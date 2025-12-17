Internacional de Bogotá inició con el pie izquierdo: se habría adueñado del nombre, escudo y proyecto de otro equipo

Jenny Perdomo, vicepresidenta del Bogotá FC, habló sobre las similitudes en el nombre, escudo y proyecto de la institución que lleva 22 años en el fútbol colombiano - crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

Internacional de Bogotá hizo su aparición en el fútbol colombiano tomando la ficha de La Equidad, que desapareció por decisión de su nuevo grupo inversor Tylis-Porter, que modificó no solo el nombre, sino el escudo, colores y proyecto institucional, esperando que se gane el cariño de la capital.

Sin embargo, el Inter empezó mal por las acusaciones de apropiarse de la identidad del Bogotá FC, conjunto que lleva más de dos décadas en el fútbol profesional, conocido por formar figuras internacionales como Gustavo Puerta y que ha peleado en todo momento por el ascenso a la Liga BetPlay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La vicepresidenta del cuadro rojo y amarillo, Jenny Perdomo, habló en Infobae Colombia sobre el inconformismo por el tema del escudo, nombre e incluso las razones del proyecto deportivo de la otra escuadra, que además tiene un proceso en la Superintendencia de Industria y Comercio por la marca.

Infobae: Luego de la presentación del Internacional de Bogotá, ¿cómo es ese inconformismo por parte del Bogotá por la marca?

Jenny Perdomo: Para nosotros es un motivo de alegría que llegue inversión extranjera, que nuestro fútbol se diversifique, que la competencia se vuelva un poco, a todos nos sirve porque nos obliga a trabajar más duro para hacer las cosas mejor. Pero sí tenemos una inconformidad muy grande con el tema del nombre que se adjudicó La Equidad, con el tema del escudo también, pero no solamente con eso, sino que también vemos mucha similitud en todo lo que enmarca, el contexto que tiene que ver con la creación o la construcción de la marca que ellos ahorita están tratando de empezar a posicionar.

Nosotros llevamos veintidós años siendo el equipo que representa la ciudad con el nombre, porque nosotros solamente nos llamamos Bogotá, los colores de nuestra ciudad, pero además también con un mensaje de inclusión, de no importa de donde usted venga, este es el equipo de los bogotanos de corazón. Notamos que hay muchísimas similitudes en todo eso, en la visión, en la línea mediante la cual ellos quieren posicionar su marca.

Además, también vimos bastante similitud con el tema del escudo, porque la palabra que más se ve no es Inter, sino Bogotá. Y además encontramos, gracias a la presentación que ellos hicieron, de dónde sale el escudo, cuál es la simbología que hay detrás del escudo, el águila que ellos ponen en el escudo representa exactamente lo mismo que representa para nosotros, la forma de las franjas. Un escudo que nosotros creamos hace diez años, ellos vienen ahorita a replicar una situación exactamente igual. Entonces, sí nos genera un poco de inconformismo ese tema.

Una de las similitudes denunciadas por Bogotá FC es en detalle del escudo sobre los Cerros Orientales, además de su ubicación en dicha imagen - crédito Internacional de Bogotá / Bogotá FC

Además de la palabra Bogotá, el nuevo equipo también se apropió del nombre del Internacional de Palmira...

Sí, digamos que el punto acá es que, dentro de la normativa, nadie se puede adueñar del nombre de una ciudad. Entonces, cualquier persona que quiera usar el Bogotá lo puede usar, pero para nosotros esto es un tema más como de competencia desleal, porque, en últimas, nosotros no somos dueños de la palabra Bogotá y de hecho cualquiera la puede usar, pero en este contexto de un mercado cerrado, que es el fútbol profesional colombiano, nosotros hemos trabajado por veintidós años para darnos a conocer como Bogotá.

De hecho, nosotros tenemos miles de miles de noticias que se han compartido en los diferentes medios de comunicación y siempre es Bogotá. Entonces, las personas en Colombia, en este nicho del mercado que es el fútbol profesional colombiano, nos conocen a nosotros como Bogotá, pero además, algo que también trasciende es que a nivel internacional también nosotros somos conocidos como Bogotá.

