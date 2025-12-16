Deportes

Novela Miguel Ángel Borja: pese a ser vinculado con Boca Juniors, periodista afirmó que el colombiano tendría pre-acuerdo con el Cruz Azul de México

El atacante colombiano estudia propuestas de Boca Juniors y equipos de Europa y América, mientras River Plate observa con preocupación la posibilidad de perderlo ante su máximo rival

Miguel Ángel Borja estaría vinculado
Miguel Ángel Borja estaría vinculado con un posible traspaso al Boca Juniors de Argentina, pero también informan que habría un acuerdo con el fútbol mexicano - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Tras salir libre de River Plate, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja podría tomar un nuevo destino para su carrera deportiva en 2026.

Luego de las especulaciones que surgieron al conocerse que el delantero colombiano, a punto de finalizar su contrato con River Plate La posibilidad de que Borja pase directamente a Boca Juniors ha cobrado fuerza en los últimos días, mientras el jugador evalúa propuestas de clubes de Europa y América, según reveló el periodista Gustavo Yarroch, de Espn, en su perfil de Instagram.

Así se informó sobre la situación del atacante colombiano en este mercado de pases - crédito Gustavo Yarroch / Facebook

El 15 de diciembre de 2025, tras conocerse la situación de Miguel Ángel Borja tras sus declaraciones sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors, el periodista Gustavo Yarroch informó en su perfil de Instagram que el colombiano tuvo una reunión con los dirigentes de River Plate, y que allí informó que hay un pre-acuerdo con el Cruz Azul de México para la temporada 2026.

“El coqueteo de Miguel Ángel Borja, y las declaraciones que entregó el colombiano en F90, dejando abierta la posibilidad de jugar con la camiseta de Boca, generó mucho revuelo. Estuve averiguando con los dirigentes de River, y a ellos no les agradó, y en medio de la conversación entre el colombiano y los directivos, Borja confirmó que tiene un pre-acuerdo con el Cruz Azul de México”, explicó.

Miguel Borja y sus coqueteos al Boca Juniors

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja ha dejado abierta la posibilidad de incorporarse a Boca Juniors, el histórico rival de su anterior club, River Plate, mientras evalúa propuestas de diferentes países y busca relanzar su carrera con el objetivo de regresar a la selección colombiana para el Mundial 2026.

En una entrevista concedida al programa F90 de ESPN Argentina, el 10 de diciembre de 2025, Borja reconoció que su futuro se definirá en los próximos días y que no descarta ninguna alternativa, lo que ha generado reacciones encontradas entre los aficionados de River.

En la parte final de la conversación, Borja detalló que actualmente analiza ofertas de varios destinos internacionales. El delantero afirmó:

“Tengo un par de opciones de ir a Rusia, Países Bajos y de ir a Estados Unidos y México. Vamos a ver qué nos tiene Dios, qué puerta abre y hay que tomarla con mucha calma”, según recogió ESPN Argentina. Además, anticipó que “los próximos diez días serán clave para tomar una decisión muy sabia”.

Borja pasaría al Boca Juniors
Borja pasaría al Boca Juniors - crédito Nicolás Aboaf

El paso de Borja por River Plate estuvo marcado por altibajos. Bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, el atacante perdió protagonismo y recibió críticas de la hinchada debido a su bajo rendimiento goleador en los últimos partidos. Ante este escenario, el futbolista prioriza encontrar un club donde pueda sumar minutos, recuperar protagonismo y aspirar a una nueva convocatoria con la selección nacional.

Consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Boca Juniors, Borja respondió con franqueza:

“No me pongas en esas, tengo un hermano que es hincha de Boca Juniors y se puso a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’. Estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. La puerta para regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”, expresó el delantero, dejando abierta la chance de un futuro traspaso al club de la Bombonera.

Borja también recordó que antes de su llegada a River Plate existió un acercamiento con Boca Juniors. El futbolista relató a ESPN Argentina:

“Yo lo dije en una ocasión que tuve contacto con gente del Consejo de Boca, pero eso fue después de la Copa América que se jugó en pandemia, tenía contrato con Palmeiras y en ese momento una de las decisiones que tomé fue llegar a Junior y como soy hincha de Junior llegué, donde jugué dos semestres. Luego fui a Gremio y luego regresé a Junior. Ya después salió lo de River, pero tuve acercamientos con ellos y no se dio por cosas”.

