pese a que a las afueras se instalan filtros de seguridad controlados por la Policía Nacional: “El ingreso al estadio es responsabilidad de los equipos, Policía hace unos filtros a las afueras del estadio y precisamente en estos días se conocerán videos de los sujetos individualizados, que ingresaron artefactos, que fueron los que causaron los desmanes y son esos a los que vamos a sancionar con decisiones sobre el futuro ingreso al estadio y las denuncias ante las autoridades”.

En videos aficionados se evidenció la gravedad de la batalla campal iniciada por hinchas de Independiente Medellín tras perder contra Atlético Nacional la final de la Copa Colombia 2025 - crédito X

El Secretario de Seguridad destacó la labor de la Policía Nacional evitando que desde la tribuna norte ingresaran directamente al campo de juego, rechazó la autorización del uso de la pólvora que dificultó el restablecimiento del orden por parte de las autoridades y pidió poner la atención al problema de fondo en el barrismo colombiano

“No se trata de si hay dos hinchadas, hace seis meses la final fue Medellín vs. Santa Fe, solo había hinchada local y al finalizar el partido sucedió algo similar. Aquí no se trata de si hay las dos hinchadas, si van a haber disturbios van a haber en el estadio o a las afueras o en los barrios o en otras ciudades, el tema es más de fondos. No son hinchas, son delincuentes y deben ser tratados como tal”.

Tras los disturbios que se vivieron entre la hinchada de la Rexixtenxia Roja y Los Del Sur, los periodistas tuvieron que quedar encerrados - crédito @nacionalespasion / Instagram

Las peleas que iniciaron dentro del Atanasio Girardot se trasladaron a las afueras del escenario deportivo, dejando pérdidas materiales tras la vandalización de las unidades móviles de transmisión que estaban parqueadas en inmediaciones al estadio. Además, a las personas de los medios de comunicación que allí trabajaban fueron víctimas de robos de sus elementos personales. Este es el segundo año consecutivo en donde la final de la Copa Colombia se ve afectada por los desmanes de las hinchadas.