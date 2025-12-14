Luis Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa y es líder de la tabla de goleadores: así califican al jugador de la selección Colombia

Luis Suárez acumula 11 goles en su primera temporada con Sporting Lisboa, siendo el máximo anotador de la Liga - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se consolidó como el máximo goleador de la Liga Portugal tras anotar un doblete en la contundente victoria del Sporting por 6-0 frente al AVS, resultado que mantiene al equipo lisboeta en la segunda posición del campeonato con 35 puntos, solo por detrás del Oporto, que suma 37.

Este triunfo, además de reforzar la candidatura del Sporting al título, permitió a Suárez alcanzar los 11 goles en liga y 14 en total desde su llegada al club, superando a sus rivales directos en la tabla de artilleros, el griego Pavlidis (Benfica) y el brasileño Clayton (Rio Ave), ambos con diez tantos.

Luis Suárez acumula 349 partidos y ha marcado 119 goles como profesional - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

En el tramo final del encuentro, el Sporting selló la goleada con un tanto de Geny Catamo en tiempo de descuento, que firmó su doblete con un remate raso. La actuación de Suárez fue especialmente destacada: jugó 73 minutos, marcó dos goles y obtuvo una calificación de 9,2 en Sofascore, solo superado por su compañero Catamo, que alcanzó 9,3. Además, Suárez registró una expectativa de gol de 0,84, remató seis veces (cuatro a puerta) y ganó cinco de siete duelos disputados.

El primer gol de Suárez llegó en el minuto 32, cuando recibió un pase de Ricardo Mangas al borde del área, eludió a un rival y ejecutó un potente disparo de derecha que, tras desviarse levemente en Cristian Devenish, se convirtió en el 1-0.

Tres minutos después, Maxi Araújo amplió la ventaja tras una asistencia de Vagiannidis, que avanzó por la banda derecha y centró al área para que el uruguayo definiera. En el 37, Kochorashvili asistió de cabeza a Geny Catamo, que marcó el tercer tanto de la noche.

El contrato de Luis Suárez se extiende hasta el 2030 - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

La segunda parte mantuvo la intensidad ofensiva del Sporting. Araújo anotó su segundo gol en el minuto 47, aprovechando un pase raso de Vagiannidis desde la derecha. El quinto tanto, que consagró a Suárez como pichichi de la liga, llegó en el 53 tras un saque de esquina ejecutado por Trincão, desviado por Matheus Reis al primer palo, donde el colombiano apareció para empujar el balón a la red. El AVS, colista del torneo, solo encontró en Óscar Perea a su jugador más destacado, pese a la abultada derrota.

Con este resultado, el Sporting mantiene la presión sobre el Oporto en la lucha por el liderato y se distancia del Benfica, que suma 29 puntos y tiene compromisos pendientes ante el Moreirense y el Estrela da Amadora.

El equipo de Suárez afrontará tres partidos más antes de finalizar el año: el jueves 18 de diciembre visitará al Santa Clara por la quinta ronda de la Copa de Portugal, y cerrará el 2025 con dos encuentros de liga, primero ante Guimaraes como visitante el martes 23 y luego recibiendo al Rio Ave el domingo 28.

Luis Suárez tenía la difícil labor de reemplazar el sueco Viktor Gyökeres, ahora en el Arsenal - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El rendimiento de Luis Suárez se vio reflejado en la valoración del diario A Bola de Portugal que le dio una calificación de 8 y lo nombró como el mejor jugador del partido:

“El mejor en el campo. Entró al partido como siempre lo hace: luchando, corriendo, sudando, obligando a los defensas del Aves SAD a estar muy atentos y a un gran despliegue físico. Participó en los dos primeros goles del Sporting, marcando el primero y participando en el segundo. Anotó el 1-0 al borde del área, con un disparo fortísimo sin ninguna posibilidad de defensa tras trabajar muy bien sobre Gustavo Assunção y, poco después, desbloqueó la concentración de jugadores al borde del área, abriendo a la derecha para que Vagiannidis asistiera a Maxi Araujo para el 2-0. Entró en la segunda parte como un huracán. Cedió el balón por la derecha a Vagiannidis, con el griego asistiendo a Maxi Araujo para el 4-0. Marcó, minutos después, el 5-0, justo sobre la línea de gol. Y ya es el máximo goleador de la Liga”.