Esta es la fecha para el partido de vuelta en la final de la Copa Colombia: Atlético Nacional y Medellín darán todo por el título

La Copa Colombia está en juego y ya se disputó el encuentro de ida entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, que luego de 21 años, se reencuentran en una final y ahora por la pelea del segundo torneo más importante en el país, que entrega el título y cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Queda por jugarse el compromiso de vuelta en la capital antioqueña, que al igual que en la ida, promete muchas emociones y se esperan goles de los dos clubes, pues en la primera salida empataron 0-0, con el portero Washington Aguerre como la figura del compromiso por sus atajadas.

De otro lado, la afición del Medellín será local en el segundo juego y habrá toda una fiesta de principio a fin, para la coronación del campeón y recordando que será el último compromiso del fútbol colombiano en 2025, volviendo las acciones del deporte a mediados de enero de 2026.

¿Cuándo se juega la vuelta de Copa Colombia?

La ida demostró que ambos equipos buscaron el error del otro, presionaron y tuvieron un tiempo para cada uno, con los verdes presionando en la parte complementaria por la victoria y los rojos haciendo negocio con el empate, pues cierra la serie con su hinchada en las tribunas.

La vuelta de la final de la Copa Colombia se jugará el miércoles 17 de diciembre, a las 7:30 p. m., que se podrá ver por el canal deportivo Win+ Fútbol, así como por su plataforma de suscripción Win Play, para que ningún aficionado se pierda este segundo compromiso por el título.

El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot, con capacidad para 44.000 espectadores aproximadamente y se espera que se llenen todos los asientos, con la mayoría de aficionados del Poderoso y probablemente el sector sur para los verdolagas, pues los rojos tuvieron la tribuna norte en la ida.

Si Nacional y Medellín mantienen el empate, la definición se irá a la serie de penales, no hay tiempo extra y así se conocerá al campeón, recordando que en 2023 se debió llegar a esa instancia entre los verdes y Millonarios, ganando los antioqueños por marcador de 5-4 en ese entonces.

De otro lado, los rojos le apuestan a volver a ganar el torneo después de cinco años, pues la última vez fue la edición 2020, cuya coronación fue en enero de 2021 ante Tolima, por la pandemia de COVID-19, y que fue la última final que el Poderoso ganó en el fútbol colombiano.

Aguerre mantuvo el 0-0 en la ida

Atlético Nacional e Independiente Medellín igualaron sin goles en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay, disputado en el estadio Atanasio Girardot. El encuentro, marcado por la intensidad y las interrupciones, dejó la serie abierta para el duelo de vuelta.

Durante la primera parte, Medellín generó las opciones más claras, destacando un disparo cruzado de Bryan León a los 13 minutos y un remate de Juan Arizala que exigió a David Ospina. Por su parte, Atlético Nacional respondió antes del descanso con una jugada colectiva entre Alfredo Morelos y Andrés Román, aunque la definición no fue efectiva.

En la segunda mitad, Washington Aguerre se consolidó como la figura del compromiso al evitar en varias ocasiones la caída del arco de Medellín. El portero uruguayo detuvo un remate de Andrés Sarmiento al minuto 46 y, posteriormente, realizó una atajada clave ante un tiro libre de Edwin Cardona a los 61 minutos. Además, en los minutos finales, salvó a su equipo al rechazar con los pies un disparo de Dairon Asprilla y un potente remate de Camilo Cándido desde fuera del área, todo en un lapso de menos de cinco minutos.