Cuando nosotros transferimos a Gustavo Puerta a Alemania, encuentra cantidad de noticias de los medios locales diciendo que el jugador viene de Bogotá. Lo mismo con Cristian Dájome, que lo transferimos también al Vancouver, a Mauricio Medina al Puebla. Entonces, ahora que ellos se llaman Inter Bogotá genera una confusión muy grande, no solamente a nivel nacional, sino internacional.

Para nosotros es preocupante porque nosotros somos un equipo en crecimiento, trabajador, humilde, ya tenemos un posicionamiento en este nicho de mercado y ahora no se va a saber si es el Inter Bogotá, si es Bogotá o quién es el que está transfiriendo los jugadores y todo lo que nos ha costado posicionarnos.

Durante la pasada asamblea de la Dimayor, ¿cuál fue la respuesta de Internacional de Bogotá para elegir ese nombre y escudo?

No sabría decir cuál es el propósito que ellos tienen. Yo considero que quieren posicionarse como el equipo que va a representar a Bogotá, que es un poco lo que nosotros también hemos tratado de hacer por 22 años, que es lo que nos da tristeza porque es el trabajo que hemos venido haciendo con los colores, el escudo, las localidades y creo que a ellos les pareció muy sencillo simplemente decir “llamémonos Bogotá y trabajemos en esta línea”.

Sabemos que el presidente del Inter de Palmira también estaba inconforme con este nombre. Nosotros lo manifestamos en un primer momento con los directivos de La Equidad y también en reiteradas ocasiones en la asamblea de la Dimayor, igual que también los de Internacional de Palmira.

Y tampoco lograron meter ese tema a debatir entre los puntos de la asamblea...

Digamos que en este tema de las marcas no es que se pueda discutir en la Dimayor. Pese a eso, cuando nosotros empezamos todo este proceso de oponernos a la formalización del nuevo nombre que quiere usar La Equidad, porque de hecho este proceso está en la SIC, no ha dicho: “Sí, ustedes pueden usar Internacional de Bogotá”, es un proceso que está en curso.

Nosotros le solicitamos amablemente a los equipos que nos dieran una carta reconociéndonos como el equipo que se llama Bogotá y 32 de los clubes nos reconocieron a nosotros como el equipo que se ha dado a conocer como Bogotá. Vimos la solidaridad por parte de la gran mayoría de los clubes diciendo que nos reconocen, que reconocen nuestro trabajo, nuestra marca.

Jenny Perdomo es la vicepresidenta del Bogotá FC y ha liderado el proyecto actual para que el club siga formando figuras y busque el ascenso a la Liga BetPlay - crédito Jenny Perdomo/LinkedIn

Otro punto es que la Alcaldía de Bogotá también es patrocinador del Internacional. ¿Han conversado con el distrito para esta clase de apoyo?

No solamente no tenemos el apoyo de la alcaldía, sino que además tenemos muchos obstáculos para poder abrir el estadio porque la normativa para jugar en Bogotá es muy diferente que para jugar en cualquier otra ciudad de Colombia. Para nosotros, es muy caro abrir el estadio, cosa que también nos ha complicado mucho el tema de seguir dando a conocer la marca, seguir posicionándonos, acercar a nuestros aficionados, porque tenemos aficionados.

De hecho, nosotros triplicamos en redes sociales a La Equidad, que es otra de las situaciones que también nos entristecía, porque ahora sí ellos han venido creciendo, puede ser que su nombre esté asociado al nuestro, entonces es muy confuso para las personas que están haciendo como, como, como este paso de seguirlos en redes sociales.

Este primer apoyo que le dan a La Equidad, que es un motivo de alegría que el distrito se involucre en estas actividades deportivas que pueden promover muchísimos espacios sociales y de recreación, pero qué bonito sería que también fuera para todos los equipos y no solamente para uno, porque todos hemos trabajado en la misma línea, todos hacemos la misma inversión, todos trabajamos, todos apoyamos a la juventud, todos estamos haciendo labor social.

Entonces, qué bonito que se pueda ver un manejo de esos recursos un poco más equilibrado. Es una invitación también a que se fijen en que hay otros equipos, de pronto no en el mismo nivel, en la misma competencia deportiva, pero sí que vienen trabajando y que hemos hecho cosas importantes por el fútbol, no solamente nacional sino por Bogotá.

¿Cómo avanza el proyecto del Bogotá FC para 2026?

El sueño de nosotros es pasar a primera división y nosotros sabemos que tarde o temprano eso se va a dar. Somos un equipo que tiene un pulmón financiero más apretado y eso hace que nuestro trabajo tenga un poco más de mérito. Siempre he dicho que grande no es el que teniendo hace, sino el que con poquito hace mucho y es lo que nosotros hemos venido haciendo acá.

Somos uno de los equipos que más transfiere jugadores, una cantera muy importante en Colombia. Actualmente tenemos casi ocho jugadores en equipos de primera división que esperamos poder mover y tener recursos para invertir más en el sueño de llegar a primera división.

Nosotros ahorita estamos revisando la plantilla de jugadores, haciendo convocatorias, viendo de qué manera trabajamos para poder llegar a primera división, es nuestro sueño. Es muy bonito el ejemplo de Real Cundinamarca, un motivo de alegría para nosotros ver que un equipo joven y también humilde está empezando a hacer historia y es algo que nos invita a nosotros también a decir “tenemos que estar en el mismo nivel, la misma línea”.

Generalmente estábamos entre los ocho mejores y trabajando para que eso siga siendo así. Pero lo más importante para Bogotá Fútbol Club es que las personas sepan que es un equipo que quiere a la gente, que es para la gente y de la gente. Hemos hecho un trabajo social superbonito, nosotros hemos trabajado muchísimo con animales que no tienen hogar.

Actualmente, también estamos apalancando una causa muy bonita que tiene que ver con una escuela de fútbol en la localidad de Kennedy, en el barrio La Roma, que le ayuda a los niños a que puedan entrenar sin tener que pagar, sino haciendo una separación de residuos que resultan del ejercicio día a día en sus hogares y vamos a seguir en esta línea, nosotros estamos muy comprometidos con la parte social. Es nuestro enfoque, es nuestra visión y vamos a hacer todo lo que podamos para que Bogotá sea un equipo de la gente y para la gente.

Bogotá FC nació en 2003, tomando la ficha del antiguo El Condor y siendo de los conjuntos en el fútbol colombiano con más tiempo en la actualidad - crédito Bogotá FC

¿Cómo va el equipo en el tema financiero? Hace poco Deportivo Pereira se acogió a la ley de quiebras por su crisis económica

Gracias a Dios, nosotros somos un equipo que no le debe nada a nadie, ni le debemos a nuestros colaboradores, que siempre es nuestra responsabilidad. Los primeros cinco días de cada mes, le pagamos, les hacemos el pago de los salarios a nuestros respectivos colaboradores porque son la base de todo esto y tenemos un respeto increíblemente grande por todas las personas que nos están dando la mano y que nos colaboran para que este sueño se haga realidad.

Gracias a eso, creo que también hemos podido construir un equipo humano muy fuerte. Tenemos personas que vienen acompañándonos por muchos años. La rotación, en términos laborales, es muy pequeña en nuestro equipo de trabajo. Entonces, orgullosos de eso. No le debemos un peso tampoco de impuestos, hemos cumplido con absolutamente todo. Gracias también, en parte, a que somos un equipo que transfiere jugadores. Eso nos ha permitido tener esta estabilidad económica y financiera, no tenemos ningún tipo de problema financiero.

¿Y en el tema deportivo? Todo indica que la Primera B mantendrá el mismo formato semestral de 2025...

Nosotros proponíamos que el modelo cambiara, queríamos que el torneo fuera a lo largo del año, no que hubieran dos torneos, quedaran tres equipos que iban a ascender, porque una de las propuestas que había es que tuviéramos tres ascensos y tres descensos, pero lastimosamente no logramos que que se cambiara el modelo de torneo.